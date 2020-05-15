在悶熱的夏天仍需要戴上口罩預防感染新冠肺炎（COVID-19），導致臉部皮膚整日處於密不透風的狀況，皮膚水油失衡，令肌膚狀況變得敏感刺激，臉部更容易出油、長出暗瘡粉刺和泛紅痕癢。 為了舒緩口罩肌帶來的困擾，不妨着重保持皮膚水油達到平衡，滋潤肌膚來強化肌膚屏障，減少出現各類型皮膚問題。

自從新冠肺炎（COVID-19）在肆虐全球後，人們少不免配戴口罩外出，但長期戴口罩卻出現「口罩肌」的問題，令不少女生也因而感到心情低落(ig@crabtreeandevelyn_london)

長戴口罩常見「悶痘現象」：罩內溫熱潮濕 鎖水屏障受損

疫情關係需長戴口罩，導致出現「悶痘現象」，普遍女生也以為被口罩遮蓋的皮膚，因清潔不足關係，以致長出暗瘡粉刺，久而久之變成口罩肌。但其實原來當戴上口罩後，鼻腔呼出的空氣未能及時被蒸發，導致皮膚表面會較為溫熱潮濕，角質層也會因此腫脹，皮膚當中的鎖水屏障功能也受損，所以當皮膚乾燥時卻過度清潔，忽略補水的重要性，難怪口罩肌問題好像愈來愈嚴重。

為了舒緩口罩肌的問題，筆者發現一個簡單的方法，就是使用面部保濕噴霧，隨時隨地為皮膚補充足夠的水份，輕巧細小的它，更是一個不可多得的多用途小工具，補濕和補妝亦可。

Crabtree & Evely清爽花香面部保濕噴霧 75ml HK$165

Crabtree & Evely清爽花香面部保濕噴霧當中加入了具舒緩提神成份的玫瑰水，為皮膚補水外，更散發清新的玫瑰香(ig@crabtreeandevelyn_london)

保濕噴霧的包裝優雅得來有點法國花園的感覺，最令筆者一試難忘的是保濕噴霧噴出來帶點輕微霧化感，不會在臉上停留過多水份卻達到保濕的效果，即使用後立即戴上口罩也沒出現不舒服的濕漉感，最重要的是用後感覺皮膚充滿水分。

不過，最吸引筆者是它散發陣陣清幽的玫瑰香氣，皆因保濕噴霧更刻意加入具舒緩提神成份的玫瑰水、具補水作用的透明質酸和天然且含豐富維他命的棉花籽提取物，加強保濕外更有助抗壓焦慮，同時更可以舒緩因戴口罩造成的「口罩肌」，有輕微降紅的效果。

筆者除了會在洗臉後使用以上的面部保濕噴霧，輕巧細小的它其實更擁有三個女生不可不知的多用途小技巧呢！

【按下圖了解更多】面部保濕噴霧的三個多用途小技巧