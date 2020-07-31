C&E皇牌產品天鵝絨乳霜紅遍歐美? 美妝博主激讚肌膚回復光澤水潤!

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著名潤手霜及護膚品品牌Crabtree & Evelyn已經全面移遷線上，帶著全新形象新包裝新系列捲土重來！全新護膚三大系列包括：Evelyn Rose﹑Crabtree，及The Gardeners。三個系列三種獨特配方及香氣，今次就來介紹一下大熱系列 Evelyn Rose 的皇牌產品！

【Evelyn Rose】── 拒絕平庸

Evelyn Rose系列帶來清新玫瑰香氣，重新定義玫瑰，不再是嬌嫩的花朵，也可以是剛強勇敢的。

Evelyn Rose系列的護膚品均帶獨特玫瑰香氣，香氣帶層次，前調是芳香欖香樹脂；中調是新鮮玫瑰花；後調是岩蘭草及麝香。漸變的香氣令人陶醉舒懷，顛覆了人們對玫瑰刻板的既定印象，重新塑造了玫瑰的個性美。

這個系列主打保濕滋潤，讓皮膚注滿水份，拾回水潤光澤。其中竟有一款熱門產品紅遍歐美，連美妝博主也紛紛大讚？能像雪糕般融化在肌膚的乳霜，你能想像嗎？

天鵝絨身體水潤乳霜Evelyn Rose Velvet Body Melt HK$285（點擊藍色連結即可購買）

Evelyn Rose系列的天鵝絨身體水潤乳霜好評如潮，水潤乳霜含有玫瑰果油及玫瑰精華，具有獨特保濕功能。

乳霜的質感豐厚柔滑，抹在身上後竟絲滑如油，一觸即化能在肌膚如水滴般滑開，滲入每吋肌膚驟眼吸收，讓皮膚尤如絲綢般幼滑。

天鵝絨身體水潤乳霜為身體留下一層仿如天然的亮澤感，滋養原本飢渴的皮膚，卻能讓肌膚瞬間吸收，沒有任何油膩感。

細滑奶油狀的乳霜如像雪糕般，一抹即化，與身體迅速融為一體，讓每個肌膚細胞得到飽潤水感，高效保濕，讓皮膚不再乾燥暗啞。

細膩柔滑的木魯星果棕脂和柔軟的藍錦葵及白芒花令質感充滿層次感，濃郁的潤膚霜化成絲一般的乳液，在身體留下一陣陣帶著層次感的玫瑰芳香，讓塗抹身體乳成為生活中的另一種享受。

＊點擊圖片細閱更多美妝博主好評

不少人在夏天也會忽略身體皮膚的護理，其實在夏天的時候肌膚亦一樣需要補充足夠水份，才能讓細胞補水飽滿，不易在小腿﹑腳踝等位置出現乾紋。

尤其在一些女性經常需要剃毛的位置，例如腋下及小腿，因經常剃毛會使毛孔變得敏感容易泛紅，甚至讓毛孔變粗變黑，因此這些位置的護理絕對不可忽視。天鵝絨身體水潤乳霜便能全面為身體所有部位提供水養滋潤感，呵護敏感肌膚。

天鵝絨身體水潤乳霜還有一個隱藏功效？

很多都市女生都有腿部浮腫的問題，長期久坐辦公室﹑長時間站立，或穿著高踭鞋，都容易讓身體血液循環不良，讓血液堆積在下半身，造成腿部浮腫。

日常洗澡後，塗身體乳固然重要，其實也可借過程按摩腳部，讓小腿消除腫脹。

天鵝絨身體水潤乳霜質感豐厚而且滋潤，適合作按摩同途使用，為肌膚補水同時能按摩肌肉以帶走浮腫，一舉兩得。而且乳霜帶層次漸變的香氣能有心曠神怡的提神作用，配合按摩能舒暢身心，帶走身體軀殼的疲累同時打造細緻光滑的肌膚。

Crabtree & Evelyn現正進行優惠活動，把握時機入手心儀產品：

購買HK$240「皇牌護手霜禮盒」 即享價值HK$80免費禮品（點擊藍色連結即可購買）

這個手霜禮盒集齊了三大護膚系列的潤手霜，每枝的香味和功效獨特，絕對能帶來驚喜。三枝潤手霜包括：

(1) EVELYN ROSE 緞光絲滑護手霜 - 25ML

- 質感絲柔，快速滲透。

- 含有豐富保濕成分，特色芳香糅合意大利檸檬、玫瑰及岩蘭草。

(2) CRABTREE 再生 + 滋養護手霜 - 25ML

- 質感輕盈，快速滲透。

- 結合蘋果水與有助柔膚的乳木果油，以源源注水。

- 含有蘋果酸溫和去角質，令暗淡乾燥的肌膚煥發新生。

(3) THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜 - 25ML

- 散發著草本清香，富含三重高效保濕成分的植物種籽油，三款之中最為保濕潤厚。

- 輕鬆融於肌膚，滋潤不油膩。

- 草本清香具有舒緩功效，靈感源於大自然。

立即到Crabtree & Evelyn官網選購心儀護膚產品，體驗Crabtree & Evelyn重新出發探索之旅，欣賞嶄新個性簡約包裝。成為會員首次購物即可享有9折優惠，凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/31）

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