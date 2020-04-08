【400次咖啡進階版】5分鐘在家自製芝士奶蓋 喜茶同款芝芝芒芒!

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韓國「400次咖啡」風靡全球各地，因製作材料簡單，賣相精緻又夠「IGable」，不但於當地社交媒體掀起打卡熱潮，火熱程度更紅遍香港，吸引無數網民及明星跟風DIY，紛紛上載成品照打卡洗版。手打咖啡的熱潮未退，近日網民又紛紛發揮創意，參照「400次咖啡」手打奶泡的做法，製作出其他味道的飲料。無論是賣相還是味道也同樣出色，絕對不輸「400次咖啡」及各種網紅飲料，若然想在家中享受自製飲品的樂趣，不妨試試以下的進階版食譜！

「400次咖啡」又名 Dalgona Coffee，亦俗稱焦糖奶蓋咖啡。因其做法極其簡單，材料亦隨手可得，因此吸引了不少咖啡愛好者於家中自行動手DIY。只需以1:1:1 份量的咖啡粉、砂糖、溫水混合打發400次，即可製成綿密的咖啡奶泡，配合牛奶飲用，既能品嚐牛奶的順滑口感，亦能享受咖啡的焦糖香氣。

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由於飲料的基底是冰凍的牛奶，因此除了咖啡奶泡外，不少網民亦發揮創意，把咖啡粉換作抹茶粉、美祿粉、巧克力粉，打出不同口味的奶泡，甚至在奶泡上加上焦糖脆餅、Oreo餅碎，炮製出五花八門的創意飲料。

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奶泡配飲品，看起來是不是覺得很熟悉？其實就是近年坊間大熱的奶蓋飲料！編輯是次整理出3款奶蓋的做法，既然近日不能外出，無法喝到台式飲品，不如就試試在家DIY，製作出符合個人口味的專屬飲品！

1.「400次咖啡」變奏版——400次抹茶、美祿、士多啤梨……

儘管「400次咖啡」俘虜了不少咖啡愛好者，不過對於不好咖啡的人來說，難道就注定無緣一試？當然不！因為「400次咖啡」是以牛奶為基底，基本上配上任何味道的奶泡均可。想一嘗新的口味，不妨參照網民的做法，把咖啡粉換成抹茶粉、美祿粉、巧克力粉、肉桂粉，即可自製出「400次抹茶」、「400次美祿」、「400次巧克力」等形形色色的飲料。

不過提提大家，咖啡粉之所以能打發出濃厚泡沫，原因在於咖啡粉中含有油脂及乳化劑，而抹茶粉、美祿粉因自身不含油脂，因此無法打出濃厚泡沫。解決方法十分簡單，只需在製作時同時加入油脂，如忌廉等的材料，即可以同樣方式，打發出綿滑的奶泡！

2. 奶蓋進階版——奶蓋水果拿鐵

「400次咖啡」的精髓在於DIY，製作時除了能把奶泡換成其他口味，不妨試試把基底的牛奶換成其他飲料，或在牛奶中加入自己喜歡的水果，讓味道和口感變得富層次！

3. 奶蓋終極版——芝士奶蓋茶

同樣是奶泡配飲品，除了「400次咖啡」和奶蓋水果拿鐵，還可配搭出另一個組合——芝士奶蓋茶！芝士奶蓋近年同樣風靡中台港三地，每當有飲品新店開張，店外更必定會出現長長的「人龍」及「蛇餅」，大熱程度已達瘋狂！近日長時間留在家中，偶然也難免會有「奶蓋癮」起的時候。此時不妨試試跟著以下食譜，包保你能自製出跟飲品店一模一樣的芝士奶蓋茶！

芝士奶蓋混合了芝士和忌廉，雖然喝起來口感夠輕夠滑，不過芝士和忌廉兩者本身較膩，因此建議下層的茶飲可選擇綠茶、茉莉茶等較為消滯的配搭。

自製飲品顧名思義就是你發揮創意，若想令成品看起來更IG-able，賣相更有特色，除了可以把咖啡粉換成常見的抹茶粉、美祿粉、巧克力粉外，亦不妨試試火龍果粉、蝶豆花粉、紫薯粉等的顏色鮮艷的配搭，最後再灑上一層薄薄的粉、加上花瓣或餅乾作點綴，成品絕對可媲美大製作！

抹茶粉$118

蝶豆花粉$117

火龍果粉$131

枸杞莓粉$181

家用電動小型攪拌器￥39.9

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/08)

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