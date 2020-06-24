淘寶家品│淘寶床單值得買？精選多款床上用品 平價打造MUJI風房間

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卧室裡最令人放鬆的地方莫過於是舒適的床鋪。都市人每天忙於工作，回到家後當然第一時間飛奔到床上休息。但你習慣多久洗一次床單呢？即使你一直有遵守「唔沖涼唔上床」的原則，但其實床鋪遠遠比你想像中的更髒。

英國就有所大學進行研究調查，發現短短一星期的時間，床單上已經開始有塵蟎、細菌滋生，如果長達28天沒有更換床單還會長出可致肺炎及淋病的細菌。這些細菌塵蟎都是人類肉眼無法可見，所以別以為「眼不見為淨」，可能你的床鋪已經成為牠們的樂園，培養細菌的溫床。

由於床鋪的潔淨度與我們的身體健康息息相關，所以必須要勤換、勤洗、勤曬床單，尤其是過敏患者更不能懶惰，最好至少每兩週更換一次，才能把細菌塵蟎都趕盡殺絕，拒絕共枕！

然而，要勤換床單，家裡就要多備幾套床單、被套、枕頭袋。但一整套床上用品買下來價錢真的不便宜，如果有逛開百貨公司就不難發現，一般雙人床品套裝動輒都幾百元，大牌子更可能要過千元。價格不友好也就罷了，可是床單被套上的花紋既花俏又老土，實在很難挑到自己喜歡的花色。

其實，現時有不少港人都會上淘寶入手床品套裝，一來價格實惠親民，二來花色選擇眾多，基本上各種風格都能在淘寶上找到，想要買到價錢與款式兼優的床上用品也絕非難事。畢竟人的一天有三分一時間都在睡覺，因此挑選一款自己喜歡的床單相當重要，不僅能優化睡眠品質，看著好看的床單自然心情也會變好呢！

那麼，淘寶的床上用品真的值得買嗎？編輯於淘寶上搜羅了幾款不同風格的床品套裝，當中有簡約無印風、北歐風、小清新風，還有特別適合炎炎夏天的冰絲材質寢具，一起來看看買家的真實圖片分享吧！

【1】纯棉日式床上用品套裝

若果你也喜歡無印良品的日系簡約風格，這間店鋪的床上用品必定正中你下懷。

這間店鋪的寢具與無印良品的設計風格非常相似，但價格卻便宜好幾倍，稱得上是無印良品的平價替代品。它以格紋、條紋和淨色的花色為主，沒有跳脫又花俏的圖案；而顏色的選擇也很多，全都是柔和的淡灰色、豆沙紅、淡藍色、米色等等，沒有過份鮮艷的色彩，給人一種舒服又耐看的感覺。如果想把卧室打造為溫暖又柔和的極簡無印風，不妨嘗試先換掉家裡那套花巧又老土的床單吧！

日系簡約無印風格！

實物質量也很好！

【2】水洗真絲60支床上用品套裝

若果你的皮膚比較敏感，同時又是大汗人士，夏天特別怕熱的話，這款床品套裝就非常符合你的需要。首先，要鑑別一張床單的好壞都是憑其針數多寡去下判斷，紗支數越高就代表編製出來的布越精密、有韌性，自然觸感也會更柔軟和舒適。而這款床單是採用了60支高密水洗真絲面料，屬於上品，觸感絲滑如綢，不黏身體，對敏感肌非常友好。

另外，冰絲床單絕對是夏季的首選，相比起純棉床單，它更吸濕透氣，不會有純棉床單的悶熱感，讓你在夏天都能睡個涼爽的好覺。

絲滑的冰絲面料，夏天躺上去也會不覺得悶熱！

實用看來真的是冰冰涼涼的觸感呢！

【3】全棉60支床上用品套裝

不喜愛冰絲面料那種冰冰涼涼的觸感？那麼你可以考慮這款100%全棉床品套裝，同樣是60支高密上品面料，且採用了質素最好的優質棉花—「長絨棉」，長絨棉幾乎就是高品質的標籤，因為它比起短絨棉，其棉絲更為幼細，因此更舒適，觸感更順滑貼膚、柔軟細膩。而外觀方面簡單得來又時尚，淨色床單、被套上印有英文字母刺繡，非常有質感和格調。不論是面料、顏值、價錢各方面也無可挑剔，實屬高性價比之選。

粉紅拼灰色 超有質感！編輯私心首選！若果喜歡五星酒店風格，也可以入手全白床品！

實物的面料也非常柔滑！

【4】南極人全棉床上用品套裝

喜歡小清新風格的你就千萬別錯過這間店鋪的床上用品喔。這款床上用品採用純棉製作而成，相較以上兩款60支數的床品，這款就只有40支數，雖然稱不上是上品，但也已屬不俗。它勝在花色款式多，顏值高，有多款小碎花圖案可供挑選，女生們看見必定馬上心動！

除了以上兩款，還有好多花色可以選擇！

最多買家入手這款「花語」，小清新風格非常適合少女們呢！

選購小貼示：以上寢具套裝都有床單或床笠兩款選擇，兩者的分別在於床笠的四周有鬆緊帶，可以直接套在床褥上；而床單則沒有鬆緊帶，鋪上床褥後要把床單塞進床褥下面。簡單來說，床笠的固定效果會比床單好，不易滑動。下單時記得謹慎選擇要床單款或是床笠款喔！

如欲購買可以按上面藍色連結，或按「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（圖片來源：淘寶）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/24）

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