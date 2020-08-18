【外賣優惠】KFC外賣自取「全桶A餐」全日享65折　$167嘆盡四人餐

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新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，受疫情和「禁堂食令」的影響下，不少人都盡量避免在餐廳進食，寧願留在家中煮食，以減低感染病毒的風險。不過，在家抗疫期間，天天也要親自下廚煮飯，難免也有想偷懶的時候，懶得開爐煮飯就日子，吃外賣就最適合不過了！現時，不少食肆餐廳紛紛推出外賣優惠吸客，就連KFC也毫不例外。只要上網預約落單，並到店內自取，即可享有高達65折的激抵優惠，實行一邊食一邊慳！即睇更多優惠詳情：

KFC肯德基 好味速遞預約自取優惠

由即日起至2020年8月31日期間，按此連結前往KFC官網，惠顧好味速遞預約自取，全日「全桶A餐」即享65折！「全桶A餐」原價$258，65折後只需$167.7，$167.7就可以叫到四人份量的桶餐享用，除開平均每人只需$42，非常抵食！「全桶A餐」內足足有8件雞，一個餐嘆盡最愛的家鄉雞、辣汁蘑菇香飯及汽水！總共包含以下多款滋味美食，絕對飽肚又滿足！

全桶A餐包括：

• 巴辣雞翼 x 5

• 馬鈴薯茸 x 4

• 格格脆薯塊(大) x 1

• 家鄉雞 x 8 或 香辣脆雞 x 8

• 家鄉雞皇飯 x 2 或 辣汁蘑菇香飯 x 2

• 香烤蜂蜜雞翼 x 4

惠顧好味速遞預約自取，全日「全桶A餐」即享65折！

提提你：凡惠顧KFC好味速遞預約自取，皆可享有全日85折優惠，不論嗌哪一個餐都有優惠。現時KFC官網更支援提早預約落單，更方便，只要選擇好時間後，一夠鐘即可到分店自取！

KFC x 紅A 經典聯乘系列產品

凡外賣自取消費滿$25，或上網嗌好味速遞任何套餐，即可以換購價$39換領KFC x 紅A 經典聯乘系列食物盒。是次聯乘系列的食物盒不僅外型有型，而且亦十分實用，可以直接放入微波爐加熱、洗碗機清洗、雪櫃冷藏。另外，還送價值超過$150嘅KFC優惠券*及紅A九折優惠券，優惠可謂非常豐富，萬匆錯過！

KFC x 紅A 經典聯乘系列食物盒

*總值超過港幣$150優惠券包括：

超過$50堂食或外賣自取優惠券

• 1張惠顧滿$25送1件香蜜鬆餅

• 1張惠顧滿$40送1件家鄉雞 / 香辣脆雞

• 1張惠顧滿$40送1客辣汁蘑菇香飯 (普通)

• 1張惠顧滿$40送1杯汽水 (中)

超過$100好味速遞優惠券

• 1張惠顧滿$250送3件家鄉雞

• 1張惠顧滿$250送5件巴辣香雞翼

更多優惠條款及細則，請參閱KFC官網。

圖片來源：KFC官網、KFC Facebook專頁

（以上資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/18）

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