100%港製網絡電影《戀上36D》做完愛回家Ivan鄧永健擔正做男主角!

網購攻略 網購攻略

禁聚令延長至5月7日，公眾娛樂場所、戲院、健身室﹑美容院等場所繼續關閉，全港市民悶得叫苦連天，無法出外，上網也成了港民唯一娛樂，紛紛變成追劇控。隨着疫情令網上娛樂變成了市民不可或缺的一部份，戲院重啟日子遙遙無期，銀幕大電影損失天文數字，莫非就是網絡電影掘起取代傳統電影院的好時機？

Netflix無可否認支撐着大家渡過在家抗疫的時間，但追看話題神劇同時，不妨也支持一下香港本土製作的電影。網絡電影《戀上36D》，100%香港製作，充滿濃濃香港人才懂的幽默感！

+ 3 + 2

《戀上36D》由鄧永健丶陳祐天執導，如果你對「鄧永健」的名字感到熟悉，很有機會是因為他在TVB《愛‧回家之開心速遞》中「IT狗」的形象深入民心。轉戰電影製作，鄧永健丶陳祐天兩人坦言製作成本已花光兩人積蓄18萬多元，電影中的一眾演員可謂是完全「奮身」力挺兩位導演的想法和理念，皆因大部份演員在事前都沒有獲得報酬。故此導演會把電影日後的收益和票房分發給一眾演員，以答謝各位無私的付出。

電影業由演員鄧永健丶謝珊珊丶李君妍丶梁寶琪、林秀怡丶陳祐天及一眾訓練班藝人擔演，電影題材大膽說性，兄弟為解決「不舉」問題絞盡腦汁，過程滑稽又搞笑。一眾演員大膽演出「夠放」，更有前輩譚玉瑛﹑李楓支持演出，絕對為兩位首次執導的導演打了強心針。

導演鄧永健丶陳祐天理念單純，製作電影時沒有任何包袱，只想拍攝一套令人開心輕鬆和故事寫實的香港本土電影。面對Netlfix這些海外影片串流平台審核程序繁複﹑獨立電影難以向政府申請資助或基金﹑大院線優先吸納有巨星和高清畫質作品，種種艱難下，獨立製作的電影作品苦無出路。鄧永健丶陳祐天透過網絡電影掘起的好時機，希望能為同樣有創意和理想的年青人開拓一條新門路。

《戀上36D》已經在 iTunes 上線，只需在iTunes 付款收看即可，HK$68即可購買，亦可選擇以HK$38租看，48小時內有效。

導演：鄧永健丶陳祐天 編劇：鄧永健丶陳祐天丶謝珊珊

主演：鄧永健丶陳祐天丶謝珊珊丶譚玉瑛丶李楓丶梁寶琪丶李君妍丶林秀怡丶麥家朗丶曾婉莎丶徐玟晴

攝影/剪接： 陳志榮丶肥華

上映日期： 現已上映

片長：84分鐘

無法去戲院睇戲，不妨在家自己私人影院，品嘗一下香港地道電影！

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！