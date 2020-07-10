【淘寶】無伏推薦! 5款網上高人氣即食麵 麻、酸、香辣一食上癮

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中國菜中有不少菜式以辣聞名，當中麵食就最受港人歡迎，不論是酸辣粉、螺絲粉、川辣涼粉、麻辣牛肉粉……統統都又香又辣，非常惹味，單是想像就已經令人口水直流，饞得受不了。想止饞但又不想外出？想吃辣但又不想北上？深夜時份又總是特別餓？這次編輯搜羅了5款網上大熱，被不少網民大力推薦的辣味即食麵，為無辣不歡的懶人們解解饞！

作為一名資深的懶鬼，香港的即食麵大家想必都已經吃了個遍，甚至吃到悶、吃到厭。若嫌超市買到的即食麵不夠新意，那不快點來為味蕾找點刺激吧！

其實隨著吃辣越來越流行，國內有不少知名麵店及麵食品牌都推出了不少高質素的辣味即食麵，口味從南方菜系到北方菜系一一涵蓋，麵體亦非一般的油炸麵，而是用上薯粉、麵皮、米粉、米線，務求100%還原正宗地道風味。當中更有數款即食麵更在云云款式中脫穎而出，在網上火速竄紅之餘，就連吃過的網民都一致讚不絕口，大讚好食程度嫓美正宗麵館，吃一口已立即上癮！

以下立即為大家盤點國內5款甚受歡迎的即食麵，款款香辣惹味，累積銷量更已突破十萬。想一嚐的朋友只要到淘寶就能買到最新最齊全的口味！

1.好歡螺螺螄粉

要數令人上癮的口味，又怎少得了味道充滿層次的螺螄粉呢？儘管螺螄粉聞起來又酸又臭，但偏偏這種酸、辣、鮮、爽、燙的獨特風味，令不少人吃了一次就回味無窮，吃完還想吃。

而備受網民推薦的「好歡螺螺螄粉」就的的確確做到了以上的特點，不但湯底濃郁、味道重、配料亦非常豐盛，除了有酸筍、酸豆角、木耳、蘿蔔乾、腐竹、花生等等的常見食材，最特別之處是湯底還包含真螺螄（螺肉），先吃一口爽滑彈性的米粉、再喝一口辣中帶酸的熱湯，然後配上酸酸爽爽的配料，口感豐富又令人滿足。

2.阿寬红油麵皮

麵食的做法五花八門，如果偶然吃膩了湯麵，不如來個拌麵轉換口味吧。台灣的乾拌粄條大家可能吃得多，但源自四川成都的紅油麵皮又吃過沒有？有別於一般常見的麵條，麵皮的麵身寬，麵質煙韌有嚼勁，因此在掛汁方面特別出色，配上以大量紅油作調料的拌麵醬，又香又辣的味道瞬即充滿整個口腔。

而網民推薦的阿寬麵皮，在紅油方面就做得特別出色，味道辣中帶勁，越吃越辣，越辣又越香，愛辣人士必定要一試！唯一的缺點是阿寬的調味真的很辣，不太能吃辣的朋友，記得拌麵時先放半包紅油嘗嘗辣度喔。

3.金牌干溜重慶小面

如果喜歡重麻多辣的味道，那就不能不試重慶干溜小面了。金牌干溜是國內數一數二出名的即食麵牌子，它出品的酸辣粉曾經亦被網民大力推薦，而這次推薦的重慶小面近年亦火速在網上走紅，更被網民們譽為宵夜恩物。

同樣是拌麵的款式，重慶小面用的是非油炸幼麵，出色之處在於拌麵醬並非一味死辣，而是在辣油之外加入了花椒及芝麻醬，再配上花生及榨菜作配料，吃一口已經感受到麻、辣、鮮、香多種滋味。雖然加上了麻醬，但辣度絲毫沒有減淡，反而越吃越麻，香味亦更有層次，讓人欲罷不能。同樣地，不太能吃辣的朋友可能接受不了重慶小面的辣度，拌麵時最好先下半包辣油試試。

4.霸蠻牛肉粉

重慶麻辣雖然辣得過癮，但對吃辣新手們來說未免難度太高，若然吃辣級數只是「三小辣」的階段，那霸蠻出品的牛肉粉或許會更適合你。

不同於螺蛳粉或酸辣粉，霸蠻牛肉粉的湯底不怎麼著重於辣味，反而更講究牛骨湯底的香濃鮮美，再配上六七塊大大的牛肉，料足而湯頭香，味道絕對及得上餐廳中的牛肉粉，加上剁辣椒後湯底帶點香辣鹹香，湖南風味非常突出。

5.一碗好麵 - 成都甜水麵

辣味變化多端，既有麻辣、酸辣、香辣，當然也少不了甜辣。提到甜辣，大家第一時間可能想起韓國的甜辣炸雞、拌麵，但其實中國亦有不少主打甜辣的美食，成都的甜水麵，顧名思義就是帶有甜味的麵食，麵條的粗幼介乎於烏冬與寬麵之間，麵質筋道，亦非常掛汁。

雖然同樣是拌麵，不過甜水麵的拌麵醬與重慶小面又略有不同，其中又以一碗小麵的出品最為地道，醬料中除了有辣油、花椒粉、芝麻醬、花生碎之外，還多了用來帶甜味的複製醬油和糖，因此一口吃下去帶甜又帶辣，味道非常豐富，若嫌麻辣太過重口，甜水麵的辣絕對能帶來清新感。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/09)

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