淘寶床單質量比想像中好？低預算高品質床上用品推薦　實物超驚艷

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卧室是一處令人放鬆，一下子便卸下疲憊的地方，相信每個女生都希望能把自己的房間打造成簡單又溫馨的幸褔小窩。其實，想要改造房間並不難，換掉家裡那套老土又殘舊的陳年床單絕對是首當其衝。因為只要打開房門，立即映入眼簾的就是床鋪，它稱得上是卧室的主要核心，主導著整個房間的色調和氛圍。所以，若想要給卧室煥然一新的風格，那就可以先從床上用品開始著手了。

床鋪得上是卧室的主要核心，主導著整個房間的色調和氛圍。（Instagram@house.zip、@ciel_lifestyle）

床單被套不僅會影響卧室的整體風格，還與我們的睡眠品質息息相關。畢竟人一天有三分一的時間都在睡覺，而床單被套每天都長時間包裹著我們整個身軀，與我們敏感的肌膚有著親密的接觸。因此，選購床單時除了要考慮外觀，當然也不能忽略它的舒適度。

不過，單凡你有逛過百貨公司，應該也不難發現，市面上的床上用品價格不菲，普通的純棉床品一般售價幾百元一套；而聲稱高針高支數、材質好的床品，如天絲、長絨棉等，價錢更可飆至二三千元一套。假如你想多買兩套床上用品以作更換，那麼就要破費了。

其實，現時有不少港人轉戰到淘寶購買床上用品，一來價格實惠親民，原本在香港售價一般也過千元的長絨棉床單，淘寶就便宜足足好幾百元，甚至是以不到香港四分一的價錢就能夠買到。二來床品的花色選擇眾多，基本上各種風格都能在淘寶上找到。

所以，想要買到價錢、質素、外觀三者兼優的床品也可謂輕而易舉。那麼接下來就和大家分享一下淘寶上非常值得入手，性價比高、舒適度高、顏值高的床上用品套裝吧。文中還附有多張實物圖片以供參考，到底實物會否貨不對版，色差極大？接著看下去吧。

【1】韓系小碎花純棉床上用品四件套

鍾情小清新、田園風格的女生相信必會很喜歡這家店鋪了！這間店的床單被套款式選擇眾多，有各式各樣的小碎花，枕頭套四邊還有蕾絲小花邊，細節做足。儘管床單上印有大面積的碎花花紋，但卻不會讓人感到眼花繚亂又或者太過老土，反而有種清新少女的感覺。

款式選擇眾多，有各式各樣的小碎花，枕頭套四邊還有蕾絲小花邊，細節做足。

床品顏色都選用了粉粉嫩嫩的冰淇淋色系，如粉紅色、粉紫色、嫩綠色等等，是女生們都無法抗拒的夢幻顏色。小碎花搭配粉嫩用色，兩者結合之下，顏值滿分。

床品顏色都選用了粉粉嫩嫩的冰淇淋色系。

面料方面，這款床品的材質是精疏棉，質素比普通純棉更佳，全因它利用了天然純棉經過去短纖維程序，簡單來說，就是觸感會更加柔順親膚，且不易起毛球。

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【2】簡約北歐風純棉床上用品四件套

想要打造日系簡約風格的卧室？那麼你可以考慮入手純色的床單。日系風格最大特色之處就在於乾淨素雅，房間主要以白色和原木色作為基調，沒有任何鮮艷又搶眼的顏色，給人一種柔暖又溫馨的感覺。

日系風格在於乾淨素雅，沒有任何鮮艷又搶眼的顏色。

這家店鋪的床品風格與無印良品非常相似，但價錢卻明顯便宜一大截。它的床品也是走簡約設計，以純色、格紋、條紋為主，沒有任何複雜又老土的印花，更加耐看。床品顏色選擇也挺多，全都是飽和度低的柔和色系，如白色、卡其色、奶油杏色、淡粉色等，乍眼一看便覺得清爽、乾淨整潔。而且，純淨的素色也會讓人思緒歸零，令人想立馬窩在床鋪裡，好好享受一個人的靜謐時光。

床單沒有任何複雜又老土的印花，更加耐看。

面料方面，這款床品是採用了水洗棉，它經過特別處理後，表面的色澤會比純棉更柔和，手感更柔軟。更重要的是，它經過洗滌後也不易變形和褪色，不用擔心洗後會變得皺巴巴。甚至有不少買家也認為它質料舒適，且不磨皮膚。

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【3】夏季天絲床上用品四件套

夏天睡覺時總是被被窩悶出一身汗？如果你特別怕熱，又容易出汗，不如考慮轉用天絲材質的床品，保証能讓你一夜好眠。

天絲材質的床品，保証能讓你一夜好眠。

這款天絲床單採用奧地利進口天絲，表面富有光澤感，給人高貴大方的感覺。加上觸感絲滑柔軟、飄逸柔順，貼合身體卻非常透氣涼爽，沒有純棉床品的悶熱感，吸濕又排汗。其舒適度宛如第二層皮膚，即使你猛力地蹭床單也不磨皮膚，是敏感肌人士的首選，同時也是夏季裡最暢銷的款式。

表面富有光澤感，給人高貴大方的感覺。觸感絲滑柔軟、飄逸柔順。

除材質外，要鑑別一套床品的好壞也要憑其針數多寡去下判斷，紗支數越高就代表編製出來的布越精密、有韌性，自然觸感也更柔軟和舒適。而這款床品的針數多達60針，也就是坊間俗稱的「高支」，屬於上品。一般60支的床品都價格不菲，但這款上品床品只需二三百元即可入手，實屬高性價比之選。

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【4】美式田園長絨棉床上用品四件套

雖然最後這款床品是四款當中最貴，但品質卻是上品之中的上上品。如果你是敏感肌皮膚，特別注重床品的舒適度，正尋求奢華床上用品體驗的話，這款便是最適合你的選擇。

採用的是質素最好的優質棉花—「埃及長絨棉」。

它同樣是60支高密針數，採用的是質素最好的優質棉花—「埃及長絨棉」，長絨棉幾乎就是高品質的標籤，是棉中極品。因其棉絲極其幼細，纖出來的布料更平滑細膩，觸感順滑貼膚、柔軟細膩，且不起球和不褪色。同時，透氣性也是普通床單的五倍，能讓你感受到完全截然不同的舒適睡眠體驗。

還有多款成熟大器的花紋選擇。

對比上面三款，此款其實只是貴了百多元。不需砸大錢就能買如此優質的床品，在家都可以獲得五星級酒店的床上用品體驗，可謂非常划算，值得一買。

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選購小貼示：以上床品套裝都有床單或床笠兩款選擇，兩者分別在於床笠的四周附有鬆緊帶，可直接套在床褥上，固定性強，但只能用於相應尺寸的床上。而床單沒有鬆緊帶，因此不受尺寸限制，但鋪上床褥後要把床單塞進床褥下面。簡單來說，床笠的固定效果會比床單好，不易滑動。下單時記得謹慎選擇你所需要的款式。

如欲購買可按上面藍色連結，或按「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/08）

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