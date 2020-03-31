美妝蛋永遠發霉收場? 5招教你清洗保養絕招 延長美妝蛋壽命抗潮濕

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最近天氣濕潮，濕度高達90%，連綿下着細雨，除了晾衣服﹑擦地板成了難題，平日愛化妝的女生們也要好好注意保養化妝工具，以免受潮發霉滋生細菌，沒有好好清潔存放的話分分鐘導致「爛臉」！

相信很多女生都曾遇到相同問題，就是美妝蛋難敵宿命，往往都是發霉告終！其實清潔化妝工具的習慣十分重要，使用正確方法清洗美妝蛋不但可讓它的使用壽命更長，定期清潔海綿中的殘餘化妝品更可防止細菌滋生導致皮膚敏感，更可確保美妝蛋能正常發揮它的功用，上妝不會浮粉。

👇延長美妝蛋使用壽命的5大保養貼士👇

+ 3 + 2

1. 【一定一定要放置在陰涼通風的地方】

每次使用美妝蛋後，用清水作簡單清潔後放在陰涼通風的地方，令美妝蛋自然風乾，萬萬不能放置在浴室！

2. 【定期清洗及更換美妝蛋】

平日使用後以清水作簡單清潔，每一星期作一次重點清潔，每一至三個月均需更換一次美妝蛋。

3. 【使用合適清潔液清洗美妝蛋】

可使用化妝工具的清潔液清潔美妝蛋，或用嬰兒洗髮水或其他溫和中性的清潔劑去清潔亦可。

4. 【清洗過程中避免拉扯】

清洗時建議在指腹「來回搓揉」﹑反覆「擠壓」將裡面的污垢擠出擠，避免用拉扯的方式清洗，破壞美妝蛋本來的彈性。

5.【將水份充分擠乾】

清洗完美妝蛋後一定要把水份擠乾，確定沒有任何化妝品殘留，之後可以用紙巾把海綿當中的水吸乾，最後放置於通風處晾乾。

可想而知清潔對保養美妝蛋來說有多重要！但是怎樣才是最有效又不費功夫的清潔大法？其實坊間有不少小法寶幫助大家，來為大家介紹一下吧！

👇一覽3大美妝蛋保養法寶👇

1.美妝蛋化妝掃專用清潔液¥11.8起

早前有很多美妝博主也曾分享了這個超實用清洗美妝蛋的方法！就是將美妝蛋放進密封袋，再加入清潔液，然後擠壓海綿，這樣就能夠輕易把海綿內的污垢通通擠壓出來！

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2.美妝蛋粉撲迷你自動洗衣機¥23.9

不想費功夫的話，最近很流行這個自動「洗衣機」！只要將美妝蛋或粉撲放進去，倒入洗潔液，按下開關後就可自動旋轉清洗化妝用具了。

3.一套兩個裝美妝蛋金屬收納架¥7.9

美妝蛋最佳的收納方法必定是金屬收納架，可以防止美妝蛋隨便放置而導致潮濕發霉，適合晾乾海綿。

🔻另有平價實用美妝蛋推薦🔻

三月兔美妝蛋￥25

+ 4 + 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/31)

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