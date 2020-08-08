網民實測淘寶水耕菜機 在家種出新鮮蔬菜 疫情下足不出戶都有菜食

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新冠肺炎疫情嚴峻，受疫情影響，最近大家如非必要都不想外出，加上早前接連有多個街市的檔販中招，令出街買餸的市民都難免感到憂慮。不過，如果家裡已經欠缺食材，出街買餸亦實在無可避免。所以有不少家庭為減少外出的頻率，情願一次過採購大量食材，以應付未來一週的煮食需要。然而，最近網上就有一位主婦分享自己在家中種植蔬菜的成果，安坐家中自給自足就能吃到新鮮又乾淨的蔬菜，引來不少網民紛紛留言讚歎。

網民發帖分享自家種菜的成果（圖片來源：Facebook群組「淘寶開心share」）

帖主在自家露台上打造了一個迷你健康菜園！（圖片來源：Facebook群組「淘寶開心share」）

該名網民在Facebook群組「淘寶開心share」裡發帖分享自家種菜的成果，原來她丈夫從淘寶網上購入了一部水耕菜機，並利用此機實行自給自從，自己蔬菜自己種。帖主更表示暫時已成功收割過莧菜和沙律菜，而由播種至收成整個過程僅僅只花了三個星期，種植過程亦非常簡單，不難打理。

網民同款：水耕菜機

編輯在淘寶網上找來同款的水耕菜機，發現價錢也比想像中便宜，只需人民幣¥158的價錢，而且還配備了一系列種植時所需的工具和用品，如潛水泵、營養液、種子等等。花百多元的價錢就能體驗到種植的樂趣，還能在家裡打造自家菜園，即摘即食新鮮蔬菜，對於愛吃蔬菜的人來說，這真的是一件名乎其實「玩得又食得」的機器。

那麼水耕菜機到底是如何操作？種植過程真的如此簡單嗎？新手也能成功種植嗎？馬上來深入暸解吧！

自動化水耕種植

水耕菜機顧名思義就是採用「水+營養液」的水培栽種方式，整個過程中毋須使用任何土壤，乾淨衛生之餘，種出來的蔬菜水份亦會更充足，自然口感更爽甜。種植過程亦非常簡單，只需要把已發芽的幼苗移植到管道上，然後加水再插電，水耕菜機就會全自動地幫忙種菜。裡面更配置了魚缸專用的潛水泵，能讓水管中的水一直流動，全自動水流循環，確保蔬菜能夠健康地生長，同時又省卻掉天天澆水這個繁瑣步驟，進入懶人種植模式，只要坐等收成即可。

配置魚缸專用潛水泵，全自動水流循環，省卻天天澆水這個繁瑣步驟。（淘寶買家分享圖片）

開始健康有機的飲食生活

眾所周之，食蔬果對身體好處多多，蔬果含豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，具有很強抗氧化能力，能幫助身體增加抵抗力。不過，原來市面上不少蔬果都有大量殘餘農藥，若長期攝入殘餘農藥更有可能引致急性中毒，損害身體各器官。雖然，在進食前可以透過清洗、加熱、烹煮等方式讓殘留的農藥分解，但亦也不少人擔心仍會殘留了肉眼無法可見的有害物質。

透過水耕栽培出來的蔬果便與一般蔬菜截然不同，皆因種植的過程中毋須添加任何農藥、化學殺蟲劑、除草劑等；而營養液又取代土壤，能提供與土壤中相同的營養成份，以及植物所需的所有營養元素。因此，種出來的蔬菜富含營養又衛生健康，吃完上來自然就更安心和放心。

在日本主婦之間也非常流行自家種植水耕菜。(Instagram@ quweinoshuigengzaipeinori)

可種植多款不同蔬菜

水耕茶機能種到多款不同種類的蔬果，大家在家中都可以種到自己想吃的菜類。除了莧菜和沙律菜外，還能種植生菜、油麥菜、通菜、小白菜、茼蒿等等。

在家中種出自己想吃的菜類！（淘寶買家分享圖片）

在家中種出自己想吃的菜類！（淘寶買家分享圖片）

實際種植步驟

無論是新手還是種植達人，也能輕鬆地在家享受到種植的樂趣，種出健康又新鮮的蔬果。過程只需要以下四個簡單步驟即可：

步驟一：種子等待發芽

使用潮濕的紗布或濕布包住種子，放在陰涼處等待發芽，一般三至五天發芽。

步驟二：種子培育幼苗

將已發芽的的種子分別放在贈送的方形海綿的凹坑裡。（海綿需保持潮濕）

步驟三：幼苗移籃定植

種子長出兩至三片嫩葉後，分別移到種植籃中，放加入一半的水，水中可適當滴入營養液，等待種子長出三至四片真葉。

步驟四：移植管道上等待收成

待芽長出三至四片真葉後，方可移植到種菜機上，營養液按照說明兌水使用，而種菜機則需放在陽光能照射且通風的地方，然後坐等收成。

種植步驟

與其在家種花種草，倒不如嘗試種植蔬菜，過程簡單又容易打理，輕鬆就能體驗到種植的樂趣。而且，種出來的蔬菜新鮮又健康，無任何有害農藥，自然吃得更安心，重點是能吃上自己親手種植的蔬菜亦是另一種樂趣呢！

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