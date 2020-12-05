聖誕禮物優惠｜$3980搶PS5、5折入手Dyson 每日必搶產品率先睇

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每年年尾的開支總是特別多，一方面要準備聖誕禮物，另一方面又想好好犒賞辛苦了一年的自己，但預算有限怎麼辦？不想超出開支，又想買到心頭好，當然要好好把握年尾的減價時機！每逢聖誕節，不少商家都會相繼推出年終壓軸減價優惠，假如想以最划算的價錢入手聖誕禮物，那麼就不能不留意本地網購平台《一網打盡》本年度最後一次減價活動！

繼雙11後，《一網打盡》將於12月舉行年終壓軸優惠活動，是次的活動將會於12月7日至12月24日期間，分為兩個階段進行。優惠力度除了比雙11更強，產品涵蓋範圍亦比以往更多更廣，務求讓大家以最優惠價錢入手心儀物品。

《一網打盡》「聖誕狂賞」3大優惠活動

第一階段：一連六日秒殺搶購專區

由12月7日至12月12日期間，《一網打盡》將會一連六日推出搶購活動，屆時將會有多件時下熱門的電子產品以優惠價發售，當中包括被炒至天價的PS5、iPhone 12、Airpods及Switch等多件話題產品。

至於搶購的玩法相當簡單，大家可按此連結進入《一網打盡》活動頁面，預先挑選並收藏你的心水產品，再於產品開售當日的中午12時正，準時前往搶購頁面，即可以低至半價的價錢入手你的心頭好！

第二階段：聖誕禮物大放送

聖誕將至，不知不覺又到了交換禮物的季節。每年聖誕都因為挑選禮物而傷透腦筋？煩惱如何在有限的預算下送出精緻又實用的禮物？今個聖誕節《一網打盡》將為大家搜羅一系列既得體又實用的聖誕禮物，由$300以下的平價禮物，到$1000以上的超氣派之選，不同預算、不同門檻，應有盡有。

由12月14日至12月24日期間，《一網打盡》將會有過百件精選聖誕禮物減價出售，產品類別涵蓋家品家電、電子影音、廚具用品、生活百貨等，當中包括，大家只要於活動期間按此連結進入《一網打盡》活動頁面，即可一次過瀏覽過百件減價產品，以優惠價把它們帶回家。

同場加映：淘寶雙12優惠

12月節慶連連，優惠又豈止集中在聖誕節？每年雙12淘寶都會推出不少優惠活動，今年同樣不例外，除了有淘寶本身的店舖及會場優惠，《一網打盡》亦會繼續為大家提供獨家優惠碼，讓大家的訂單金額一減再減。想優先取得優惠碼，就記得密切留意《一網打盡》及網購攻略的最新消息。

以下立即預覽《一網打盡》「聖誕狂賞」部份激筍產品：

1.Apple Airpods II 配有線充電盒

搶購日期：12月7日，中午12時

秒殺價：$940

2.Apple Airpods Pro 藍芽耳機

搶購日期：12月7日，中午12時

秒殺價：$1488

3.Canon EOS M6 Kit EF-M 15-45mm IS STM 相機連鏡頭套裝

搶購日期：12月8日，中午12時

秒殺價：$2799

4.GoPro Hero8 Black 4K 超高清攝像機

搶購日期：12月8日，中午12時

秒殺價：$1999

5.Dyson Airwrap Complete 多功能美髮造型器

搶購日期：12月9日，中午12時

秒殺價：$2888

6.Dyson Supersonic HD03 升級版風筒

搶購日期：12月9日，中午12時

秒殺價：$2349

7.Dyson HS03 Corrale 直髮造型器

搶購日期：12月9日，中午12時

秒殺價：$1999

8.Yaman 3D再生塑身纖體儀 IB-41P-HK

搶購日期：12月9日，中午12時

秒殺價：$1000

9.Braun PL5124脫毛機

搶購日期：12月9日，中午12時

秒殺價：$2799

10.Switch 大電版遊戲主機+RingFit Adventure 健身環大冒險(連螢幕保護貼)

搶購日期：12月10日，中午12時

秒殺價：$2988

11.Nintendo Game & Watch: 超級瑪利歐兄弟 (35週年紀念版主機)

搶購日期：12月10日，中午12時

秒殺價：$480

12.Deerma 德爾瑪環吸背式吸塵器 DX800

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$500

13.小米有品悅生活香薰機 + 映趣充電式三刀頭剃鬚刀

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$300

14.WellSkins 薇新多功能負離子熱風梳 WX-FT09

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$298

15.WellSkins 薇新超聲波毛孔清潔營養導入美容儀 WX-CJ101

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$398

16.HITH 智能足浴器 X5

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$899

17.小米樂範無線按摩美腿儀 TA013-JGY

搶購日期：12月11日，中午12時

秒殺價：$798

18.PlayStation 5主機（光碟版）

搶購日期：12月12日，中午12時

秒殺價：$3980

PS5 光碟版主機只限已登記訂閱《一網打盡》電郵用戶，購買連結會於當日中午 12:00 於電郵發放，名額 4 部，售完即止，不設補貨

提提大家，《一網打盡》「聖誕狂賞」活動將於12月7日中午12時正式開鑼，場內還有更有未節錄的貨品以優惠價發售。除此之外，凡於活動期間購買任何產品，均可享有免運費送遞服務，趁著聖誕佳節，大家快點把握機會，為自己、為親朋好友挑選聖誕禮物吧！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/05)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！