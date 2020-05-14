Airpods Pro vs Samsung Buds+點揀好? 6大項目比較+最新減價優惠

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三星此前曾將蘋果列為唯一競爭對手，並由智能手機領域上鬥到其他電子配件領域，各有千秋。隨著智能手機技術成熟化，作為兩大智能手機界巨頭都要使出渾身解數去向消費者彰顯新技術，吸納新客戶，而其中蘋果和三星在各自品牌下的 Airpods Pro 和 Galaxy Buds+ 在功能上皆有明顯的改變及進步，但用家對新功能究竟又是否受落？

Airpods Pro vs Samsung Galaxy Bud+

編緝將會從電池續航性、降噪功能、音質、舒適度、作業系統兼容性及通話質素六大方面比較Airpods Pro 和 Galaxy Buds+。

1. 電池續航性

官方公佈Galaxy Buds+ 在一次完全充電後，可以連續11小時播放，而經編緝測試後，播放時間與官方公佈時間相若，介乎於8至10小時之間，而語音通話則達4至5小時，兩項數據都是Airpods Pro的兩倍表現。再加上Galaxy Buds+ 可以放在Samsung 手機上無線充電，認真值得加分。編緝認為Galaxy Buds+ 絕對適合長期配戴耳機人士及懶於經常充電的都市人。

👍勝者：Galaxy Buds+

2. 降噪功能

基本上也不需要多作比較，事關只有Airpods Pro具備主動降噪功能。主動降噪是利用麥克風接受外部噪音，然後產生一個反轉的聲波（稱為抗噪）並將其添加到整個音頻信號中，然後原始噪音和該抗噪聲將互相抵消。

而Airpods Pro最值得加分之處在於容許用家自由轉換模式，當耳機由降噪轉換至通透模式時，即使配戴耳機亦能夠清楚聽到身邊環境的聲音，無庸置疑成為近期最暢銷真無線耳機。

相對來說，Galaxy Buds+ 則是採用被動降噪，機身總共帶有 3 個麥克風。前兩個麥克風位置分別在耳機機身的內側、耳塞上方，而第三個麥克風位則在機身外側、觸控面板上方，搭配「Beamforming」智能指向收音技術，Galaxy Buds+ 不僅通話降噪效果增強，環境音的收音範圍亦更廣、更加清晰。

👍勝者：Airpods Pro

3. 音質

編輯雖然對藍牙耳機音質不抱太大期待，但不得不說，Airpods Pro的音質確實能夠媲美各大耳機品牌，如鐵三角等。Airpods Pro採用長行程的新振膜單元，一聽便知比上一代Airpods 2做得更加專業細膩，特別是在音頻密度及低音亮感有明顯改善，人聲方面則溫暖厚實。

Galaxy Buds+ 則首次採用「大單體雙喇叭」，喇叭單體採用知名音響設計品牌「AKG」的調較技術，「雙喇叭」分別為高音喇叭及低音喇叭，可提供清晰的高音及渾厚的低音，但有點失望是Galaxy Buds+ 低音喇叭的低音度應該可以更加厚實。

音質好與壞不只取決於音箱，身處的環境亦有著決定性的因素。而Airpods Pro的音質之所以有明顯提升，其中原因在於其降噪及隔音功能的成功所致。

👍勝者：Airpods Pro

4. 舒適度

Galaxy Buds+ 設計輕巧細小，適合長時間配戴；相比之下，有使用過主動降噪耳機的用家便會知道，長期配戴Airpods Pro會有略微的不適感，偶然需要把耳機除下，以平衡耳道氣壓。

👍勝者：Galaxy Buds+

5. 作業系統兼容性

雖然Galaxy Buds+ 及Airpods Pro 都能自行設定按鍵功能，但Airpods Pro 大多數功能都只適用於iOS平台，而在Android平台上則只能使用預設功能；而Galaxy Buds+則相對較自由靈活，同樣適用於iOS同Android的作業系統。

👍勝者：Galaxy Buds+

6. 通話質素

在嘈雜環境中使用Airpods Pro，雖然能夠清楚聽到通話內容，但由於收音問題，對方便難以聽到編輯的聲音。相比之下，Galaxy Buds+則能有效地去除外界雜音，在嘈雜環境中，收音質素明顯比Airpods Pro好。

👍贏家：Galaxy Buds+

編輯總結：整體而言，從音色及功能上，Airpods Pro比Galaxy Buds表現更出色。雖然價錢相對較貴，但編輯認為多出來的幾百元是絕對值得投資，皆因主動降噪的威力，絕對會令你耳目一新。但若然閣下並非果迷，單純想尋找一部輕便且功能齊全的真無線耳機，那Galaxy Buds+亦不失為值得考慮的選擇。

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