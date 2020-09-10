【月餅】馬來西亞貓山王榴槤月餅8折優惠$349 啖啖果肉Q彈水晶皮!

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還有不足一個月便到中秋節，不少人已經開始忙於張羅過節食品，中節送禮禮盒等等。冰皮月餅﹑雙黃白蓮蓉月餅﹑奶皇月餅等等，都已不已新鮮事。喜歡吃榴槤的你，有沒有打算嚐嚐來自馬來西亞的榴槤月餅呢？

雖然榴槤飄香，但並不是人人都懂得欣賞這個「人間美食」，若然你懂得這份美食，那就不要錯過名馬水晶冰皮貓山王榴槤月餅，Ｑ彈的水晶冰皮外層夾着啖啖果肉，一口咬下去絕對讓你「榴槤忘返」！

名馬水晶冰皮貓山王榴槤月餅得夠成為榴槤月餅中的至佳選擇，主要因素來自他們以馬來西亞引進的貓山王榴槤做餡，啖啖都是新鮮又味濃的頂級榴槤果肉，讓人吃到停不了口！馬來西亞的榴槤品種繁多，當中必數「貓山王」最為頂級，而且最受港人歡迎。

夏天是馬來西亞榴槤當造的季節，但要將新鮮榴槤引進香港，再製造成冰皮月餅，絕非易事！想趕在季尾之前品嚐以最正最新鮮的榴槤製成的冰皮月餅，就不要錯過現時訂購的機會了。

名馬水晶冰皮貓山王榴槤月餅晶絕非浪得虛名，晶瑩剔透又彈牙的水晶皮外層下，透着豐富飽滿的榴槤果肉，光是照片經已讓人垂涎欲滴！

水晶皮透薄Q彈，咬進去並不會感覺到皮的粉狀感，口感非常煙韌彈牙，比起傳統普通冰皮更能完美地與榴果肉融和為一體，冰涼透心地享受頂級貓山王榴槤的濃郁新鮮味道。

名馬水晶冰皮貓山王榴槤月餅的超市零售價為HK$428一盒，但現時經香港01購買，只需HK$349！即接近原價8折的價錢！

立即按此連結即可以市場最抵價錢購入名馬水晶冰皮貓山王榴槤月餅，全港限量3,000盒，售完即止，所以不要再猶豫了！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/10）

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