【Price Gadget Show】350款電子電器激減至21折 必買產品搶先睇

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繼8月份舉辦的「Price網上電腦節」，香港格價網Price近日的優惠再接再厲，一連兩星期舉行的「Price Gadget Show」將於10月19至30日亮相，為一眾用家帶來全場逾60個品牌、超過300產品的激筍優激，力度足足達21折，產品種類涵蓋影音、數碼、創意生活、電腦及電腦周邊，絕對可以找到你的心頭好！是次的「Price Gadget Show」除了產品價錢吸引，還可以不少優惠玩法可以讓你買得更抵更精明，以下立刻為大家送上至抵購物攻略！

雖然最近不少電腦品牌均有於網上舉辦「電腦節」，不過要數最抵買的，相信必定非今次的「Price Gadget Show」莫屬。由10月19至30日期間，Price將會一連兩星期在網上推出激筍產品優惠，品牌囊括LG、logitech、PHILIPS、sudio、Momax、Marshell、Nokia、Sony等等，想用盡是次的活動優惠？就千萬不要錯過以下4個玩法！

「Price Gadget Show」５大優惠玩法立即睇

1. 兩星期激減：350件產品低至21折

是次的Price Gadget Show將於10月19日正式晚上8:30開鑼，場內將有超過350款激筍產品及商戶勁減優惠，力度更足足達21折！是次的產品林林總總，種類由3C數碼到生活周邊應有盡有。假如想以最優惠價錢在買盡心頭好，就記得預先點入活動頁面，收藏心水產品，再準時於晚上8:30到Price搶購！

2. 免運費入手Super Deal激筍產品

除了全場產品勁減，當然少不了有Super Deal激筍優惠！Price今次繼續為大家精選出一系列著數Super Deal產品，於19/10 - 23/10活動首5日活動期間，每晚8:30準時開賣！部分產品更由Boxful網店物流贊助免運費，讓大家慳得更多。

3 YouTube選購指南：亮點功能詳細解構

優惠產品花多眼亂，選擇時若然心大心細無從入手，Price將會於10月19至10月23日，每晚在Price YouTube Channel為大家介紹抵買產品。在Super Deal開賣前的30分鐘，Price主播Karen及Pinky，將會連同數碼界KOL（司徒夾帶，暴力@暴力Violencee生活誌，Anson Cheung，Mavis雞蛋妹，Van仔@ValorGears）逐一為大家介紹產品的功能與賣點。大家記得提早訂閱Price YouTube Channel！

4. PayMe結帳折上折

除了優惠產品外，Price網購亦會於Price Gadget Show期間同步推出Price x PayMe優惠。購物時只需於單一商戶單一消費滿$700，使用PayMe結帳即可立刻減$100，即使買Super Deal的產品都同樣有得減，換言之即是等同折上折！絕對是入手好貨的大好良機！

5. 購買特選產品即減300

除此之外，購買活動中的特選產品Sony WH-1000XM4耳機，亦可享有優惠碼即減即折優惠，結帳時只需輸入Price獨家優惠碼【PRICE300】，即可額外再減$300 折扣優惠，另外再送TOSHIBA EXCERIA M302 microSD記憶卡 64GB (價值 $135)！不過注意此優惠不能與其他優惠同時使用，大家購物須多加留意。

搶購攻略：假如想用盡優惠，編輯建議大家可預先於Price.com.hk註冊會員，填好個人資料，並提早選定心水產品Bookmark收藏，方便開賣時立即搶購。除了大部分產品皆有提供全港免運及PayMe之外，購買時不妨留意產品有否提供Price Care，即用戶可額外享用多6個月的維修補償，以及有否附送贈品，集齊4點絕對可讓你買得抵上加抵！

11款「Price Gadget Show」 抵買產品搶先推薦

1.SHURE AONIC 50 無線降噪頭戴式耳機

開賣日期：10月19日

Price Special Deal：$2,988 送$600誠品禮券一張（零售價：$3,878）

- 以多年音響製作經驗帶來卓越超凡音色，打造純粹無線聆聽體驗

- 可調式降噪功能消除外界干擾，環境聲效模式彈指即與外界保持聯繫

- 長達20小時聆聽時間，任何地方都可長時間無間斷使用

2.Sennheiser IE 400 PRO 入耳式耳機

開賣日期：10月19日

Price Special Deal：$1,499 (零售價：$2,999)

- 提供工作室音效的動態入耳式監聽耳機：力度顯著、高頻清晰、中音域通透

- 採用新開發的 TrueResponse 技術，確保音效無雜訊和無失真

- 人體工學設計舒適穩固且耐用，適用於任何舞台

3.Creative Stage 2.1 藍牙喇叭連低音喇叭

開賣日期：10月20日

Price Special Deal：$599 (零售價：$799)

