Switch將推出2款全新體感運動遊戲 大機優惠減至$2480有交易！

網購攻略 網購攻略

Switch的《健身環大冒險》Ring Fit Adventure自去年9月推出以來一直火熱大賣，其後更多次因為太搶手而導致大缺貨，加上不時有玩家實證遊戲後的減肥成果，令Ring Fit的風頭可謂一時無兩。打機健身掀起熱潮，全因有得玩之餘亦可同時消消脂，更不用擔心外出時的天氣問題。想試試打機減肥，其實不一定只有Ring Fit一個選擇，事關繼健身環之後，接下來將會有兩款體感運動在Switch上登場！

運動就如大多數事情一樣知易行難，尤其每天下班又累又餓，往往都提不起勁堅持運動，假如你也是其中的一份子，近年網民大推的Switch減肥法或許就適合你了！先透過遊戲提高運動興趣，然後再從難度低的運動入手，寓運動於娛樂，絕對可以提高堅持的動力。

假如還未擁有Switch，不妨趁今次機會同時入手！事關一網打盡由即日起推出Switch優惠搶購活動，早前被炒貴的大機亦減價發售！是次優惠的Switch 型號是紅藍色電池持續時間加長版，港版行貨，價錢將降價至$2480出售，由商家包郵直送家中。縱觀市面售價，這次的優惠絕對是最平最抵玩！

任天堂 Nintendo Switch 電池持續時間加長版遊戲主機(紅藍色)

Switch電池持續時間加長版是標準版紅藍主機的加強型號，同樣可通過體感、連線、多人對打進行遊戲，新版本電池比起上一代長約2至6.5小時，整體續航時間大概提升至約4.5至9.0小時，比原版更為耐玩。

2款體感運動大熱預告 最快10月尾上市

《FiNC HOME FiT》

Switch運動遊戲《FiNC HOME FiT》由Pocket遊戲公司推出，暫定於10月29日推出。遊戲是一款包含多種有氧運動與肌肉力量訓練的節奏健身遊戲，當中收錄了共60種健身訓練，包括拳擊、空手道、泰拳和功夫等的格鬥動作，再配合有氧運動燒脂減肥。

遊戲中的教練由聲優井上麻里奈、三石琴乃、佐倉綾音及下野紘聲演，教練會按玩家的需要排出特定的運動課程。而且有別於《健身環大冒險》，《FiNC HOME FiT》不需要額外的道具，只需要兩支Joy-Con即可達到訓練的效果，以後在家做運動就毫無難度了！

《家庭訓練機》

《家庭訓練機》（網上圖片）

相比起《FiNC HOME FiT》主打運動訓練課程，由萬代南夢宮娛樂計劃推出的《家庭訓練機》會更有遊戲趣味。《家庭訓練機》設有單人遊玩及雙人對戰模式，玩家需要透過跑步、跳躍的動作完成15個關卡。除此之外，亦可以透過獨木舟、滑板、跳圓木、滑輪等不同的運動，訓練不同的身體部位。

另外，《家庭訓練機》還特別針對運動不足的人設計了每日5分鐘的簡單訓練，包括上半身訓練、餐後運動等5種不同模式，讓運動目標變得更輕易達到！

有意購買優惠Switch可按此藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/20）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！