【淘寶集運】4PX獨家集運優惠大整合 免費送你高達$100運費現金券

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相信有淘寶經驗的各位都會使用集運服務，把不同店鋪的貨品送到轉運倉庫，再一次過合併發貨到港，從而省下一大筆高昂運費。香港01便為讀者們帶來了集運公司4PX遞四方的獨家優惠福利，登記即可領取價值高達HK$100的運費現金券，使用等如免運費轉運香港！欲知優惠詳情，即睇下文！

淘寶網上的貨品種類包羅萬有，店鋪數量亦多如繁星，是不少港人「掃平貨」的不二之選。但往往在瀏覽淘寶時，很容易就會東買西買，先是在這間店鋪買一件貨品，接著又到另一間店鋪買一件貨品，不經不覺就把購物車加滿。然而，零零星星的貨品全都來自不同店鋪，那豈不是要付好幾趟運費嗎？

使用集運 慳得更多

淘寶大部分商家都不提供直運香港服務，即使能直運到港，運費也並不便宜，這與原本想「掃平貨」的目的完全背道而馳。所以，假如想一次過光顧幾間店鋪，同時又想買得更划算，除了要留意貨品價格外，也要從運費方面著手，只要懂得利用集運服務，即可省下一大筆運費，慳得更多！

淘寶兩大集運方式 官方保障高

淘寶集運大致上分為「官方集運」及「私人集運」，官方集運包括順豐、菜鳥（4PX遞四方和中通）。雖然官方集運的運費會比私人集運公司稍高，但保障條款相對更清晰明確，如官方有提供「五天送貨承諾」，如五天內貨物仍未送抵收貨地址或自提點，集運商將會賠償集運金額的50%，如十五天內還未送達，買家便可申請全額賠償。

以下為大家奉上 香港01 x 4PX 獨家運費大禮包 優惠詳情：

【新用戶注冊即享$100運費大禮包】

新用戶只要按此藍色連結前往登記成為會員，即可免費獲得價值HK$100的運費大禮包，裡面包含1張40元、2張20元、2張10元優惠券。留意，優惠券請於2020年12月31日前激活並使用，否則逾期失效。

【舊用戶輸入優惠碼即享$50運費大禮包】

舊用戶按此藍色連結登錄賬戶後，進入「賬戶信息」中的「我的優惠」頁面，於「激活優惠券」一欄中輸入獨家優惠編碼：GIFTHK0150，點擊「激活」後，即可免費獲得價值HK$50運費大禮包，裡面包含1張20元派送優惠券，以及5張6元無條件使用優惠券。

香港01 x 4PX 集運現金券

01會員們，機會來了！一直煩惱之前累積下來的01積分快要過期，但又不知兌換什麼好？

由即日起，01會員憑01積分即可兌換三款不同的4PX集運現金券，分別有4PX港幣20元集運現金券、4PX 港幣30元集運現金券、4PX 5kg集運國內免郵券，三款現金券所需的01積分各有不同。

一經兌換後，只需於4PX中國香港站內登入您的賬戶，並在「帳戶信息」中的「我的優惠」頁面裡，輸入優惠碼編碼並且激活（激活後45天內皆可使用），之後便能在結算時使用現金券來減掉對應額度，讓你在淘寶網購時，省下更多運費，慳得更多！

事不宜遲，立即按下面「立即換領」按鈕，前往01會員獎賞專區兌換吧！

【4PX 港幣20元 集運現金券】

【4PX 港幣30元 集運現金券】

【4PX 遞四方 5kg 集運國內免郵券】

關於4PX遞四方

4PX遞四方有10多年國際物流管理經驗，為各地用戶提供全球海外淘寶轉運服務，目前開通美國、德國、英國、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區的轉運線路，海外倉儲總面積高達35萬平方米，全國擁有40餘個分撥中心，全面覆蓋北上廣深、珠三角、江浙皖滬、東南沿海等地區。

4PX遞四方 內地集運到港收費

4PX遞四方優勢

（優惠資料以官方最新發佈為準，最後更新至2020/08/28）

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