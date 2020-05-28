【環保】Crabtree&Evelyn香氛蠟燭　全天然成份連紙盒也有驚喜？

Crabtree & Evelyn近日推出草本香氛蠟燭Herb Candle，不單蠟燭部份全以對人體及環境有善的物料製成，就連紙盒亦可種出香草，非常適合一眾講求環保的用家。

Crabtree & Evelyn近日推出草本香氛蠟燭Herb Candle。（官方圖片）

較早前Zara宣布再次與Jo Malone合作推出香氛蠟燭聯乘系列，令不少人都相當期待。可惜Zara x Jo Malone目前僅在限定地區發售，身處香港又不能外出旅遊的大家只能默默等待了。

當然Zara x Jo Malone系列仍是要買，但其實坊間亦有不少性價比甚高的優質蠟燭，無論用以舒緩壓力，抑或用以增添生活情趣，都是一個不錯的選擇。由Crabtree & Evelyn推出的Herb Candle，以羅勒、橙花，以及琥珀為定調，因此既有震奮神經的甜美與辛辣，又有琥珀獨有的感性與深度，層次感十足，讓用家有宛如置身草園的舒適感。按圖看更多Crabtree & Evelyn的Herb Candle：

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在成份方面，Crabtree & Evelyn是次特意選用無毒無害的大豆蠟（Soy Wax）作為原材料，顧名思義，大豆蠟是一種由天然大豆中提煉出來的物質，因此可被天然生物分解，亦不會如一般以石油製成的蠟燭一樣為人體、寵物及氣候帶來傷害。

為了貫徹環保的原則，Herb Candle的包裝盒亦由再造紙製成，盒內更附送一小包甜羅勒種子，用家只需將種子埋入泥土內，即可綠化整個家居環境。看看網民如何將Herb Candle包裝紙盒如何變出香草：

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Crabtree & Evelyn Herb Candle現已公開發售，定價為HK$412，網上購買更有送貨服務，一眾追求環保生活的朋友不容錯過。