網購優惠| Crabtree & Evelyn滿$1200即送Net-a-Porter$500現金券

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說到手部護理產品，Crabtree & Evelyn可說是潤手霜中的長青品牌，但是原來除了潤手霜之外，Crabtree & Evelyn亦有不少受到青睞的護膚產品值得投資。Crabtree & Evelyn現時主打網購市場，仍然受到一眾忠粉熱捧，近日更有優惠活動送出名牌服飾網購優惠券，愛護膚同時又愛名牌服飾的女士千萬不要錯過！

即日起只要於Crabtree & Evelyn網店消費滿HK$1,200，即可獲贈國際名牌服飾網站Net-a-Porter$500現金券，名額只限65名，切勿錯過！優惠活動由即日起至6月30日。

Net-a-Porter是英國時尚奢侈品網購平台，網站囊括超過350個國際品牌商品﹑當紅設計師的自家品牌以及只限網上獨家出售的單品亦一應俱全。無論是Chloé、MARNI、JIMMY CHOO等等國際名牌亦能於Net-a-Porter搜羅得到。

Crabtree & Evelyn是次推出的優惠相信能吸引不少女士，購買皮膚護理產品同時可額外獲贈名牌購物現金券，變相即可直接獲贈現金資助購買名牌服飾。Crabtree & Evelyn能同時為你護理皮膚及照顧外表打扮，這次的優惠活動相當細心，滿足不少女士基本需要。

Crabtree & Evelyn能獲得不少OL喜愛的主要原因絕非單純產品具有多種獨特調香，更是因為它的產品萃取自天然植物成分，為全身肌膚帶來深度呵護，同時舒緩身心。

於Crabtree & Evelyn網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。下午6:00前下單，可於3至4個工作天內送達。立即到Crabtree & Evelyn網店選購心儀用品，獲取Net-a-Porter $500現金券！名額有限，送完即止。（點擊藍色連結即可進入網站）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/09）

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