平板電腦優惠｜10.1吋大Mon平板$999有交易 5000mAh大電煲劇一流

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近年智能手機與手提電腦市場各有千秋，不過夾在兩者之間的平板電腦卻似乎遠遠落後於兩者。有留意平板電腦的朋友相信都會發現，近年市場上的平板型號款式不但越來越少，連品牌的選擇亦不如以往百花齊放。不過隨著競爭減少，偶然亦會有新商家加入平板戰場。今次就來看看市面上較鮮為人知的飛利浦Philips平板電腦。

飛利浦Philips雖然向來以家電聞名，不過除了電視、家庭音響、風筒、氣炸鍋等電器以外，品牌近年亦開始進軍智能手機及平板電腦市場，並推出多部平板電腦應市。與三星及蘋果不同的是，飛利浦的平板主打平價，運行Andriod系統、基本功能齊全，為市面的入門機種提供多一個選擇。儘管在知名度方面，飛利浦的平板電腦的確遠不及兩大巨頭，不過品牌始終掛著傳統日系大廠的名號，多少也比不知名的品牌來的安心。

會考慮飛利浦平板的用家相信大多都講求平價，今次介紹的型號M8及M9便是飛利浦平板電腦系列中的平價之選，雖然型號不是最新，但近日減價後只需約$1000便有交易，頗適合作為備用平板、小孩學習平板使用。

飛利浦M8智能平板電腦

相比起M9，是次優惠中更便宜的M8屬於較小巧輕便的型號，一切基本功能齊備。機身採用的是8吋螢幕，擁有800x1280解像度。而機背則使用金屬物料，並加入磨砂處理，手感頗佳亦不會留下大量指模痕跡。

而在規格方面，M8運行Andriod系統，搭載3GB Ram及32GB Rom，外置卡槽最多可擴充128GB儲存空間。除此之外，M8亦搭載了前後雙鏡頭、3500mAh的電量、WiFi及藍牙4.2連接，以入門機種來說屬於基本功能齊備的配置。較為特別的地方是M8具備雙喇叭並支援3.5mm耳機，而且機身較為輕巧，對於睇片煲劇的用家來說算是相當實用的功能。

飛利浦M9智能平板電腦

假如對大螢幕有需求，比M8進階的M9便屬於近年大螢幕平板中性價比最高的選擇。現時市面上10.1吋的平板電腦價錢約莫由$1500起跳，而M9不到$1000就有交易，可謂相當抵玩。

M9同樣運行Andriod系統，不過無論是螢幕抑或規格都比M8升級不少。M9採用10.1吋FHD全高清螢幕配2.5D全面屏鋼化玻璃，色彩及細緻度自然比舊平板更加出色，與坊間$1500以上的平板表現相若。而機背則與M8一樣採用金屬物料，不黏指模，而機身整體的厚度亦只有8mm，算是相當纖薄之作。

至於規格方面，M9採用了MTK八核CPU、搭載3GB Ram及32GB Rom，支援最多128GB Micro SD卡擴充，不論是睇片、上網的速度都與一般平價入門機相若。另外， M9亦配備200萬像素前置鏡頭、500萬像素後鏡頭，以及機底雙喇叭，而藍牙則由4.2升級至5.0，電量由3200mAh擴充至5000mAh，加上支援USB Type-C 介面、收音咪、耳機接孔及Google Play，功能基本上與三星$1500價位的入門機相當接近，而價錢卻平一大截，認真值得入手。

對比兩款平板電腦，假如尋求平價、備用平板、對性能要求不高的可選擇M8，而作為日常使用，喜歡睇片煲劇的，M9絕對是更合適之選。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/30)

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