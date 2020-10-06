Samsung平板$1660免運費 大螢幕大電量 消委會測試睇片長達11小時

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現代人機不離手已是常態，不論工作、娛樂，只要一機在手幾乎任何事情都能統統辦妥。雖然近年智能手機的功能已越來越豐富，但假如要處理工作，長時間娛樂煲劇，小螢幕相對來說仍然是頗大的局限。要是想同時兼顧大螢幕、便攜性及生產力，介乎手機與電腦之間的平板電腦便是相當方便實用的選擇。

目前市面上的平板電腦為數不少，有的主打娛樂功能、有的著重生產力、有的以輕量便攜作賣點，而有的又強調續航力，型號規格林林總總，而不同品牌的平板價錢更可差天共地。假如預算不多，市面上還有什麼好選擇？

消委會去年替市面多部平板電腦進行測試，當中蘋果的iPad與Samsung的Tab系列同樣獲得不俗的成績，各有出色之處。iPad在工作與娛樂方面的表現相當平均、連線快速、性能全面，而Samsung Tab 則在電池整體表現較佳、售價相宜、性價比高。

假如選購平板的需求不外乎是煲劇、上網、看看文件、處理簡單文書，以現時平板的價錢及流動性來說，在測試中獲4分的Samsung Galaxy Tab A 10.1 是非常值得推薦的入門之選。

如近日想入手平板，又想買得更為划算，一網打盡最近便推出了Samsung Galaxy Tab搶購優惠，Galaxy Tab A 10.1 由$1888減至$1660，是官網及門市售價的88折，而且還有免運費直送家中，有意買平板的朋友不容錯過！

10.1吋大螢幕 睇片煲劇體驗出色

Samsung Tab A 10.1 具備10.1吋大螢幕，可提供高達1920 x 1200像素，加上搭載了Dolby Atmos立體環迴聲效，煲劇、打機時均可享有逼真的 3D 立體音效果，是市面上少數的平價大螢幕之選。

6,150mAh電池續航力

大電量亦是Samsung Tab A 10.1 的一大特色。平板內搭載的電池足足有6,150mAh，經消委會測試後，電池性能相較其他型號表現出色，充滿電後可觀看影片長達11小時。

特設 「兒童之家」模式

Samsung Tab A 10.1 除了主打大螢幕、大電量，亦是一款非常適合兒童使用的平板電腦，內置的兒童模式既可提供超過5000種為兒童而設的互動APP、卡通、畫畫等等的娛樂功能，亦可同時幫助家長設定小朋友使用平板的時間、允許使用的應用程式等，適合小朋友拿來作學習及娛樂之用。

旗艦級性能與規格

Galaxy Tab A 10.1 配備 Exynos 7904 處理器，3GB RAM和32GB儲存空間，另外亦支援512GB microSD 擴充、藍牙5.0等。雖然規格上只屬初階機級數，但在運行速度、連線速度、整體使用感上都相當順暢。另外亦可配搭Samsung的智能家居使用，連接及監察各項智能家電、更可同步遙距的第三方裝置，以千多元入門機來說尚算不俗。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/06)