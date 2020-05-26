【寵物消暑】多款貓狗冰涼墊大比拼！凝膠冰墊涼感最強 毋須冷氣?

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香港夏天翳焗又悶熱，氣溫動輒便高達攝氏30多度，實在令人受不了，更何況是渾身是毛的寵物呢？換作是人，最快速又消暑的方法當然是「涼冷氣」。不過，不少主人白天都需要上班，也不是人人都有能力單獨為貓狗開著一整天的冷氣，開電風扇感覺又不安全，毛孩獨自在家可真是熱得有苦卻說不出來。那麼，在炎炎夏日下，又有什麼有效又安全的消暑對策呢？

貓狗比人類更怕熱？

作為一個負責任的主人，千萬不要輕視寵物中暑的嚴重性。不同品種的貓狗對於溫度變化的適應力或多或少也有差異。不過，一般而言貓狗都是耐寒卻不耐熱，尤其是狗狗自身的體溫已經比常人高出兩度左右，加上牠們的身體沒有毛孔散熱，汗腺的分佈也不多、不發達，不能與人類一樣通過蒸發汗水來降溫，所以別看牠們沒有流汗就誤以為牠們不熱，其實牠們的散熱能力比人類差。

貓狗也會中暑？

每當牠們伸出舌頭，「呼哧呼哧」地急促喘氣，甚至口舌藍紫、步樣踉蹌、雙眼無神、不停地流口水或過度口渴時，很大機會已經進入初期中暑的狀態。此時，若果放任牠們不管，沒有及時急救，很有可能會演變為重度中暑，處理不當的更有可能致命。

無奈的是，不少主人白天都需要工作，家裡空盪盪只剩下毛孩子。正因為我們無法二十四小時陪在牠們的身邊，所以更應該要做好預防措施，盡量讓牠們保持涼快，提防中暑，安然地度過炎夏。

具有降溫散熱功能的寵物床墊就是夏天的好幫手，畢竟當主人不在家時，毛孩們最大部份的時間都是在睡覺了。然而，市面上的寵物床墊選擇繁多，到底又該如何挑選？開始前，不如先來暸解一下各款寵物床墊的優和劣吧……

各款寵物夏季床墊比較

藤蓆（Taobao)

【藤蓆】

藤製涼蓆是經濟又實惠之選，耐髒也耐咬。不過，涼感來得快去得也快，需要配合電風扇或冷氣機一起使用才會復涼。而且，材質不夠柔軟，不推薦給年紀較大或關節不太好的毛孩。

麻將蓆（Taobao）

【麻將蓆】

麻將蓆形狀看似麻雀，比藤蓆更加涼快，降溫效果也更佳和更持久。但礙於每塊之間均有縫隙，容易夾肉、夾毛髮，而且材質也較硬，舒適度大打折扣。

架高床（Taobao）

【架高床】

若果地板經過太陽長時間暴曬後，溫度便會升高。架高床的特點在於離地，所以當毛孩躺上去時，便能與滾燙的地板隔開距離，從而達到預防中暑的目的。但由於架高床是離地的設計，毛孩需要反覆地跳上跳下，因此不推薦給膽子較小、年紀較大、關節不太好的毛孩們。

鋁質硬墊（Taobao）

【鋁質硬墊】

鋁質所製的寵物墊，耐用和容易清洗，不易損壞。其涼快效果更是無庸置疑，散熱效果非常顯著。不過，散熱同時也導熱，必須要遠離窗邊，避免陽光直射。而最大的敗筆莫過於觸感太「硬掘掘」，常人躺久也會腰痠背痛，更何況是毛孩呢？

雖然，以上各款寵物床墊都各有千秋，但站在毛孩子的角度，降溫消暑與舒適度兩者必需同時兼備尤其是本來對於床墊的要求就較高，或已經一把年紀的毛孩，主人在挑選床墊時則需要考慮得更多。

以下為寵主推薦經濟、耐用、涼快、舒適之選：

寵物凝膠冰墊】款式一

寵物凝膠冰墊】款式二

寵物凝膠冰墊】五大優勝之處：

【1】快速降溫，不聚熱力

這種冰墊的內部填充物是高分子清涼凝膠，有點類似於寶寶退熱貼的凝膠，能夠快速吸收大量身體熱量，進而達致迅速降溫的效果，且不聚熱力。當天氣特別酷熱時，可以先用冷水輕擦表面，觸感馬上變得冰冰涼涼，消暑的同時也可以讓毛孩擁有更持久的涼爽體驗。

【2】觸感舒適，自帶靠枕

冰墊內部的凝膠具有流動性和厚度，加上表面絲滑的尼龍面料，躺上去柔軟舒適，不會像躺在硬地上般難受，長老級毛孩也適用。而且，墊子的四周是蓬鬆並鼓起，可以當作靠枕，讓毛孩把頭枕在邊緣睡覺，直接取替寵物床。

防水防潮，易清潔。（Taobao）

面料厚實，耐咬又耐抓。（Taobao）

【3】容易清潔，耐磨耐抓

表面是絲滑的尼龍面料，防水又防潮，假若毛孩不小心尿在上面，只要輕輕用水擦拭乾淨即可。面料厚實，非常耐咬和耐抓，平常愛出爪子的毛孩也適用。

【4】容易收納，外表美觀

可以折疊，重量輕，而且容易收納又不佔空間，非常方便攜帶。有多款花紋選擇，外表比起藤蓆、麻將蓆、鋁質硬墊更加美觀。

【5】多種尺寸，犬貓通用

多個尺寸可供選擇，由5kg至40kg內的毛孩也適用。

主人不在家時，除了為毛孩準備降溫冰墊外，別忘記也要保持室內通風良好，並且保證牠們有充足的水可以喝喔。

如欲購買可按以上藍色連結，或按「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/26）

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