【口罩肌】長戴口罩皮膚變差? 6個小方法+Home Facial 還原靚靚肌

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黑頭、暗粒、暗瘡統統都是女生們的天敵，要保住白滑肌膚，平日已經要花上無數功夫，但偏偏新冠肺炎突然來襲，長期戴上口罩，不但令臉部皮膚的油脂分泌加劇，更誘發出討厭的暗瘡、黑頭、粉刺、敏感，令皮膚問題沒完沒了、不斷惡化，各位女生們想必也受夠「口罩肌」了吧？假如已經換過了護膚品，卻無法阻止「口罩肌」不斷惡化，那不如試試改變護膚的方式吧！

「口罩肌」是怎樣煉成的？

每次戴上口罩後，口罩內的溫度便會隨即升高，加上我們一呼一吸時產生的水蒸汽，口罩內的空間自然會變得悶悶濕濕，這樣的環境不但大大加劇臉部出油情況，更容易滋生細菌，誘發暗瘡、黑頭及粉刺等問題。如果皮膚狀況本來已經欠佳，戴上口罩後更只會令問題越來越嚴重，難以單靠護膚品、一時三刻改善問題。

口罩內的溫度及濕氣容易誘發暗瘡、黑頭及粉刺等問題。(網上圖片)

6 個實用小方法改善「口罩肌」

要對付「口罩肌」，最有效的方法當然是要減少臉部的油脂分泌，保持皮膚乾爽，配合徹底的潔面方法，雙管齊下改善問題肌膚。除了選用適當的護膚品及化妝品外，女生們還可以從以下4點入手：

1/ 減少使用厚重、霜狀、過度滋潤的護膚品及化妝品，避免加重皮膚負擔。

2/ 戴口罩時可盡量減少化妝，如有需要，不妨以粉餅代替粉底液，或減少底妝部分，只化提神的眼妝，避免堵塞毛孔。

3/ 定期清潔及更換上妝工具，以杜絕細菌積存，減少皮膚發炎及過敏情況。

4/ 定時定候以紙巾印走臉部的油分及濕汽，讓皮膚保持乾爽。

5/ 不論是油肌抑或乾肌，加強保濕功夫，令皮膚水油平衡，但切忌使用質地厚重的護膚品及面膜。

6/ 每日徹底洗淨臉部肌膚，可延長洗臉時間，以洗走阻塞毛囊的油脂、化妝品、灰塵及污染物。

假如以上的方法已經統統試過，但仍然未見改善，那就要出動到最後手段，借助專業的美容儀來加強護膚的效果。不過現時正值非常時期，與其冒著風險到美容院做Facial，倒不如來自製Home Facial，除了更衛生清潔，還可以隨時「想做就做」，方便快捷。以下5款Home Facial工具，不論是用來對付抗疫期間的「口罩肌」，還是日常護膚使用，均有不錯的效果，絕對是女生們「看門口」必備好物！

10分鐘自家Facial 擊退痘痘暗瘡印

深層清潔向來都是眾多護膚步驟中最重要，卻最難做得妥當的一步。儘管我們每天洗臉，但單靠手洗其實也難以洗走殘餘的化妝品、灰塵及污染物，長年累月下來，毛孔便會被廢物堵塞，在臉上形成厚重的角質層，影響護膚品吸收。所以，不論對付哪一種皮膚問題，第一步是必須做好基本的深層清潔。

1.韓國AQUA CARE水淨喚膚機

提到深層清潔，想必有Facial的女生都有聽過「污糟水」，或Aqua Peel的療程。而這次推介的韓國AQUA CARE水淨喚膚機便是家用版本的Aqua Peel，機內包含去角質及舒緩兩種模式，第一步先透過真空吸頭清潔毛孔中的油脂、污垢、老舊角質，以及化妝殘留物，徹底清潔完畢，便可以利用舒緩模式中的水電波技術，為皮膚導入精華，補充營養，加強吸收能力。機內配有標準及超微兩種吸頭，以及強、中、弱三檔調節，能全面照顧臉部不同區域。單靠一部機便可以定期為皮膚深層清潔，接下來無論使用哪一種護膚品，相信功效一定會事半功倍。

暗瘡問題可說是肌膚問題中最頑固的一種，而即使能夠成功解決暗瘡和暗粒的問題，遺留的暗瘡印也非常棘手。其實，單靠護膚品是很難在短時間內消滅暗瘡、去除暗瘡印，或其他任何色斑問題，所以不少受色素困擾的女生們都會選擇做光學療程，的確是方便又見效。

2.EXIDEAL 彩光美容儀

以為光學療程一定要去美容院做？其實不然！這次為大家推薦的彩光美容儀EXIDEAL MINI EX-120及EXIDEAL EX-280，是日本國內甚具人氣，而且銷量相當高的彩光儀。至於大熱的原因非常簡單，機身採用了120（MINI EX-120）及280（EX-280）顆高亮度的LED燈，並加上專門特製多變化的LED光源程式，將藍光，黃光，紅光及紅外線融合成四種不同LED波長，能有效地穿透至不同皮膚組織，達到消除痘痘、保濕、緊緻，及保持頭皮健康的功效。

EXIDEAL彩光儀是屬於非接觸型美容儀，假如擔心美容儀清潔不當會惹來細菌，那它無需接觸的設計便相當貼心，而且易於打理，非常省時間又省功夫。

不論是做以上哪一種Home Facial，完成護理後都是肌膚最佳的吸收時間，是塗上精華液的絕佳時機。

3.JUVENA 微道引亮肌精華

JUVENA 這個牌子在香港雖然較為冷門，但其實它在原產地瑞士卻是五大護膚品牌之一，甚至與知名的貴婦品牌La prairie及Valmont齊名。而要數當中最皇牌的產品，相信也非微道引亮肌精華莫屬，精華液中揉合了高科技勝肽AGP ( 訊息蛋白 )、JUVENA SkinNova SC及干細胞肽三大成分，簡單來說能強化皮膚的保護屏障、加強肌膚吸收能力、鎖緊水分、從而令肌膚更水潤，更有彈性及更緊緻。

4.JUVENA 水感煥肌精華液

如單純想為肌膚補濕鎖水，這款水感煥肌精華液同樣是非常值得考慮，而且價錢更為友好的選擇。精華液主打24小時持久保濕效果，以日本血草為主要成分，為肌膚提供高含量的水分，深層改善膚質，若持續使用不但能達到水油平衡的效果，更能提昇肌膚的明亮度，令皮膚看上去更為健康、水潤、飽滿。

其實只要借助以上的美容儀器，在家自製Home Facial絕對是零難度！各位飽受「口罩肌」困擾的女生們，不妨來試試以上的護膚方法吧。

適逢J SELECT網店舉行優惠，由即日起至2020年07月21日，購買以上五款護膚產品，結帳時輸入以下提供的優惠碼，即可以享有低至75折的優惠！

韓國AQUA CARE水淨喚膚機：【2007JCWB】

Exideal Mini EX-120：【2007EX120】

Exideal 2007EX280：【Exideal EX-280】

Juvena 微道引亮肌精華：【2007JUNA】

Juvena Juvena 水感煥肌精華液：【2007JUNA2】

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/16)

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