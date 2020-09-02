【帶飯返工】微波爐叮飯又乾又柴 網民開箱自動加熱飯盒 插電即熱

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新冠肺炎疫情影響下，餐廳變成了高危場所，外出用膳又成為了高危活動，令不少上班族深感苦惱，到底午餐該如何解決好？現時越來越多上班族加入「帶飯行列」，實行自備飯盒，畢竟這是叫外賣以外的最佳辦法。而且，餐館食品大多數都既油膩又不健康，多吃對身體亦無益，自備飯盒絕對更低鹽少油，吃得更安心及健康！

自備飯盒固然是件好事，不過每天一到中午就要與同事排隊等用微波爐？若然不想與多人共用微波爐，近期也有不少品牌推出「電熱飯盒」，一個飯盒自帶加熱功能，毋須依賴微波爐。可是，普遍的電熱飯盒都有同一通病，那就是「體積太大」，假如每天都要攜帶著大件又笨重的飯盒上下班，的而且確有點吃力！

最近就有位網民開箱分享在淘寶網上買來的電熱飯盒，立即引來大批網民留言跪求飯盒購買連結。

Facebook專頁「淘寶開心share」截圖

仔細一看，網民分享的這款電熱飯盒果然有別於一般的電熱飯盒，並沒有體積過大的弊病，似乎更加便攜。而且，外形亦相當精緻有質感，磨砂材質的飯盒配上低飽和度的粉紅色，機身正面還印上了Hello Kitty的可愛圖樣，相信即使不是Hello Kitty迷也會它毫無抵抗力，難怪有如此多網民對這飯盒感興趣。

Hello Kitty限定版（淘寶）

既然每天都要帶飯，選擇一個好的便盒就尤其重要了。市面上的電熱飯盒選擇多，到底該如何挑選呢？除了外形美觀以外，當然還要考慮價錢和實用程度，如加熱方法、容量、密封度、材質等也需要納入考量。

網民大推：適盒A4BOX無水加熱飯盒

【毋須注水 插電即熱】

網民推薦的適盒A4BOX加熱飯盒不僅外型亮眼，顏值超高，原來使用起上來時也十分方便。它與一般電熱飯盒不同，大多電熱飯盒依靠蒸汽加熱，不但需要事先準備水加熱，途中更會產生大量水蒸氣，讓飯菜口感變差之餘，整個辦公室內也會彌漫著飯菜香氣，場面令人尷尬。

適盒A4BOX加熱飯盒則毋須注水加熱，只要將飯盒插上電源即可熱飯。飯盒線採用磁吸觸點接口設計，把電線對準接口位置便能一秒吸附，十分方便。更重要的是，加熱過程十分低調，不沸騰，不會散發尷尬的飯菜味，也沒有咕嚕咕嚕的水汽聲，全程靜音。

毋須注水，飯盒插上電源即可加熱。（小紅書）

【自動恆溫 保持食物最佳口感】

飯盒是採用低溫加熱方式，讓食物360°均勻受熱，大約25分鐘就能把飯菜熱好，而當溫度到達70℃後，便會自動跳轉到恆溫模式，這樣一來即使有突發事情需要處理，也不怕飯菜會放涼；二來低溫加熱也能確保食物能保持新鮮口感，不會如用微波爐翻叮一樣，令食物變得又乾又柴、綠葉蔬菜變黃。飯盒上還有貼心的溫度進度顯示燈，即時加熱狀態一目暸然。

飯盒上還有貼心的溫度進度顯示燈，一眼便知即時加熱狀態。（小紅書）

【輕巧易攜帶 大容量】

飯盒小巧不重，大約就一瓶礦泉水的重量，方便攜帶。雖然它看上去小巧，但容量卻不容小覷，畢竟有足足800ml容量，應付一個成年人的午飯量絕對是綽綽有餘了。

飯盒小巧不重，容量有800ml，足以應付成年人的午飯量。（小紅書）

內裡還特別配置可移動的隔板和蔬果盒，可以分開不同區域，隨心所欲地放入不同食物，不怕串味，十分實用。

內裡還特別配置可移動的隔板和蔬果盒。（小紅書）

【食品級材質 陶瓷塗層】

飯盒蓋採用食品級pc材質，內膽則使用經FDA認證陶瓷塗層，耐高溫且不掛油易清洗。密封度高，因內部有矽膠圈可無縫貼合盒蓋，蓋上蓋後平放在袋裡面，即使有放湯汁基本上也不會撒漏。

【可整機水洗】

一般需要插電的小家電都不敢隨意用水沖洗，但清洗適盒A4BOX加熱飯盒時就毋須擔憂，因它已通過IPX5級噴射防水測試，加上磁吸接口設計，可以全機用水沖洗，更加便捷。

可以全機用水沖洗（淘寶）

【馬卡龍配色】

除了Hello Kitty限定典藏版以外，飯盒還有純白色、淺粉色、淺藍色、薄荷綠、墨綠色五款配色可選，簡約又有質感。

馬卡龍配色

總結來說，加熱飯盒的確能帶來便利，在你默默工作的同時，它已悄悄地為你在準備飯菜，過程無聲無味。當別人還在排隊等用微波爐時，你不用離開座位就能享受到熱騰騰的午餐，就連食物的口感也比起微波爐翻熱更佳。對於習慣每天自備午餐的上班族來說，花三百多元就能買到便利，非常值得入手，難怪網民也大推。

如欲購買可以按此藍色連結，或上面「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/02）

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