【中秋節2020】台灣人傳授6大月餅奇葩食法!必試月餅三文治+布丁

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眨吓眼還有一個月便到中秋節了！中秋節最應節的食品除了湯圓﹑楊桃，當然最不能錯過的便是月餅了，無論送禮或自用，但凡過中秋必定少不了月餅。但年年都食月餅，會否已經食厭了？早前就有台灣媒體「噪咖」分享了幾個月餅的「特別」食法，搞搞新意思，月餅豆漿你又敢不敢試？

月餅6大奇葩食法：

1. 月餅沙律

2. 月餅豆漿

3. 月餅三文治

如欲繼續查看其餘3種月餅食法，可瀏覽文章末端。

影片截圖：YouTube@噪咖EBCbuzz

小編乍眼一看，最值得一試的相信就是月餅三文治了。這些月餅新奇食法未必人人夠膽挑戰，但假如厭棄年年食月餅食到厭，不妨試試這幾款做法！但說到月餅，無論送禮或自用都不能缺少。若對傳統月餅有興趣，或還在苦惱送禮的月餅選擇，不妨看看以下的人氣推介！

皇玥餅藝以中華傳統餅食打響名堂，一系列蝴蝶酥、唐果子、月餅、蛋卷、脆曲奇等餅食一直深受不少長輩青睞。皇玥餅藝的大師葉永華大師傅是半島奶黃月餅始創人，入行至今超過50年，經驗豐富讓他蒙承敬重。

想試試傳統中華月餅美食精髓，葉師傅大師級的工藝必定能讓你大開眼界，用來送禮亦十分大方得體。

皇玥月餅一共推出了五大月餅系列，在包裝和口味上迎口市場不同需要：

1. 【低糖系列】

低糖系列月餅選用麥芽糖醇製作，代替傳統高糖高脂月餅，適合老人家及長輩口味需求，不怕吃得多會影響健康。對於減肥或健身人士亦十分適合，減輕月餅帶來的體重負擔。

皇玥-低糖迷你奶黃月餅 (低糖系列)HK$188（官網訂購價錢為HK$228）【點擊藍色連結即可購買】

全新低糖奶黃月餅，採用天然麥芽糖醇，配上頂級芥花籽油、牛油和麵粉，每一件月餅的糖份更降低至2%以內，但依然保留到牛油香氣和軟滑的口感。封套上印有簡潔線條畫成的荷花圖案，猶如池畔賞荷花圓月，恬靜柔和。

皇玥-低糖迷你白蓮蓉月餅 (低糖系列)HK$188（官網訂購價錢為HK$228）【點擊藍色連結即可購買】

低糖迷你白蓮蓉月餅（四個裝）－ 迷你月餅 (約50 克/個) 採用麥芽糖醇，低糖更健康。而蓮蓉月餅精選湖南寸三蓮，秘制成清香蓮蓉餡。

2. 【傳統系列】

皇玥-雙黃金黃蓮蓉月餅 (傳統系列)HK$288（官網訂購價錢為HK$338）【點擊藍色連結即可購買】

蓮蓉月餅精選湖南寸三蓮，加入日本海藻糖，秘制清香蓮蓉餡；搭配經海鹽醃制足40天的優質鹹蛋黃，細膩化沙。蓮子味的清香與鹹蛋黃的鹹香相得益彰，完美匹配。

3. 【經典系列】

皇玥-流心奶黃月餅 (經典系列)HK$328（官網訂購價錢為HK$388）【點擊藍色連結即可購買】

流心奶黃月餅（八個裝） — 迷你月餅 (約45 克/個) 葉永華師傅延續迷你奶黃月餅的經典力作。精選法國天然牛油與頂級咸蛋黃秘制餡料，月餅由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味，奶黃流心如絲般柔滑。

4. 【時尚系列】

皇玥-真味流心雙輝月餅 (時尚系列) HK$288（官網訂購價錢為HK$338）【點擊藍色連結即可購買】

流心奶黃月餅 及 流心薑汁月餅（各三個）— 迷你月餅 (約45 克/個)

流心薑汁月餅：精選優質新鮮生薑，研磨成清香的薑汁餡料，辛而不辣。搭配香濃奶黃流心，加上月餅的酥香餅皮，口感層次更添豐富。

5. 【禮盒系列】

皇玥-精選中秋禮盒 (禮盒系列)HK$308（官網訂購價錢為HK$368）【點擊藍色連結即可購買】

中秋禮盒包括：四個流心奶黃月餅 (約45 克/個)，兩包原味蝴蝶酥，兩包伯爵茶蝴蝶酥，三塊紫菜脆曲奇及三塊椰絲脆曲奇。

蝴蝶酥：擅長創意改良，結合中西食材的黎師傅，銳意鑽研，特別採用法國天然牛油，牛油香味自然，質感綿滑，運用多款新鮮食材，與匠心秘製的酥皮搭配，炮製出酥香鬆脆的「米芝蓮蝴蝶酥」。口味變化之多令人充滿驚喜，黎師傅同時還細緻調整蝴蝶酥的製法和大小，以突顯蝴蝶酥的酥香鬆脆。

脆曲奇：脆曲奇採用天然法國牛油、上等麵粉及鮮雞蛋為原料，棄用豬油、起酥油，改以精細的多重打發技巧及多段慢火烘焗，使脆曲奇既能保持酥脆，同時還帶著濃郁的牛油香味，香甜自然。而兩位大師傅還揉合不同中西食材，細緻精研配比，變化出多種口味，如鹹蛋、椰絲、香辣、紫菜等。每一款皆鬆脆可口，口味獨特，實屬匠心之作。

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其餘3種月餅奇葩食法：

4. 月餅八寶粥

5. 月餅生菜包

6. 月餅布丁

+ 3 + 3 + 3

影片截圖：YouTube@噪咖EBCbuzz

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/03)

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