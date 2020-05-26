【寵物消暑】多款貓狗冰涼墊大比拼！凝膠冰墊涼感最強 毋須冷氣?

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香港夏天翳焗又悶熱，氣溫動輒便高達攝氏30多度，實在令人受不了，更何況是渾身是毛的寵物呢？換作是人，最快速又消暑的方法當然是「涼冷氣」。不過，不少主人白天都需要上班，也不是人人都有能力單獨為貓狗開著一整天的冷氣，開電風扇感覺又不安全，毛孩獨自在家可真是熱得有苦卻說不出來。那麼，在炎炎夏日下，又有什麼有效又安全的消暑對策呢？

貓狗比人類更怕熱？

作為一個負責任的主人，千萬不要輕視寵物中暑的嚴重性。不同品種的貓狗對於溫度變化的適應力或多或少也有差異。不過，一般而言貓狗都是耐寒卻不耐熱，尤其是狗狗自身的體溫已經比常人高出兩度左右，加上牠們的身體沒有毛孔散熱，汗腺的分佈也不多、不發達，不能與人類一樣通過蒸發汗水來降溫，所以別看牠們沒有流汗就誤以為牠們不熱，其實牠們的散熱能力比人類差。

貓狗也會中暑？

每當牠們伸出舌頭，「呼哧呼哧」地急促喘氣，甚至口舌藍紫、步樣踉蹌、雙眼無神、不停地流口水或過度口渴時，很大機會已經進入初期中暑的狀態。此時，若果放任牠們不管，沒有及時急救，很有可能會演變為重度中暑，處理不當的更有可能致命。

無奈的是，不少主人白天都需要工作，家裡空盪盪只剩下毛孩子。正因為我們無法二十四小時陪在牠們的身邊，所以更應該要做好預防措施，盡量讓牠們保持涼快，提防中暑，安然地度過炎夏。

具有降溫散熱功能的寵物床墊就是夏天的好幫手，畢竟當主人不在家時，毛孩們最大部份的時間都是在睡覺了。然而，市面上的寵物床墊選擇繁多，到底又該如何挑選？開始前，不如先來暸解一下各款寵物床墊的優和劣吧……

各款寵物夏季床墊比較

藤蓆（Taobao)

【藤蓆】

藤製涼蓆是經濟又實惠之選，耐髒也耐咬。不過，涼感來得快去得也快，需要配合電風扇或冷氣機一起使用才會復涼。而且，材質不夠柔軟，不推薦給年紀較大或關節不太好的毛孩。

麻將蓆（Taobao）

【麻將蓆】

麻將蓆形狀看似麻雀，比藤蓆更加涼快，降溫效果也更佳和更持久。但礙於每塊之間均有縫隙，容易夾肉、夾毛髮，而且材質也較硬，舒適度大打折扣。

架高床（Taobao）

【架高床】

若果地板經過太陽長時間暴曬後，溫度便會升高。架高床的特點在於離地，所以當毛孩躺上去時，便能與滾燙的地板隔開距離，從而達到預防中暑的目的。但由於架高床是離地的設計，毛孩需要反覆地跳上跳下，因此不推薦給膽子較小、年紀較大、關節不太好的毛孩們。

鋁質硬墊（Taobao）

【鋁質硬墊】

鋁質所製的寵物墊，耐用和容易清洗，不易損壞。其涼快效果更是無庸置疑，散熱效果非常顯著。不過，散熱同時也導熱，必須要遠離窗邊，避免陽光直射。而最大的敗筆莫過於觸感太「硬掘掘」，常人躺久也會腰痠背痛，更何況是毛孩呢？

雖然，以上各款寵物床墊都各有千秋，但站在毛孩子的角度，降溫消暑與舒適度兩者必需同時兼備，尤其是本來對於床墊的要求就較高，或已經一把年紀的毛孩，主人在挑選床墊時則需要考慮得更多。

以下為寵主推薦經濟、耐用、涼快、舒適之選：

【寵物凝膠冰墊】款式一

【寵物凝膠冰墊】款式二

【寵物凝膠冰墊】五大優勝之處：

【1】快速降溫，不聚熱力

這種冰墊的內部填充物是高分子清涼凝膠，有點類似於寶寶退熱貼的凝膠，能夠快速吸收大量身體熱量，進而達致迅速降溫的效果，且不聚熱力。當天氣特別酷熱時，可以先用冷水輕擦表面，觸感馬上變得冰冰涼涼，消暑的同時也可以讓毛孩擁有更持久的涼爽體驗。

【2】觸感舒適，自帶靠枕

冰墊內部的凝膠具有流動性和厚度，加上表面絲滑的尼龍面料，躺上去柔軟舒適，不會像躺在硬地上般難受，長老級毛孩也適用。而且，墊子的四周是蓬鬆並鼓起，可以當作靠枕，讓毛孩把頭枕在邊緣睡覺，直接取替寵物床。

防水防潮，易清潔。（Taobao）

面料厚實，耐咬又耐抓。（Taobao）

【3】容易清潔，耐磨耐抓

表面是絲滑的尼龍面料，防水又防潮，假若毛孩不小心尿在上面，只要輕輕用水擦拭乾淨即可。面料厚實，非常耐咬和耐抓，平常愛出爪子的毛孩也適用。

【4】容易收納，外表美觀

可以折疊，重量輕，而且容易收納又不佔空間，非常方便攜帶。有多款花紋選擇，外表比起藤蓆、麻將蓆、鋁質硬墊更加美觀。

【5】多種尺寸，犬貓通用

多個尺寸可供選擇，由5kg至40kg內的毛孩也適用。

主人不在家時，除了為毛孩準備降溫冰墊外，別忘記也要保持室內通風良好，並且保證牠們有充足的水可以喝喔。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/26）

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