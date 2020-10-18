Staycation|$515一家住九龍東皇冠假日酒店 自助早晚餐+免費泊車

愛住酒店歎Staycation的話，相信也試過不同的名牌大酒店。位於將軍澳的國際5星九龍東皇冠假日酒店又試過未？即日起至2020年12月13日預訂住宿套票，2位成人可以$1270起，或2位成人1小童$1545起的優惠價入住九龍東皇冠假日酒店豪華客房一晚，最划算的房價只需人均$515，更送自助早、晚餐、延遲退房、免費泊車等多重優惠，值得一試！

九龍東皇冠假日酒店Staycation住宿套票包括了自助早餐及自助晚餐，在餐飲方面可謂「唔洗愁」！（九龍東皇冠假日酒店）

$1270九龍東皇冠假日酒店Staycation套票包括：

1. 入住豪華客房一晚

2. 尚廚自助早餐及自助晚餐

3. 延遲退房至下午 1 時(視酒店情況而定)

4. 免費泊車 24 小時

5. 免費享用健身室及室外游泳池

6. 免費使用 1 小時單車體驗

7. 免費享用上網服務

8. 2成人1房 $1270起，2成人1小童1房$1545起

9. 由即日起至2020年12月13日可於香港01預訂，適用於至12月13日期間入住

10. 星期五及六日及10月25,26日入住附加費(每房每晚)$270

11. 升級至 600 呎行政套房附加費(每房每晚)$880

即日起至2020年12月13日預訂住宿套票，2位成人可以$1270起，或2位成人1小童$1545起的優惠價入住九龍東皇冠假日酒店豪華客房一晚。（九龍東皇冠假日酒店）

九龍東皇冠假日酒店屬國際5星的酒店，位於將軍澳，地店優越，樓下緊連將軍澳大型購物商場Popcorn，名店林立，食、玩、買集齊於一身。除此之外，今次的Staycation住宿套票亦包括了自助早餐及自助晚餐，在餐飲方面可謂「唔洗愁」！同時，亦可免費享用健身室、室外游泳池，更特別的是免費使用1小時單車體驗，還可以免費泊車24小時及延遲退房至下午1時，非常適合一家大細放假歎酒店！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/18）

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