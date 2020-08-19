【月餅2020】聖安娜早鳥優惠低至5折 餅皮印上祝福語送禮自用皆宜

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一年容易又中秋，雖然今年的節日在疫情的陰霾下顯得格外冷清，即使未能盡情玩樂，大家仍然可以吃月餅應應節。如今距離中秋尚餘一個多月的時間，又是時候要物色一下今年的月餅禮盒了。市面的月餅口味多如繁星，有鹹有甜、有榴槤、有茶味等等已經不足為其，再新派一點更有莞荽、小龍蝦、麻辣、珍珠奶茶等等的新口味月餅，可不是人人有勇氣嘗鮮，假如更鍾情傳統的口味及品牌，市面上又有什麼好選擇？

中秋節人月兩團圓，月餅是應節美食之餘，更代表著團聚及一份祝福。因此無論月餅是送禮抑或自用，除了講究味道，亦要兼顧特色。每年各大品牌相繼以精緻的包裝吸引眼球，但連鎖餅店連聖安娜餅屋則回歸傅統，選擇於每個月餅上印上各式祝福語，別具心思。

香港01 x Colors Link 聖安娜餅屋月餅優惠

每年八月都是不少月餅品牌推出早鳥優惠的時候，聖安娜餅屋當然亦不例外。由即日起，於香港01會員專區購買聖安娜餅屋月餅，即享有低至5折的半價優惠，價錢等同聖安娜VIP會員售價，比起正價購買便宜接近一半，非常划算，省下的錢隨時可以多買一盒送禮自用。以下精選多款月餅禮盒，想享有優惠價記得要趁早入手！

精選月餅禮盒及價錢一覽

傳統月餅皮薄餡靚、軟滑甘香，向來不乏捧場客，聖安娜餅屋今年便推出多款傳統月餅優惠，味道由經典健康的五仁口味，到港人熱捧的流心奶黃應有盡有，每個月餅上更印有祝福語，如「人人有工開」、「有口福」等待，送給老一輩非常有心意。

1.雙黃白蓮蓉（月餅券）

月餅口味再多，蓮蓉的地位始終無可替代，雙黃白蓮蓉月餅每盒4 個，以清香的白蓮蓉，配上經嚴格挑選的頂級雙蛋黃，清香之中帶有啖啖甘香滋味。每個月餅上均印有「歡樂滿屋」的祝福語，在人月兩團圓的中秋享用格外有心意。

2.雙黃蓮蓉月餅（月餅券）

雙黃蓮蓉是傳統月餅口味的不二之選，味道比清香的白蓮蓉更豐富深厚，同樣加上頂級的雙蛋黃，甘香十足。月餅每盒4 個，每個月餅上均印有「月賺月多」的祝福語，絕對是不少香港人的心願。

3.金腿伍仁月餅（月餅券）

伍仁是傳統的鹹月餅，選用五種優質果仁製成，再配上上等的金華火腿，香甜中帶一抺鹹香，口感獨特，風味十足，而每個月餅上均印有「人人有工開」的祝福語，令人會心微笑。

4.金沙流心奶黃月餅（月餅券）

流心奶黃月餅將流心效果融入傳統奶黃，月餅外脆內軟、蛋香濃郁，只要輕輕一咬，香濃幼滑的奶黃即如流沙般湧出，一口已令人非常滿足。金沙流心奶黃月餅一盒8件，印有「有口福」的祝福語。

不止新派月餅口味多，冰皮月餅的口味同樣五花八門，餡料除了有傳統的蓮蓉外，亦有清新的水果蓉、香濃的奶黃、矜貴的燕窩口味等，款式林林總總，既可自用，送禮亦夠大方體面。

5.至愛經典冰皮月餅（月餅券）

至愛經典冰皮月餅內有4款口味，包括開心果紅豆、芝麻松子、蛋黃綠豆蓉、栗子夏威夷果仁，每種口味各2件，外皮軟糯，內餡香脆，口感豐富，越嚼越香。

6.至脆驚喜冰皮月餅（月餅券）

至脆驚喜冰皮月餅內有8款口味，包括京都抹茶紅豆、芝麻松子、雞蛋布丁、香滑奶黃、粒粒紫薯、粒粒杏仁、比利時朱古力及朱古力咖啡，每個口味各1件，每件月餅內均加入了法國海鹽焦糖脆粒，外軟內脆，口感獨特又帶咬勁。

7.聖水果軟心冰皮月餅（月餅券）

水果軟心冰皮以時令清甜水果作為內餡，口味包括芒果軟心、菠蘿椰子軟心、藍莓軟心、楊枝金露軟心，每款2件，以幼滑果肉配搭軟糯外皮，令人啖啖滿足。

8.至Q一口冰皮月餅（月餅券）

冰皮月餅質地黏膩，多吃難免令人有飽滯之感，假如想多試幾款口味，不妨試誼一口冰皮月餅，尺寸比一般冰皮月餅更為迷你，口味亦多達12款，包括蛋黃綠豆蓉、曲奇妙趣、芝麻、香滑奶黃、菠蘿、開心果、京都抹茶紅豆、紫薯、芒果粒粒、比利時朱古力、朱古力咖啡、比利時朱古力榛子，味道包羅萬有，冰皮月餅愛好者絕對不容錯過。

9.至尊七星伴明月冰皮月餅（月餅券）

假如想重點嘗試聖安娜的皇牌口味，那至尊七星伴明月禮盒就更適合你。一盒包含8款冰皮月餅，口味包括杏仁松子燕窩、香滑奶黃、檸檬芝士、比利時石板街、比利時朱古力榛子、蛋黃綠豆蓉、京都抹茶紅豆及藍莓軟心，既有矜貴的燕窩，又有檸檬芝士這些經典甜品口味，送禮自用皆宜。

以上的月餅禮盒將會以月餅券形式發售，購買後商家將安排香港郵政發送，直接將月餅券送到大家手中，憑券可於指定日期內到指定地點換取月餅，方便又快捷。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/19)

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