【手機減價】3款平價後備手機推薦 Moto G6 Plus $1199功能齊全

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智能手機的發展日新月異，甚至還逐步取代電視、相機、遊戲機、手錶，成為生活中不能缺少的一部分。而除了主機以外，有不少人亦會因工作關係而需要額外添置後備手機，方便公幹及聯絡客戶。既然作為後備機，功能上當然未必需要最新最頂級，價錢亦無非越平越好。在今時今日，手機價錢越來越離地的時代，市面上又有什麼平價而又實用的手機之選？

雖然說後備手機不能太講究功能與規格，不過假如涉及到工作及公幹需要，外型不能失禮的同時，功能上當然亦要五臟俱全，最好還有一些附加亮點，以及不錯的電池續航力，而預算方面則可以「睇餸食飯」，約$1500至$2000之間的手機已經可以提供相當全面的功能。假如預算不足，$1500甚至$1000以下其實亦有不少選擇。以下為大家介紹3款不同價位的平價後備手機：

$1500-$2000之選：Samsung Galaxy A21s

早前介紹過的三星的A系列其實非常適合當作後備機使用。儘管A21s在定位上屬於入門機款，但規格上仍然配備Exynos 850處理器，內建 6GB RAM及64GB ROM，運行與旗艦機相同的One UI 2.1介面，設 Dual Messenger、手勢操作、NFC等等的功能，同時亦有3卡槽設計，方便用家使用雙sim卡及外置插卡，亦支援中階手機遊戲設定，功能相當齊全。

而且A21s還同時具備坊間少有的6.5吋Infinity-O全面屏及4鏡頭拍攝，雖然$1898的價錢定位在後備機中仍然稍高，不過勝在功能齊全，電量亦足有5000 mAh，相信長時間使用、甚至在主機壞掉時作為替代品亦無不可。

假如略嫌A21s的價錢昂貴，想尋求約$1000左右的更平價選擇，不妨考慮一下以下兩部手機，雖然型號並非最新，不過重點在於價錢實惠，甚至比起初推出時更平上一半。對手機要求不高，只求平價的朋友不妨一試。

$1000-$1500之選：Moto G6 Plus

Moto G6 Plus採用Snapdragon 630八核心處理器，搭載64GB ROM、4GB RAM、Android 作業系統、3500mAh電量，同時亦配備5.9吋18:9全高清Max Vision屏幕，支援雙卡雙待及最多 128GB microSD 外置插卡、快速充電功能，規格上中規中矩，對大部份後備機用家來說已夠用有餘。除此之外，G6 Plus的最大亮點是搭載了1200萬像 及500萬像素雙鏡頭，支援 Dual Pixel 對焦及多款拍攝功能，譬如人像模式、去背、縮時攝影等等，拍攝能力相當不俗。

Motorola的Moto G6 Plus初推出時定價為$2,699，屬於中階手機型號，規格上絕對對得住價錢，而適逢近日跌價減至$1199，以後備手機來說性價比可謂相當高。

$1000以下之選：Kodak EKTRA

Kodak 雖然以菲林相機起家，不過近年進駐智能手機領域後取得不俗反應。Kodak EKTRA 雖然是一款主打拍攝的手機，不過智能手機應有的功能它都齊備。規格上屬於較為低階的入門機，配備 MTK Helio X20 處理器，內建32GB ROM、3GB RAM、3000mAh電力。操作上EKTRA同樣運行Android 作業系統、支援雙卡雙待，快速充電。

較為特別之處當然在於EKTRA配置的鏡頭，採用 2100萬像主鏡頭，搭載F2.0大光圈、PDAF相位對焦、雙 LED 閃光燈及 OIS 光學防手震，拍攝時亦具備 進階專業模式，用家可以利用手機中相對少見的轉盤拍照介面調整曝光，ISO、快門速度、焦距白平衡等，以及內建的Super 8專業影片攝錄及Snapseed相片編輯App，方便用家一條龍拍攝並製作相片影片。

而美中不足的是手機設計同樣模彷相機製作，雖然外型充滿復古味道，不過由於底部有翹起的手把設計，手感未必人人喜歡，不過以減價後$799的價錢來說，仍然是頗值得入手的選擇。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/23)

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