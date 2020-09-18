【淘寶優惠碼】01獨家優惠! 家裝節買滿¥399即減¥30 即搶180限額

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淘寶近日推出的優惠活動一浪接一浪，淘寶99划算節早前結束不久，家裝節促省活動馬上就到了！大量精品及家俱均會有限時減價優惠，不論床子﹑沙發﹑衣櫃，甚至家電等等，大部份商品都會限時降價，只要把握時機便能以比平常便宜非常多的價錢購得心頭好。同時使用昋港01的獨家優惠碼，結帳時即可一減再減！

趁着淘寶家裝節，不妨趁機好好裝飾家裡，把殘舊的家俬換掉吧！活動期間還有機會搶高達¥5,000的現金優惠券，結帳時即可使用。

【一網打盡 x 淘寶99划算節獨家優惠碼】

優惠碼：【30HK01】 使用金額及門檻： 買滿¥399減¥30 使用時間: 9月19日 00:00:00 - 9月23日 23:59:59 數量: 180

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使用優惠碼提示：

1. 優惠碼可與紅包、商家優惠券、購物津貼等優惠疊加使用，大家購物前可以從商品欄目的右上方留意商家有否提供優惠券，疊加優惠隨時讓你的訂單一減再減，抵上加抵！ 2. 優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單。 3. 優惠碼只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

優惠碼使用規則：

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿指定門檻，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，購物津貼等疊加使用。

2. Promo code只可在2020年9月19日 00:00:00 - 9月23日 23:59:59（中國香港時間）期間使用。

3. Promo code的使用同時適用於天貓和淘寶平台商品。

4. Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5. Promo code 只支援手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。

6. Promo Code不得提現。消費者蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規使用者享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。

7. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。

8. 淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後依法生效。淘寶保留最終決定交易是否符合享有此優惠的條件的權利，用戶不得異議。

9. 因不可抗力因素造成的未履行服務，不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或通訊系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。

10. 如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。參加第三方活動人士同意如：符合第三方合作方領取Promo Code資格而未能領取Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任。該等人士同時同意自行與第三方合作方解決相關糾紛。

11. Promo Code優惠碼使用方式：詳細介紹

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/19）

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