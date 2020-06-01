NIKE網店優惠高達6折！3折65折 4件6折！多買多折 平買NIKE好時機

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踏入六月的第一天，NIKE官網迎來了超抵買優惠！為答謝會員們長久以來的支持，NIKE網店推出會員專屬額外六折優惠。不論是買衫、買鞋都有折扣，而且多買多折，買得多慳得越多，絕對是平買NIKE的絕佳時機。還未成為NIKE會員的您，立即免費登記為會員，還可享有更多新會員額外優惠喔。接下來，馬上為大家帶來優惠詳情，血拼前必讀！

# 會員限定 - 買指定產品4件或以上可享額外6折優惠！

優惠編號：SUMMERSPECIALS

NIKE網店大量商品正進行減價促銷，部份產品更低至五折。由即日起至 2020年6月7日23:59 期間，會員凡購買標有“會員限定 - 購買指定產品4件或以上可享額外6折優惠”的指定產品，購買3件可享額外65折優惠，4件或以上可享額外6折優惠。另外，優惠可以加疊使用，如選購已折扣產品，變相即享額外折上折。提提大家，結帳時請務必輸入優惠編號【SUMMERSPECIALS】方可享有優惠價喔。

認住「會員限定 - 購買指定產品4件或以上可享額外6折優惠」呢個標籤！

按此連結前往NIKE網店活動頁面或按以下「立即前往」按鈕，一鍵前往！

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# NIKE.COM 新會員享額外6折購物優惠！

優惠編號：成功啟動賬戶後即可獲贈一個6折購物優惠編號

由即日起至 6月13日23:59 期間，於NIKE.COM註冊成為新會員並成功啟動賬戶後即可獲贈6折購物折扣優惠編號。優惠編號將於2020年6月8日起發送至你的會員註冊電郵，而2020年6月8日或之後註冊將在啟動賬戶後24小時內發送。

收到優惠編號後，可於2020年6月8日10:00 至 6月15日23:59 期間使用，凡購買標有 “新會員限定 - 買指定產品可享額外6折優惠” 的指定產品，並輸入您的優惠編號即可享有新會員初次購物的額外6折優惠。

事不宜遲，立即跟隨以下步驟，免費登記成為NIKE會員吧！

操作步驟：

1.按此連結前往NIKE網店。

2. 點擊右上角「加入」，輸入電郵地址/電話及密碼，然後點擊「立即加入」。

3. 再輸入個人資料，完成後點擊「完成並提交」。

4. 打開電郵，查看確認信件，點擊「啟動帳戶」即完成註冊。

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更多有關會員限定優惠及新會員優惠的條款及細則，請參閱NIKE官方網站。

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