聖誕禮物2020｜5份女生最想收到禮物 Dyson直髮夾$3980減至$1999

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2020即將過去，今年在疫情的影響下，香港人也壓抑了將近一年的時間，不過來到12月，平安夜、聖誕節、元旦、除夕，節慶一個接一個，大時大節期間，正正就是放下沉重心情的最佳時機！年底派對接踵而至，大家除了與三五知己交換禮物，為另一半送上驚喜，也千萭別忘記好好獎勵辛苦了一年的自己。趁著年底有不少商家推出年末優惠，當然要把握時機，立即來看看今年有什麼禮物值得入手吧！

一網打盡聖誕狂賞搶購優惠

繼雙11後，網購平合《一網打盡》將於12月舉行年終壓軸優惠活動。於12月7日至12月12日期間，《一網打盡》將會一連六日推出「秒殺搶購專區」，屆時將會有多件時下熱門的電子產品以優惠價，甚至低至半價的價錢發售，當中既有香港人最愛的Dyson、小米、Canon、GoPro等的品牌，亦有被炒至天價的PS5、iPhone 12、Airpods、Switch等多件話題產品。

活動於12月7日已經正式開鑼，繼打頭陣的Airpods後，明天（9日）一網打盡將會推出「女生專場」，精選多件造型用品、個人護理用品劈價發售，當中女生最愛的Dyson更有高達半價的優惠，無論想送人抑或自用，如此優惠的價錢定必不能錯過。

雖然今年的聖誕預計要在疫情的籠罩中度過，不過作為香港人每年最愛的節日，相信仍然有不少人會相約三五知己辦一場小型派對與飯局。要出席以上場合，打扮當然不可太隨便，然而當我們戴著口罩，無法靠妝容突顯魅力的時候，想令造型眼前一亮，髮型就是相當重要的一環。無論想在聖誕派對中脫穎而出，抑或想在年尾換個新造型，以下3件造型神器都必不可少。

Dyson HS03 Corrale 直髮造型器

香港長年濕度偏高，很多髮絲較幼的女生每天都要面對毛躁、開叉、髮尾亂翹等等的情況。想馴服一頭亂髮，除了日常要好好護理頭髮，日常造型時挑選的直髮夾也絕對是關鍵之處，假如選用的直髮夾品質不佳，用家便需要反覆拉夾頭髮才能達到直髮的效果，隨時會倒傷頭髮，令髮絲變得更加乾罕。

市面上的雖然直髮夾品牌眾多，但卻只有少數能做到持久造型、不傷頭髮的效果，而Dyson 的Corrale便是其中之一。為了減少因加熱及拉扯頭髮對髮質造成的傷害，Dyson研發出史上首款採用錳銅合金彈性面板的直髮夾，面板融合了6種金屬，不論是導熱性、耐用度，還是彈性都比一般物料更為突出，而彎曲的設計亦能夠讓直髮夾抓緊髮絲，均勻受力，減少拉夾次數，避免頭髮斷裂及高溫對髮絲造成的傷害。

除此之外，彈性面板的邊緣亦用上了電氣石，可以在用家拉夾頭髮時釋放負離子，減少造型過程中產生靜電而造成的毛躁，不傷髮的同時亦能幫助撫平毛躁，也難怪這款直髮夾自推出以來便深受歡迎。

Dyson的產品口碑向來不錯，但由於價錢昂貴，相信有不少人即使心動也難免卻步，不過適逢一網打盡推出搶購的優惠，Dyson HS03 Corrale 直髮造型器由原價減至$1998，雖然是平行進口的產品，但以價錢及減價幅度來說都非常值得入手！

提提大家：Dyson HS03 Corrale 直髮造型器將會開放兩輪搶購，首五名買家可以$1,999的價錢購買產品，而第二輪（名額5部）則會以秒殺價$2,999發售，想快人一步搶得心頭手記得要將產品預先收藏！

Dyson Airwrap Complete 多功能美髮造型器

不少女生都會根據不同的季節及穿搭更換當天的頭髮造型，不過天天用使用熱力，加上經常轉換造型工具，傷髮之餘亦難免麻煩又花時間。既然如此，倒不如添置一個多功能造型器，減省每天弄髮型的時間，又可令髮型更多變化、更富層次感。

