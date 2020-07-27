驕陽如火，酷熱的夏季讓女生們紛紛換上清涼的衣物，不過穿上小背心、超短裙時，四肢即刻暴露無遺，就連皮膚上的「毛毛」也清晰可見，十分尷尬！不想做個嚇人的「毛手毛腳」女生，脫毛是夏日裏不可缺少的步驟，就一起來進行夏季家居脫毛大作戰吧！

脫毛工具：脫毛膏、脫毛刨、濕毛巾及保濕產品。

夏日家居脫毛護理小教室

其實在家DIY脫毛一點不困難！想要快速脫毛立刻見效，又經濟實惠的話，使用脫毛膏產品是絕佳選擇，市面上有多種針對身體不同部位的脫毛膏產品，使用起來方便又快捷。不過需要注意的是，使用脫毛膏達到的脫毛效果只是暫時性的，毛髮經過一段時間後，仍然會生長出來。要保持白滑肌膚的話，「毛毛」是要定期處理不可懶的。

「簡易家居脫毛法」詳細步驟：（點閱下圖查看）

脫毛後的皮膚護理

脫毛後塗上保濕產品，能舒緩皮膚的刺激感。

使用脫毛膏後，肌膚會變得更加敏感，因此應該保持脫毛部位濕潤，可用濕毛巾清潔脫毛部位，切忌用乾毛巾或手用力摩擦，以免損傷皮膚。脫毛過後用保濕產品滋潤皮膚，能有效減低皮膚的刺激感。

Crabtree & Evelyn：HYDRATE + SOOTHE AFTERSHAVE BALM

Crabtree & Evelyn HYDRATE + SOOTHE AFTERSHAVE BALM(售價港幣210元)。

Crabtree & Evelyn護膚膏適合脫毛後的皮膚護理使用，混合佛手柑及蘋果木氣息，氣味十分舒爽宜人，涼塗上後還達至舒緩皮膚效果，保濕之餘又能帶來清涼觸感，令脫毛後的皮膚更嫩滑細緻。

Crabtree & Evelyn好物及優惠推介: