防疫必學 整容級雪櫃收納術 雪櫃煥然一新 容量翻倍 貯放更多食材

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新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響下，很多家庭為了減少外出買餸的頻率，選擇一次過採購大量食材，以應付未來一週的煮食需要。然而，買回來的食材就一股腦地往雪櫃裡面塞，殊不知雪櫃被林林總總的食物弄得凌亂不堪，以後每次拿取食材時都要「翻箱倒櫃」般搜索。有的食材甚至已經被遺忘，擺放到過期、變質、腐壞，打開雪櫃門時還會傳出陣陣的酸臭味，最後家裡的雪櫃便在肉眼看不見的情況下，成為了細菌的溫床，造成健康衛生隱憂。

雪櫃被林林總總的食物弄得凌亂不堪，以後每次拿取食材時都要「翻箱倒櫃」般搜索。

要徹底改善雪櫃的衛生問題並不是心血來潮時把東西通通拿出來，隨便擦一擦、東西擺一擺就好，如此一來不出幾天又會故態復萌。有系統和邏輯的收納整理才能讓雪櫃一直保持整潔和衛生。

只要好好做好收納工作，用對方法後不單止能讓雪櫃保持衛生和井然有序的環境，還能為本來空間就非常有限的雪櫃，騰出兩倍貯存空間。同時，亦能延長食材的保鮮期，減少食材因逾期、壞掉而丟棄的情況，避免不必要的浪費。

想要做好雪櫃收納其實並不難，接下來只要簡單跟從以下五個秘訣來整理雪櫃，從此你們家的雪櫃也可以打理得整整齊齊，煥然一新！

【秘訣一】散亂的東西利用收納盒一一歸位

雪櫃除食材外還會貯存許多零零散散的東西，例如高度不一的瓶瓶罐罐，不同口味和包裝的醬料等等，它們佈滿整個雪櫃，讓雪櫃看起來雜亂無序。

此時，可以利用長方形的收納盒，有系統地把零散的東西通通收納於盒內，日後需要拿取東西時，只要拉開整個收納盒便一目暸然，節省找東西的時間。而且，長方形的收納盒更加慳位，不佔地方，特別適合用來收納各種瓶瓶罐罐。

長方形的收納盒更慳位，不佔地方，特別適合用來收納各種瓶瓶罐罐。

炎炎夏日飲常溫汽水、啤酒等罐裝飲料非常掃興，但長期貯存於雪櫃內又特別佔地方。其實，市面上也有專為罐裝飲料而裝的雙層收納架，它能保存10罐飲料同時更節省空間，並帶有滾動式設計，每次拿取飲料時，後面的飲料會立即自動往前滾且不會跑出去，非常方便。

滾動式設計，每次拿取飲料時，後面的飲料會立即自動往前滾且不會跑出去，非常方便。

【秘訣二】懸掛收納 騰出空間

許多家庭也有同一通病，就是習慣把從街市買回來的食材連膠袋一次過塞進雪櫃內，這樣做不僅讓雪櫃看起來亂七八糟，而且還會因為濕度過高而加速食材的變質速度。所以，食材買回後應該先利用材質安全的保鮮盒或保鮮袋妥善分裝好。

不過，過多的保鮮盒也很佔空間，而過多的保鮮袋又很凌亂，那麼可以利用懸掛式的保鮮袋收納架來讓零散的保鮮袋整齊劃一地收納好。懸掛式的設計更能充分利用空間，而下方騰出來的位置又能用來擺放其它東西，讓雪櫃的貯存空間大翻倍。

利用懸掛式的保鮮袋收納架來讓零散的保鮮袋整齊劃一地收納好。（小紅書）

懸掛式保鮮袋收納架適用於所有雪櫃，總共有14個插糟，能收納大量保鮮袋。更值得一讚是它附有伸縮軌道，能輕鬆滑動，查找食材時只要輕輕一拉，所有食材便一目了然。

附有伸縮軌道，能輕鬆滑動，查找食材時只要輕輕一拉，所有食材便一目了然。

【秘訣三】雪櫃內部「抽屜化」

中大型的雪櫃也有深度太深的問題，不僅拿取東西時要「翻箱倒櫃」，有時還會導致放在最裡面的食物就如同被打進冷官一樣，讓人很容易便忘記它的存在，甚至擺放到逾期也全然不知。

雪櫃內部「抽屜化」（小紅書）

利用大小統一的收納盒就可以把雪櫃內部簡單地改造成分類抽屜，把同類型的食材集中地收納好，並分隔得方正規矩，每一寸的空間都能利用得天衣無縫。把雪櫃抽屜化後，只要一拉就可以清楚看到和拿到裡面的東西，完美化解掉以往東西不好拿的窘境。

利用大小統一的收納盒就可以把雪櫃內部簡單地改造成分類抽屜，把同類型的食材集中地收納好。

讓雪櫃時刻保持整齊整潔。

【秘訣四】預留「臨停區」

雪櫃少不免會貯存一此剩飯剩菜，所以雪櫃最好留出一塊「臨停區」，有一區域隨時空著，隨時用來保存吃剩的食物，當臨時有剩菜需要冷藏時，也不用大費周章地重新挪動其它東西。而剩菜則可利用真空硅膠保鮮蓋來密封好，平穩地放置到臨停區，避免雪櫃串味，或擠壓到其他食材。

真空硅膠保鮮蓋比起一般保鮮紙更方便易用，因它伸縮力強，能廣泛適用於各種大小的杯、碗、盆、碟等，清洗後即可重復使用，乾淨又環保。用它密封食物既能保持新鮮，且密封不漏，第二天食用時可以直接放入微波爐中加熱，非常方便。

伸縮力強，能廣泛適用於各種大小的杯、碗、盆、碟等，清洗後即可重復使用。

【秘訣五】抽屜型的冷凍櫃做內部隔間

雪櫃收納除了可以利用收納盒外，牛皮紙袋也是既實用又經濟實惠的收納方案。牛皮紙袋於置於抽屜型的冷凍櫃能起到分隔空間的用途，讓各種蔬菜、水果分門別類，整齊地擺放好。

而牛皮紙袋獨有的特性也讓它在收納食材時有如神助，它柔軟有韌性，可以自行根據空間隨意折疊變形，調整高度及寬度，特別靈活易用。相比起大大小小的收納盒，它無需清洗，拿出來擦一下便能回復乾淨，實在太髒了亦可以直接丟棄換上新的。如選擇防油防水的款式，就更容易打理。

牛皮紙袋於置於抽屜型的冷凍櫃能起到分隔空間的用途。（小紅書）

與其再一昧亂塞食材進雪櫃，令雪櫃成為細菌的溫床，倒不如重新審視一下家中雪櫃的衛生情況，抽時間為雪櫃來一場大掃除吧！

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圖片來源：淘寶、小紅書

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新2020/08/05）

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