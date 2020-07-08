公仔麵| 李佳琦大推拉麵說火速爆紅 11種味網民讚豚骨叉燒食上癮?

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公仔麵食得多，但最近討論熱度極高的「拉麵說」你又試了沒有？「拉麵說」最近在網上火速爆紅，獲得不少網民大讚，回購率登上首位！到底這個嬴得大家一致芳心的公仔麵有甚麼特別之處？

「拉麵說」打出名堂的很大因素主要是它曾經出現過在李佳琦的直播中，連大陸網紅口紅一哥李佳琦也對這個公仔麵讚口不絕，還說吃得連湯也不剩。李佳琦推薦過的產品好像無一不紅，從美妝產品甚至到電風扇，那這次這個「拉麵說」又有沒有被過份吹捧？

「拉麵說」的月銷量接近15萬，簡單瞄一下評價，幾乎全無劣評，完全是一致性的讚好！編輯在不少淘寶分享的Facebook群組亦看到了它的蹤影，網民亦紛紛推薦，亦有人寫下詳細食評。這款公仔麵多達11種口味，不知哪種特別出色？

「拉麵說」的包裝精緻，以紙盒式包裝，附帶約6種配料包，配料十分齊全。

11種口味一覽：

1. 豚骨叉燒拉麵 2. 海鮮冬陰功拉麵 3. 地獄辣味拉麵 4. 蕃茄豚骨拉麵 5. 豬肚雞拉麵 6. 藤椒雞拉麵 7. 燃爆肥腸拉麵 8. 椒麻脆肉酥拌麵 9. 酸菜牛肉拉麵 10. 重慶麻辣肉燥小麵 11. 紅油串串撈麵

當中最受歡迎的口味，非這三款莫屬：

1.豚骨叉燒拉麵（點擊藍色連結即可購買）

豚骨叉燒拉麵是最經典的拉麵口味，適合大眾喜好，叉燒更是大大的一塊，比起一般即食麵更有質感更滿足。湯底利用東北黑豬豬大骨及32種珍貴食材熬製，烹煮達12小時之久，味道濃郁。完全不需要全何下廚手藝就能煮出好看又好味的拉麵，絕對不會失望，成功登上必試口味頭三位之一。

2.豬肚雞拉麵（點擊藍色連結即可購買）

豬肚雞的配搭聽起來十分中式，但絕對不會令人失望！奶白色的湯看似清淡，但其實湯料十足，充滿重重的胡椒味，豬肚和雞肉的份量十足。平日喜歡喝胡椒豬肚湯的話必定要試試這個口味，包保會把湯喝得光光的。

3.椒麻脆肉酥拌麵（點擊藍色連結即可購買）

除了湯麵之外，「拉麵說」還有一款拌麵必定要試試。藤椒的麻辣上蓋着厚厚的麻醬，醬料滿滿的包褢着麵條，口感十分搭配。而且刀削麵十分有嚼勁，搭配脆脆的肉酥十分惹味，想減少油膩程度的話可以減少麻醬的份量，誠意推薦！

食公仔麵的小秘訣： 想吃得更滋味，可以按個人喜好額外加入喜歡的配料，例如雞蛋及香腸。此外，把麵條煮好後可以先「過冷河」，過冷水後的麵條會更加爽滑有口感。

平日不想煮飯？「拉麵說」絕對是懶人恩物，而且更讓你吃公仔麵也食得幸福感滿滿的！想入手就不要錯過了，現時三盒裝價錢更優惠！口味可自由挑選配搭。

如欲購買可按此藍色連結：拉麵說三盒裝

按以下圖集即看更多網民試食分享：

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圖片來源：Facebook﹑淘寶﹑小紅書

（優惠資訊以官方最新發佈為準，最後更新至2020/07/08）

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