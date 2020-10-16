【Samsung A系列】入門機種中階規格 大Mon+四鏡頭+雙卡最平$1898

網購攻略 網購攻略

智能手機市場向來由蘋果及三星平分秋色，而隨著手機技術一直進步，兩大巨頭的戰場亦由性能速度鬥至屏幕及鏡頭技術。雖然蘋果手機向來以鏡頭出色作為賣點，不過三星近年亦研發新技術，譬如今年推出的多部新型號手機，除了在整體的性能與功能有所提升，鏡頭與屏幕亦大大升級，亦令現時的手機市場由售價離地的旗艦機慢慢下放至中階機種，選擇比以往更多、性能更佳之餘，價錢亦更親民。假如想以合理的價錢轉用新手機，市面上又有哪些平價的新機值得推薦？

現時手機市場的售價雖然相當懸殊，但選擇其實卻非常豐富，除了有萬元水平的旗艦機外，近年亦有不少價錢親民的新機種相繼應市，譬如主打大眾化定價的三星的A系列，便是相當值得推薦的一款，定位雖然屬於低中階水平，但實際操作卻表現不俗，價錢相當合理，不論是作為主手機抑或後備手機均非常適合。

$1898 平價大螢幕入門機 A21s

三星的A系列向來主打平價實用，當中的A21s便是相當亮眼的一款。儘管定位上屬於入門機款，但規格上仍然配備Exynos 850處理器，內建 6GB RAM及64GB ROM，運行與旗艦機相同的One UI 2.1介面，設 Dual Messenger、手勢操作、NFC等等的功能，同時亦有3卡槽設計，可使用雙sim卡及外置插卡，亦支援中階手機遊戲設定，功能相當齊全。

A21s性能上雖然與一般入門機相若，但特點在於同時具備坊間少有的6.5吋Infinity-O全面屏及4鏡頭拍攝，20:9 的 HD+ 屏幕可呈現高清並鮮艷的畫面。而鏡頭則分別為主攝、景深、超廣角及微距，加上內建5000 mAh電池，各方面的表現都相當不俗，而機身重量亦非常輕巧，以$1898的售價來說也非常划算。

$2398 A51 入門機種中階規格

A51是三星Galaxy系列的入門機型，屬A50S的升級版，與之不同的是A51採用了6.5吋的Infinity-O 大屏幕設計。Super AMOLED的材質、1080P的解像度、20:9的比例，令螢幕的顯示更清晰銳利，色彩鮮明，而可視角度亦十分高，在睇片打機方面的效果尤其出眾。

A51採用自家Exynos 9611處理器，6GB RAM 記憶體及 128GB 內置儲存空間，規格上雖然與上代相差無幾，但勝在表現穩定，不論是處理器、儲存空間、圖像處理方面都相當不俗，可媲美中階手機的規格。

除此之外，A51的另一亮點在於搭載了4,800萬像素L型四鏡頭，當中的微距相機具備500萬像素，微距攝力不錯，而前置鏡頭亦有3200萬像素，日常拍攝使用已非常足夠。另外，A51還具備One UI介面、NFC功能、4,000mAh電池、15w快速充電、雙4G上網，使用感可媲美能旗艦手機。

A51的整體功能雖然與A21相若，但使用的處理器，以及鏡頭像素亦升級不少，包括超廣角鏡頭由800萬像素升級至1200萬像素、微距鏡頭及景深鏡頭由200萬像素增加至500萬像素，而前置鏡頭亦由1300萬像素升級至3200萬像素。同時亦支援A21s沒有的Samsung Pay，唯一較A21失色的地方在於電池只有4,000mAh，雖然算不上大電量，但續航力尚算中規中矩。

$3198 A71 性價比高中階手機

至於另一機型A71則屬於性價比甚高的中階手機，雖然單看功能同樣與A51相若，但效能相信更能滿足多數用家，亦比以上兩個型號更適合當作主手機使用。

設計上A71採用了與A51相同的設計，同樣有暗紋及X 字暗花，不過A71的機身卻明顯比A51更長更闊，原因在於A71配置了更大螢幕，材質及解像度同樣是Super AMOLED及2400x1080，不過整體尺吋則由6.5吋提升至 6.7 吋，令煲劇打機的體驗更佳。

性能方面，有別於入門級的A51，A71改用Qualcomm Snapdragon 730 處理器，內建8GB RAM及128GB儲存空間。操作起來更加流暢及穩定，亦更適合多工作業，加上One UI 2.0 版本、螢幕一分為二等等的功能，令整體使用感均提升不少。

除此之外，鏡頭亦是另一個A71比進步的地方，雖然兩者同樣也是採用4鏡頭設計，而超廣角鏡、微距鏡、景深鏡、及前置鏡頭同樣不變，但主鏡頭卻由A51的4,800萬像素相片，提升至 6,400萬像素，在同級機種來說配置相當不俗。

至於其他方面，A71與A51及A21s一樣，具備3卡槽設計，支援雙sim卡及外置插卡、NFC、Samsung Pay等功能，而快速充電卻由A51的15w升級至25w。整體表現非常符合中階手機定位，而價錢亦合理，性價比頗高。

按圖看更多Samsung手機拍攝效果：

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/16)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！