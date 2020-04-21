【Dyson勁敵】無線吸塵機先吸得乾淨?$1K小米替代好用過DysonV11

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Dyson的家電一直好評不絕，可惜不少想入手的人一聽到它的價錢便已大大卻步，畢竟一個Dyson V11吸塵機便要接近HK$6,000。近日有不少網民就找到一個功能完全接近Dyson的吸塵機作比較，而它的價錢只是Dyson的六分之一？

網民推舉的Dyson替代品就是小米的1C無線吸塵機，純白色外形設計簡約，輕質塑料製造，雖然沒有LCD屏幕實時報告，但單以小米1C的外形設計來說，作為Dyson的對手亦不失禮。

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圖片來源：小紅書

小米吸塵機1C與DysonV11相比，同樣可持續吸塵60分鐘航續，亦同樣擁有「一鍵清空」集塵筒，可衛生地將深入集塵筒的灰塵及碎屑排出，雙手毋須接觸污垢。

小米吸塵機1C體積輕巧，淨重3.3KG，但與2.95KG的DysonV11相比，則略重些少。

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小米無線手持吸塵機1C¥959 （點擊藍色連結即可購買）

小米吸塵機1C更附有除塵蟎功能，只要換上電動除蟎除塵刷頭，即可利用其強勁吸力有效地吸走寢具﹑沙發等家俱上的塵蟎﹑花粉和皮屑。

近年愈來愈多人選擇入手無線吸塵機或以吸塵機器人直接代替人手打掃，傳統吸塵機體積較佔地方，而且活動範圍窄，亦難以深入家居罅隙清潔，因此逐漸被淘汰。想入手無線吸塵器但預算有限，不妨試試小米出品的家電。

小米無線吸塵機1C功能及外形上都能媲美Dyson的無線吸塵機，最吸引就是其極高的性價比，價錢只需Dyson的六分之一，難怪不少人都選擇入手小米家電！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/20）

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