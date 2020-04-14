NIKE網店震撼優惠低至35折！購買2件額外7折！大量波鞋服飾勁減！

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NIKE 網店4月優惠多籮籮！逾二千件產品大減價進行中，折扣高達五折。2020年4月20日23:59前，凡於NIKE.COM購買兩件或以上指定產品，並輸入優惠編號【APRILSALE】即享額外7折，一件即享額外8折，若選購減價貨品，變相可享折上折優惠！產品數量有限，把握機會！

新型冠狀病毒肺炎防疫期間，為了健康著想，不少人選擇做運動來增強自身免疫力，強健體魄以對抗未知的病毒。眾所周之，規律又適量的運動能促進心肺和循環系統的健康，而在家健身、戶外跑步、登山健行都是很好的選項。但原來運動時穿着錯誤的裝備不僅減低效果，也容易造成不適或受傷，要保護好自己就記得要穿上適當的運動裝備。

不妨趁NIKE.COM優惠期間，低價入手實用、功能性強又時尚的運動裝備吧！

點擊下圖放大看編輯推薦減價貨品及價格！

運動鞋：

+ 13 + 12 + 11

運動衣：

+ 7 + 6 + 5

運動褲：

+ 6 + 5 + 4

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為己為人，進行戶外運動時，盡量選擇通風良好的場所，避免到人流擠擁的地方，以及避免需群聚近距離接觸的運動。

提提大家，購買標有 “買指定產品2件或以上可享低至5折優惠 ”的指定產品才可享有是次優惠，付款時別忘了輸入優編號【APRILSALE】。

認住呢個標籤！

操作步驟：

第一步：添加符合活動資格的產品到購物車。

第二步：在“你的購物車”，在“訂單摘要” 中選擇/輸入優惠編號 “APRILSALE”。

第三步：點擊“使用”。

最後，記得登記成為NIKE.COM會員，可以享有免費配送服務，省下運費，慳得更多。

活動條款： *本優惠編號只適用於標有“買指定產品2件或以上可享低至5折優惠”的指定產品，不可與其他優惠編號及其他促銷活動同時使用。 *產品數量有限，售完即止。 *此優惠編號購買的活動產品，如需申請退貨，需把該訂單的所有產品全部退回，否則是次退貨將不受理，退款額以實際支付金額為限 (請參考本公司的14日內無條件退貨承諾)。換貨則不受影響。 *如使用有關折扣後，將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用)。 *如需使用優惠編號，同一款式產品不能購買超過3件。 *本活動適用於 NIKE.COM 條款及細則。 *在法例准許的範圍內，如有任何爭議，NIKE Hong Kong Ltd.保留一切最終決定權。

（以上圖片來源：NIKE.COM）

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