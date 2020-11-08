雙11｜Switch大電主機$2369有交易 遊戲激減Ring Fit只需$648

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踏入11月，一年一度網購盛事「雙11」購物節再度回歸，除了淘寶以外，網購平台「一網打盡」最近亦推出了「雙11購物折」激減優惠，上百款電子產品、家品家電一連八日瘋狂減價。不論是因炒價而遲遲未入手Switch，還是想趁年尾獎勵自己，今次終於有機會了！事關明天（9日）將會是Switch的減價專場，除了有減價的大電版主機，還有早前被炒貴數倍的健身環大冒險、最新熱門遊戲及特別版主機，事不宜遲，下文立即為大家介紹是次優惠！

「一網打盡」一連八日限時搶購優惠

由11月4日至11月13日，「一網打盡」網購平台將會一連8日每日推出不同產品劈價優惠，產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨等。同場更有$11秒殺專區，大家可以$11超平金額搶購iPhone 12 PRO、空氣淨化器、無線吸塵機、浴室寶等。想以平價掃筍貨的朋友記得每日12點準時到「一網打盡」搶購，否則想等同樣力度的優惠就恐怕要到明年了！

Switch 4大優惠率先睇

主機優惠：Nintendo Switch 電池持續時間加長版主機秒殺價$2369

疫情期間Switch的主機及遊戲統統被炒貴數倍，單是電量加長版主機，高峰時的入手價錢也突破$4000大元。不過隨著近日供貨回穩，Switch的價錢不僅回落之餘，更有減價空間。今次的大電版主機降價至$2369出售，除了由商家包郵直送家中，更額外贈送螢幕保護貼！

電池持續時間加長版是標準版紅藍主機的加強型號，可通過體感、連線、多人對打進行遊戲，使用上同樣具備TV模式、桌上模式、手提模式。功能上與標準版的主機相同，而新版本的電池卻會比上一代長約2至6.5小時，整體續航時間大概提升至約4.5至9.0小時，比原版更為耐玩。

主機優惠：Switch 集合啦！動物森友會特別版主機秒殺價$2420

動物森友會特別版主機於今年年初隨遊戲推出，機身用上湖水綠與Tiffany Blue柔和配色，加上機背及底座均印有動物森友會的角色圖案，因此推出不久隨即帶來炒風及排隊熱潮。早前買不到特別版主機的朋友今次終於可以以合理的價錢入手了！

特別版主機與標準版紅藍主機的配置與功能相同，同樣具備TV模式、桌上模式、手提模式，可進行體感、連線及多人對打遊戲，而且機身重量會較電量加長版輕巧，更方便長時間以手提模式遊玩。

遊戲優惠：瑪利歐賽車實況：家庭賽車場秒殺價$699

Mario遊戲系列向來是任天堂的皇牌之作，來到這一代Switch，遊戲玩法當然有不少突破。近日適逢Mario 35週年，任天堂推出了今年其中一個重頭遊戲——瑪利歐賽車實況，由於玩法新穎加上貨源稀少，推出時又一度被炒至天價，想玩的朋友同樣可以在今次的活動中入手，比起市面上的價錢更優惠！

瑪利歐賽車實況利用AR技術將賽車戰場由遊戲延伸至現實之中。遊戲套裝包括Mario實體遙控車一部，四塊閘門紙板及兩塊轉彎提示板，玩家可利用紙板於現實場景中自設賽道，遊戲開始後，實體遙控車上的AR鏡頭會將現實場景化成遊戲賽道，而場景中出現的物件皆會一一顯示在Switch遊戲機上。至於具體玩法方面則與歷代的孖寶賽車無異，遊戲中同樣有道具箱，有蕉皮、龜殼、蘑菇等道具。而最好玩的地方是遊戲中的效果會同樣反映在實體賽車上，例如當玩家被蕉皮擊中，實體遙控車亦會隨遊戲中的賽車一樣停下，非常有趣，絕對是今年的必玩遊戲之一！

遊戲優惠：RingFit Adventure 健身環大冒險秒殺價$648

健身環大冒險相信不用多說，有留意開Switch的朋友都知道Ring Fit到底有多難買，不僅由推出開始已數度缺貨，價錢更一直只升不減，最高峰時更一度被炒至二千元，非常瘋狂。而今次優惠中Ring Fit只需$648即可入手，貼近正價之餘更不用排隊不用等，即買即玩，相當超值！

Ring Fit Adventure是一款將RPG與運動結合的健身遊戲，玩家的最終目標是要透過遊戲戰鬥拯救世界，而玩家在戰鬥中所施展的動作、技能與防守都要透過一個的柔軟健身環進行。過程中玩家需要把Joy-Con 綁到大腿上，再使用健身環做出踏步、擺動、屈膝、拉推等一系列的健身動作，以通過一個個難關打敗怪獸。除了角色扮演模式外，遊戲中還具備快速遊玩模式，玩家可透過此模式直接進行特定的肌肉鍛鍊課程。Ring Fit Adventure一共包含三個組件，包括一張遊戲光碟、一個健身環，以及一個把Joy-Con固定在大腿的綁帶。

再次提提大家 ，以上多款Switch優惠將於11月9日，中午12時正式發售，產品數量有限，先到先得，售完即止。所有產品均有提供配送服務，毋須另付運費即可送貨上門。不想白白錯過優惠，大家就記得要預早Bookmark收藏心水產品，方便開賣時立即搶購！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/09)

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