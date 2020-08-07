【2020月餅】6款香港台灣人氣月餅合集 早鳥預訂68折再送雪糕券

網購攻略 網購攻略

2020年過去一大半，來到下半年又是接二連三大節日。即將到來的中秋節，大家想好要如何慶祝了嗎？闔家賞月，傳統應節當然少不了月餅助慶。今時今日月餅口味五花八門，既有傳統之選，亦有新派選擇，形形色色讓人眼花繚亂。假如還未有心水的月餅品牌，以下為大家搜羅六款近年在香港、台灣均非常大熱的人氣話題月餅，趁著早鳥優惠率先訂購，更可享有低至68折的優惠。

一年容易又中秋，臨近每年一次訂購月餅的日子，又在煩惱要訂購什麼口味的月餅嗎？月餅款式幾乎每年都推陳出新，假如吃厭了傳統的雙黃蓮蓉月、冰皮月餅，但太破格的口味又未敢貿然嘗試，倒不如考慮一下來自台灣的人氣月餅，應節的同時，又可一解大家思念台灣美味的癮。

Kkday 港台月餅早鳥優惠低至68折

網上旅客平台kkday近日搜羅了多款香港及台灣的人氣月餅，10多個品牌，多達40多款不同口味配搭的月餅禮盒，讓大家在今年中秋有更多元化的選擇，嚐嚐鮮。凡於2020年8月15日或之前訂購，更可享早鳥限定優惠低至68折，以優惠價錢率先預訂港台月餅，為人月兩團圓的佳節做好準備，不論是送禮抑或自用同樣別出心裁。

編輯嚴選人氣台灣月餅

1.台灣微熱山丘鳳梨奶黃月餅

奶黃月餅外酥內軟，輕輕一咬，每啖都充滿著香濃的流沙奶黃餡，如此滋味又富有層次，難怪奶黃月餅成功俘虜不少港人，成為近年最熱門的月餅口味。不過滋味還滋味，奶黃內餡吃多了難免會覺得甜膩。鍾情奶黃的朋友，今年不妨一試由台灣微熱山丘出品的鳳梨奶黃月餅，月餅內饀結將滑順細膩的奶黃結合經典的酸甜鳳梨醬，以甘沙的鹹蛋香為土產鳳梨的酸甜提味，味道口感絕對比純奶黃內餡豐富滋味得多，加上獨一無二的鳳梨花花紋，與天然無添加的特色，送禮自用同樣皆宜。

2.晶華酒店寶島名物桃山月餅禮盒

2020年適逢台灣晶華酒店30週年，酒店的主廚團隊推出了五款各有其美的精緻月餅禮盒，當中又以這款以《賞月》為名的桃山月餅最有特色。

主廚將寶島的水果及特色名物，如芋頭、白柚、芒果等揉入日式桃山餅皮中，以綿密細緻的豆沙餅皮包裹著香甜的內餡，一盒有齊6款口味，包括：芋頭、白柚、芒果、黑芝麻、百香果、番薯，再搭配非常具有質感的金色格柵的包裝，絕對是中秋送禮的首選。

3.台灣佳德廣式月餅

熟悉台灣的朋友相信對佳德毫不陌生，他家出產的糕點不僅台灣人愛吃，近年亦成為旅客的必買名產。除了鳳梨酥做得出色，佳德的廣式月餅亦因濃濃的「古早味」而成為每年中秋的排隊名物。

佳德主打的廣式月餅是傳統的月餅款式之一，外皮酥鬆、層次豐富，一口下去皮酥與蛋香合而為一。烏豆沙廣式月餅，以傳統月餅外皮包裹紅豆蓉，嚐一口意猶未盡。而烏豆沙蛋黃廣式月餅的內餡則以紅豆包覆打散蛋黃，不甜不鹹口感剛剛好，一吃上癮。除此之外，更有各式內餡的蛋黃酥，愛好傳統口味的人士必試！

編輯嚴選人氣香港月餅

4.香港康得思酒店月餅（月餅兌換券）

香港康得思酒店的月餅禮盒由米芝蓮星級粵菜食府明閣主廚巧手炮製，集合傳統與創新口味於一身。有別於一般坊間所見的禮盒，康得思酒店的禮盒用上了首飾盒的設計，配上高雅紫色作為主調，氣派高貴，絕對是體面送禮的最佳選擇。

香港康得思酒店月餅禮物 (kkday)

兩款禮盒包括迷你錦鏽月餅拼盒及金桔奶黃月餅禮盒同樣都是特色之選。錦鏽月餅拼盒包括了全新口味的栗子豆沙月餅，還有大受歡迎的金桔奶黃月餅及傳統蛋黃白蓮蓉月餅，傳統新派兼備，饋贈親友就最適合不過。而金桔奶黃月餅禮盒則是去近的熱賣款式，糅合傳統及創意滋味，微酸且甜而不膩，味道平衡，適合一眾港人口味。

5.手工唧花牡丹月餅禮盒（月餅兌換劵）

手工唧花牡丹月餅由本地的烘焙工作坊Chichitsum出品，所有烘焙產品包括月餅均採用天然食材，以低糖及低油成分製作，而且絕不含防腐劑。

手工唧花月餅每一塊花瓣均由人手製作，唧出像真的牡丹花外型，外層脆而不膩，而內饀香濃軟滑。牡丹月餅禮盒共有兩款口味可供選擇，包括日式紫薯口味，以低糖手炒紫薯及拉絲麻薯製作，及台式芋泥口味，以低糖手炒芋泥餡及鹹蛋黃製作，健康之餘更是打卡之選。

6.Häagen-Dazs™雪糕月餅（月餅兌換劵）

假如吃厭了傳統的焗月餅及冰皮月餅，以冰涼沁人的雪糕作內餡的雪糕月餅亦不失為另一款滋味又創新的選擇。Häagen-Dazs總共推出了10款雪糕月餅禮盒，月餅外層揉合了不同口味的香濃朱古力脆皮與香脆果仁碎，而雪糕內餡則有多種口味如芒果、曲奇呍呢嗱、比利時朱古力、仲夏野莓、焦糖脆餅、哈密瓜等。其中不得不提的是「茶 ‧ 亮月」禮盒，以醇茶口味作為整體基調，外層朱古力脆皮用上嚴選的各地的名茶粉製成，再配上經典口味綿滑雪糕，味醇回甘，令人相當驚喜。買滿2盒或以上，每盒更可獲贈單球雪糕券1張（每張訂單最多可獲贈4張單球雪糕券），連同早鳥優惠可說是非常划算。

+ 5 + 4 + 3

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/07)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！