Black Friday激筍優惠合集 $3980搶PS5光碟版 另有劈價$999平板

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2020年即將來到尾聲，年尾的重頭戲除了有最矚目的聖誕節，當然少不了11月底的Black Friday及Cyber Monday，大部分商家及網店都會於這個時候推出年度最大型優惠，不論是影音數碼、家品家電、美妝護膚的產品著數都多不勝數，但你以為Black Friday優惠只集中在外國網店嗎？其實香港也有不少網購平台參與活動，優惠隨時比外國網店更豐富！

假如想把握Black Friday優惠入手心頭好，那接下來《一網打盡》的Black Friday活動就絕不能錯過了！事關《一網打盡》將於Black Friday當日（27日）推出多款熱賣產品搶購優惠，除了有多款低價位平板電腦、手機、耳機喇叭，重頭戲還有最新推出的PS5光碟版主機！

一網打盡Black Friday優惠詳情

《一網打盡》將會於2020年11月27日舉行「Black Friday購物折」，屆時將會有3款近期熱賣的產品以優惠價供大家搶購。玩法非常簡單，大家只要預先按此連結進入《一網打盡》活動頁面，收藏你的心水產品，再準時於當日中午12點正前往搶購，即有機會以最優惠的價錢把它們帶回家！

除此之外，所有優惠產品皆提供免運費送貨服務，大家可以安坐家中等候收貨。免除運費後，產品絕對比外國網購更划算！

3大必搶優惠產品一覽

1.PS5 PlayStation 5主機 光碟版

開賣日期：11月27日中午12點

黑五搶購價：$3980

提提大家： PS5 光碟版的搶購方法與其它產品不同，有意購買的朋友請經以上連結預先登記電郵，一經登記後，系統會於開賣時將獨家搶購連結發送至電郵地址。

2.Archos T101 LTE 10.1吋平板電腦

開賣日期：11月27日中午12點

黑五搶購價：$999

3.Lenovo Tab M10 LTE 平板電腦

開賣日期：11月27日中午12點

黑五搶購價：$1400

除了以上的重點必搶產品，同場亦有不少家品家電及電子產品優惠，價錢比起市面便宜不少！以下產品由即日起可到《一網打盡》活動頁面購買，數量有限，優惠期至售完即止。不想讓優惠白白溜走就立即行動吧！

4.飛利浦 Philips M8 平板電腦

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$899

5.Canon EOS M6 Kit EF-M 15-45mm IS STM 相機連鏡頭套裝

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$2899

6.Apple Airpods Pro 降噪無線耳機

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$1540

7.Nintendo Switch 電池持續時間加長版遊戲主機

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$2369

8.Switch集合啦！動物森友會特別版主機

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$2420

9.Nintendo Switch RingFit Adventure 健身環大冒險

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$648

10.Mario Kart Live: Home Circuit 瑪利歐賽車實況：家庭賽車場

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$699

11.Deerma VC01 手持無線吸塵機

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$458

12.DEERMA 立式手提無線吸塵機 VC40H

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$1299

13.德國寶 German Pool 移動浴室寶 HTW-220 （預售）

開賣日期：即日起至售完即止

搶購價：$659

提提大家，3大必搶產品將會於明天（27日）中午12時於一網打盡頁面開售，有意入手的不妨先登記電郵地址，或按藍色連結及「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/26)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！