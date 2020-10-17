Staycation︱$540香港維港凱悅尚萃酒店　連海景+自助早午餐超值

香港的夜景之美是全球數一數二，想Staycation住酒店欣賞醉人日夜海景亦不一定要住大牌酒店。北角近年新開張的香港維港凱悅尚萃酒店位置優越，儘管是普通客房都能欣賞都絕美的無敵海景，而且價錢更是極優惠，是近年網紅最愛的熱門打卡點。最近香港維港凱悅尚萃酒店推出「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠套票，由即日起至2020年12月30日，有3種Staycation套票可供選擇，最平2人$1,080起入住標準客房，更連雙人自助早、午餐，平均每人只需$540，光是兩頓餐飲已足以回本！

最近香港維港凱悅尚萃酒店推出「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠套票，由即日起至2020年12月30日，有3種Staycation套票可供選擇，最平2人$1,080起入住標準客房，更連雙人自助早、午餐。（香港維港凱悅尚萃酒店）

$1,080香港維港凱悅尚萃酒店Staycation套票包括：

1. 一晚維港凱悅尚萃酒店標準客房住宿

2. 2成人1房 $1080起

3. The Farmhouse 雙人自助早餐

4. The Farmhouse 雙人自助午餐

5. 星期五，六及日，10月26日入住附加費(每房每晚)$170

6. 由即日起至2020年12月30日可於香港01預訂，適用於至12月30日期間入住（不適用12月24-26日入住）

$1,520香港維港凱悅尚萃酒店Staycation套票包括：

1. 一晚維港凱悅尚萃酒店標準客房住宿

2. 2成人1房 $1520起

3. The Farmhouse 雙人自助早餐 及 雙人自助晚餐

4. 星期五，六及日，10月26日入住附加費(每房每晚)$170

5. 由即日起至2020年12月30日可於香港01預訂，適用於至12月30日期間入住（不適用12月24-26日入住）

$1,520香港維港凱悅尚萃酒店Staycation Cruise 空中餐廳二人晚市套餐套票包括：

1. 一晚維港凱悅尚萃酒店標準客房住宿

2. 2成人1房 $1520起

3. The Farmhouse 雙人自助早餐

4. Cruise 空中餐廳及酒吧 —「Feed Me」二人晚市套餐及 2 小時紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水無限暢飲 (第一輪時間:18:00-20:00pm // 第二輪時間: 20:30-22:30pm) – 需預先自選時段

5. 星期五，六及日，10月26日入住附加費 (每房每晚)$170

6. 由即日起至2020年12月30日可於香港01預訂，適用於至12月30日期間入住（不適用12月24-26日入住）

北角近年新開張的香港維港凱悅尚萃酒店位置優越，儘管是普通客房都能欣賞都絕美的無敵海景，而且價錢更是極優惠，是近年網紅最愛的熱門打卡點。（香港維港凱悅尚萃酒店）

香港維港凱悅尚萃酒店位於北角，地理位置十分方便，徙步即達北角碼頭、電車站及港鐵站，方便前往周邊的商業、購物及娛樂地點。最吸引之處是全酒店客房都能欣賞到維港景色，加上房間設計寬敞舒適，簡約時尚，是近日新興的打卡酒店！趁著這次Staycation套票優惠，同時亦可以享用自助早、午餐，以及酒店各類施設，實屬本地渡假放鬆的划算之選。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/16)

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