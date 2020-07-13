【廚房小工具】煮飯前預備功夫繁多?主婦實用3大神器幫你得心應手

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想煮出一頓美味的飯菜，前期的準備功夫可不少，從買菜到切菜，花的都是心神。煮飯後往往廚房似打完仗？洗碗清潔又需花上一番時間。想下廚得心應手就必須好好安排煮飯的步驟，把廚房能放置食材的空間好好規劃，那便能慳上不少功夫。

1. 【先處理肉類】

肉類的處理時間一般較長，例如需切割及調味醃製。因此在預備食食材時可先處理肉類，把其他食材先收納好，騰出空間。

2. 【把所需配料預先切好】

影片截圖@YouTube: 煮家男人 Bob's Your Uncle

平日製作一些鍋物或韓式料理都需要預備很多需要細切配料，例如是紅蘿蔔絲﹑青瓜絲﹑薯仔絲﹑蒜蓉等等。這些配料需要花較長時間仔細切好，因此可以把所有需要的食材一次過切好備用，落鑊炒菜時便更為快捷方便。

3. 【把蔬果洗淨後再瀝乾或浸泡】

絕大部份蔬果類的食材均需清洗乾淨後才煮食，避免農藥殘留。部份蔬果浸泡後可利於烹煮，例如薯仔及蘿蔔等，因此可以把蔬果洗淨浸泡，或洗淨後瀝乾備用。

如此有條理地把預備功夫順序安排，之後的烹煮過程便能更加得心應手了！想預備功夫更加輕鬆的話，可以參考一下坊間一些廚房小工具，讓下廚不再是件苦差！

法寶一：多功能切絲神器（點擊藍色連結或下面購買鍵即可購買）

要把食材切絲的話十分費時，一不小心又可能會切到手指。這個切絲神器便可以完全解決需要，附五款不同粗幼及形狀的刀片可替換， 適用於各類蔬果：

1. 刨薄片（如青瓜片）

2. 刨2mm菜絲片 （如紅蘿蔔絲）

3. 刨3mm菜絲片（如脆肉瓜）

4. 花型片（如薯格）

5. 磨蓉片（如蒜蓉﹑薑蓉）

配有護手器，用以插在較短的蔬菜以進行切絲，防止手指切傷，設計安全貼心。有了這個切絲神器，以後切食材便能輕鬆得多。

法寶二：德國316不鏽鋼雙面砧板（點擊藍色連結或下面購買鍵即可購買）

砧板的好壞對切菜過程的影響很重要，假如砧板太輕巧的話則容易在切菜的時候移動，造成意外。而且不少人仍會使用一些木製的砧板，但是木製的砧板十分容易滋生細菌，亦容易出現裂痕，並不耐用。

這次推薦的砧板利用德國316材質製造，三層設計，以抗菌不鏽鋼面及PP剁骨面，夾着中間TPE環保膠，更加堅固及耐用。砧板以雙面設計方便一面砍剁骨頭不損傷刀，另一邊不鏽鋼面則用以正常切菜。

不鏽鋼面的砧板比一般的好用，可用以包餃子﹑搓麵粉等亦不怕黐底，清洗方便不容易滋生細菌。砧板的四邊亦有防溢凹槽設計，防止切菜時汁水橫流，保持枱面乾淨衛生。

法寶三：分隔蔬菜盤子（點擊藍色連結或下面購買鍵即可購買）

蔬果清洗好後需放好瀝乾，但一盤盤蔬菜放起來很佔空間，這時候這種能疊起來的盤子就大派用場了。這種盤子看似很普通，但實際使用的時候實用性很高，一來可以將食材分類放好備用，二來盤子加疊的設計可以省卻很多空間。

不想再煮飯煮得雞手鴨腳？學懂下廚小撇步，安排好煮飯的步驟，讓小工具幫忙就能駕輕就熟，好好享受下廚的樂趣！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/13)

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