- 可通過3.5 mm AUX-in端口進行連接，實現與其他模擬音頻設備的通用兼容性

- 光學輸入和電視（ARC）減少線纜混亂並簡化您的房間音頻設置

- 兼作獨立音樂播放，通過USB端口即插即用

4.LG 49" NanoCell TV 智能電視

開賣日期：10月20日

Price Special Deal：$7,280 (零售價：$11380)

- RGB純色塑造逼真畫質，NanoCell 技術運用納米粒子過濾暗淡顏色，使色彩更純淨生動

- 採用達至國際CM值的Real 4K標準，提供更清晰奪目的觀賞體驗

- 強效α7 Gen 3 Processor 4K 提升影像及聲源質素，呈現震撼視聽體驗

5.Xpower PD10K 25W 10000mAh PPD/QC4+ PD 外置充電器

開賣日期：10月21日

Price Special Deal：$198 (零售價：$328)

- 支援 25W PPS/QC4+ 快充及華為SCP超級快充

- 雙向18W PD/QC輸入輸出充電

- 安全保護裝置：短路/過充/過放/過熱/過流保護

6.Insta360 ONE R 1英吋感光元件套裝運動相機

開賣日期：10月21日

Price Special Deal：$3,698 (零售價：$4,398)

- 顛覆業界的模組化設計，備有360全景、廣角及Leica1吋感光元件鏡頭模組可供選擇

- FlowState防震技術2.0，隨心拍攝平穩流暢的畫面

- 支援 H.265 編碼並改進了 HDR 演算法，輕鬆拍攝如「子彈時間」的酷炫畫面

7.XD Design Bobby Soft 輕柔可擴充防盜背包

開賣日期：10月22日

Price Special Deal：$368 送XD Design 行李收納包乙個 （價值$158）(零售價：$468)

- 採用輕巧耐用、防潑水物料製成

- 備有隱藏式拉鍊、防盜安全扣、RFID 隱藏式口袋及實用收納隔層

- 容量可由13L擴大到16L，可收納15.6吋電腦

8.MOMAX SPACE 真無線360 °全指向音箱及氣氛燈

開賣日期：10月22日

Price Special Deal：$349 (零售價：$498)

- 支援藍牙5.0、MicroSD卡、3.5mm 音源輸入

- 圓柱體設計、僅高18cm、內置電池，可在不同位置擺放使用

- 支援兩部SPACE 真無線連接（TWS)、營造更強立體聲效

9.Netgear RAX50入門雙頻Wifi 6 路由器

開賣日期：10月23日

Price Special Deal：$969 (零售價：$1,939)

- 為手機、電腦、遊戲機、智能家電等家中大量連網產品提供更大頻寬及高效率的無線網絡環境

- 搭載次世代 WiFi 6（802.11ax）無線網絡制式，總頻寬達到 5.4Gbps，搭配 6-Stream 傳輸技術增進多裝置的傳輸效率

- AX5 提供 2.4GHz / 5GHz 雙頻網絡，採用 WiFi 6 制式向後兼容 WiFi 5 以前裝置（802.11a / b / g / n / ac）

10.Logitech G512 G Lightsync RGB 機械式遊戲鍵盤 + G502 HERO Gaming Mouse + XL Large Mouse Pad

開賣日期：10月23日

Price Special Deal：$799 (零售價：$1,198)

Logitech G512 LIGHTSYNC 機械遊戲鍵盤：

- 全光譜 RGB 光效、LIGHTSYNC 遊戲效果

- 三種機械按鍵軸選擇：GX 青軸 (敲擊感)、GX 茶軸 (觸感)、GX 紅軸 (線性)

Logitech G502 HERO 高效能遊戲滑鼠：

- LIGHTSYNC RGB

- 11 個可自訂按鈕

11.Keychron K6 68鍵 RGB彩光藍牙無線機械鍵盤

開賣日期：10月23日

Price Special Deal：$599 (零售價：$688)

- 採用Gateron軸，5種 RGB 光效，內建4,000 mAH 超大電量電池

- 無線藍牙/Type-C有線連接，可儲存3部藍牙裝置

- 支援 Windows、Android、Mac 及 iOS

今次的Price Gadget Show優惠限期至10月30日，假如不想心水產品被搶購一空，記得Mark實時間去Price選購，有意入手的朋友可直接按以上的藍色連結，或「立即購買」按鈕。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/19)

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