假如擔心髮質會因長時間的熱力造塑型而變差，那麼就Dyson的氣流造型技術就絕對不得不試。Dyson Airwrap造型器集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，主要利用高速氣流而非熱力來改變頭髮的捲度，配合三段式風力操作，內置的加熱和冷卻系統，避免髮質因高溫而變得乾旱枯燥。

另外值得一提的是，傳統的捲髮棒往往都需要頭髮在完全乾燥的狀態下才能使用，而Dyson的Airwrap卻可在乾髮或濕髮時使用，加上多個風嘴及造型配件，既可弄乾頭髮，亦可同步造型，相當方便。

Dyson Supersonic HD03升級版風筒

一個人的髮質看起來如何，除了關係到平日有沒有勤於護髮，使用的風筒亦尤關重要。如同直髮夾的原理一樣，假如風筒的溫度過熱，使用時容易把頭髮及頭皮灼傷之餘，長期使用亦會令秀髮慢慢變得暗啞無光。儘管市場上已充斥各式各樣、各種功能的風筒，但現時大部分的家用風筒普遍都有噪音過大及風力過熱的缺點，不過Dyson的風筒就正正針對以上幾點作出了不少改進。

Supersonic HD03是HD01的升級版，風筒使用了V9數碼摩打及加入了智能溫控系統，每秒自動偵測溫度約 40 次，除了令乾髮速度大大加快，亦防止高溫對頭髮造成損害。而升級版更附送全新的柔和乾髮風嘴及新一代造型集風嘴、擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力設定具有更多變化，在乾髮之外，亦令造型方面更加靈活。

想在聖誕節及一年之始以最佳面目示人，除了髮型以外，身體的其餘部位當然亦不可以忽略。以下兩件個人護理神器可說是每個女生都不能缺少，不只在大時大節派上用場，更可在平日助大家保持最佳狀態。

Braun PL5124 家用脫毛機

毛髮，是繼毛孔以外女生最大的敵人，想成為女神級女生，除了靠化妝、靠衣着，一身光滑的皮膚都是必不可少。試想像一下，即使你的妝容再精緻、衣著再得體，但在舉手投足之間竟然露出還未清理乾淨的毛毛，那是多麼大剎風景。想一勞永逸脫清毛髮，又不想受美容院的束縛，一部家用的脫毛機就可以派上用場了。

百靈牌的小電器相信大家都毫不陌生，旗下除鬚刨出名，脫毛機亦是數一數二的好評之選。這款PL5124脫毛器是市面上少數採用SensoAdaptTM 技術的彩光脫毛設備，簡單來說，即是在脫毛的過程中，脫毛機可持續感應，並根據用家的膚色調整出適當強度的脈衝光線，事關不同膚色可使用的光線強度並不相同，譬如黑皮膚因為比白皮膚吸收更多光線，因此更容易會出現灼傷的風險，而膚色感應技術就正正可以幫用家選擇與膚色相應的光線強度，減低意外發生的機會。

另外值得一提的是，PL5124脫毛器在操作上設有輕柔、超輕柔，以及快速滑動模式，因此以無論係脫大面積的腿部位置，抑或敏感部位，如上唇、比堅尼線、都可以使用相應的模式，減輕疼痛感之餘亦更加安全。

Yaman 3D再生塑身纖體儀

減肥瘦身是不少女士們的終生事業，但殘酷的是，即使平日在飲食及運動方面多麼講究，總有一些部位是幾乎費盡心思和力氣也瘦不下去。畢竟人人的體格不同，想重點針對某些難瘦部位，平日就更要多下苦功了。

Yaman的3D再生塑身纖體儀借用了按摩的原理，以滾輪按摩的方式來達到推脂及塑形的效果。當纖體儀啟動後，以特殊形狀設計的滾輪隨即會在前後左右兩側高速旋轉，模彷手部按摩的手法，收緊鬆弛肌膚及減少脂肪，無論是瘦面、瘦身、瘦大腿、小腿、手臂都可一機過完成。

Yaman向來備受不少女生推祟，這款纖體儀雖然並非最新面世的產品，不過卻比第一代升級不少。除了滾輪由4個增加至5個，功率和受力面積亦增加150％，增強推動肌肉力度，更快更有效達到纖體塑形的效果。

提提大家 ，以上多款產品將於12月9日，中午12時正式發售，產品數量有限，先到先得，售完即止。所有產品均有提供配送服務，毋須另付運費即可送貨上門。不想白白錯過優惠，大家就記得要預早Bookmark收藏心水產品，方便開賣時立即搶購！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/08)

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