【新冠肺炎】潮濕天氣或增飛沫傳播風險　必讀抽濕機選購Tips

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天氣潮濕不只令衣服難乾、牆壁發霉，還增加 COVID-19新型冠狀病毒肺炎感染機會？香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，潮濕天氣或增加飛沫傳播，速度猶如「超級跑車」！ 在潮濕多雨的春夏抗疫，一部高性能的抽濕機絕不可少，不過市面有林林總總的型號，壓縮式、熱石式、混合式抽濕機哪一種才最適合自己？

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出近日香港天氣潮濕，或會增加飛沫傳播的速度。（資料圖片）

潮濕天氣或增加飛沫傳播的速度

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於3月31日接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，有美國研究指出，若於濕度高的環境，加上有人咳嗽，飛沫的速度將增至1秒30米，而射程更可遠至八米，形容猶如「超級跑車的速度」。

若於不通風的環境下，加上潮濕天氣，將會「無人走得甩」。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良

抽濕機選購Tips 容量愈大愈好？

高濕度的環境除了會增加飛沫傳播速度，還容易滋生細菌、霉菌；在中醫角度，體內濕氣重還會令人易倦乏力、關節痛和腹瀉等，有研究指出40-50%相對濕度對人體健康最為有利。市面有不同運作原理和容量大小的抽濕機，大家應按家居面積和抽濕程度所需而選擇。

市面上的抽濕機分為壓縮式和熱石式。（消費者委員會）

壓縮式和熱石式抽濕機有甚麼分別？

壓縮式抽濕機是最常見的款式，它通過製造冷暖溫度差距而抽走空氣水分，排出較高溫和乾燥的空氣。室溫度過低會影響壓縮式抽濕機的性能，但它的優點是省電節能，適合香港春夏使用，所以是最多人選擇的款式。

熱石式抽濕機利用熱石吸收空氣中的水分，比壓縮式寧靜和抽濕速度快，而且不受溫度影響，但缺點是抽濕容量相對較低，而且耗電量大，似乎不太經濟。

最後一種就是混合壓縮式及熱石式的抽濕機，兼備兩者優點，能夠一年四季高效抽濕，但價格也偏貴。

香港一般家居約300至800尺，假如光是在客廳使用，14至24公升容量的抽濕機已足夠。（unsplash）

500尺的家居需要多大容量的抽濕機？

室內空間越大便需要越大容量的抽濕機，但價錢和體積也相應增加；若家居並非特別潮濕，500尺只需要19至24公升容量的抽濕機，300尺的空間約14-18公升。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/12)

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