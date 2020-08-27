搽護膚品前一定要用爽膚水? 揭爽膚水三大隱藏功效+乾肌護膚貼士

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潔面和保濕是每天護膚的最基本程序，但不少人護膚的步驟卻忽略了最重要的「爽膚水」。坊間有不同的爽膚水標榜着不同的神奇功效，但爽膚水的正確使用方法，你又清楚嗎？

爽膚水的三大不可可知隱藏功效：

1. 【為皮膚作二次清潔】

無論早上或晚間潔面後，搽上爽膚水可以為皮膚進行二次清潔功效。平日即使勤力使用潔面乳清潔皮膚，但毛孔多多少少亦會剩餘殘留的化妝品，甚至是防曬，或是空氣中的污染物。爽膚水能有效深入毛孔，作為第二道清潔防線，把容易累積損害毛孔的污垢帶走。

2. 【提升其後使用的護膚品的吸收效果】

爽膚水能平衡肌膚酸鹼值，幫助調理肌膚的水油平衡，使肌膚更好地吸收之後使用的護膚品，讓護膚品的功效提升，效果更顯著。

3. 【妝前使用能讓妝感更貼服持久】

爽膚水能使皮膚的毛孔收縮，撫平毛孔的粗糙感，在肌膚表面形成一層保護膜，可阻隔空氣中的污染物以防直接損害皮膚之餘，亦可讓彩妝更為貼服及持久。

Crabtree & Evelyn最近新上線的話題產品—— 「提亮 + 保濕去角質爽膚水」便深受不少女士歡迎，除了功能上能滿足各種需求，價錢更親民得十分吸引。

Crabtree 提亮 + 保濕去角質爽膚水HK$230（點擊藍色連結即可購買）

Crabtree & Evelyn品牌下共有三大護膚系列，當中Crabtree這個系列主打去角質煥膚清潔產品，改善乾燥暗啞肌膚。大部份產品含有蘋果酸，能去角質兼修復肌膚。

這款提亮及保濕去角質爽膚水能讓肌膚能瞬間變得幼滑、透亮及膚色均勻，達到油水平衡。當中含有AHAs及BHAs，是作為提亮面色及煥膚功效的最主要成份。AHAs及BHAs可以使死亡的角質細胞脫落，促進皮膚更新，讓健康的皮膚細胞到達皮膚表層，可以改善膚色和膚質。

提亮及保濕去角質爽膚水能使毛孔暢通，讓隨後使用的護膚品更容易被皮膚吸收，同時改善老化皮膚去除角質層。AHAs及BHAs對改善粉刺﹑油性皮膚及混合性皮膚的問題特別顯著，煥膚功效更能同時提亮面色，使皮膚更加亮白透滑。

Crabtree 提亮保濕去角質爽膚水成份還包含蘋果水及甘草根，能有效為肌膚補充肌膚水分，紓緩過敏效果，使肌膚保持舒適﹑穩定狀態。質感十分豐厚好比精華液，利用化妝棉更可以濕敷作急救皮膚使用。

乾肌人士護膚建議：

Crabtree 提亮 + 保濕去角質爽膚水對乾性皮膚人士的保濕程度未必足夠，因此推薦配搭精華使用，其後才塗上保濕乳液，從而大大提升保濕潤膚效果。

The Gardeners 雜苺精華油HK$295（點擊藍色連結即可購買）

The Gardeners 雜苺精華油便是個不錯的配搭選擇，能深層補水、亮澤肌膚，提升潤膚功效。

The Gardeners 莓果盛宴面膜HK$295（點擊藍色連結即可購買）

同樣來自The Gardeners系列的莓果盛宴面膜亦深受歡迎，面膜呈粉狀，需用一份水混和兩份面膜粉，加水後的質感仿如奶昔般幼滑，敷15分鐘後即用溫水沖洗乾淨。

莓果盛宴面膜的成份選用營養豐富材料，含豐富抗氧化成份，有助改善肌膚亮澤及為肌膚細胞注滿水份。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/27）

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