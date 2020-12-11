【淘寶雙12】超抵！01送你價值¥40獨家優惠碼 一文睇清所有優惠！

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在剛過去的雙11，大家尚未買過癮嗎？不要緊，雙11留下的遺憾就趁雙12來一次過彌補吧！事關本年度壓軸的網購盛節「雙12」終於殺到，作為本年最終一次的大型促銷活動，淘寶依舊毫不吝嗇，推出一連串的優惠玩法，福利多不勝數，加上各大商家紛紛減價促銷，優惠力度絕對不輸雙11。香港01立即來為各位讀者加碼，送出限量獨家優惠碼，憑01積分再可兌換價值¥40優惠碼，幫大家慳得更多。想要把握如此划算的機會，清空你的購物車嗎？那就繼續看下去吧！

【憑01積分換領你的專屬淘寶優惠碼】

由即日起至12月12日23:59期間，憑12分「01積分」就可兌換價值¥40的獨家優惠碼，凡於淘寶購物滿¥399即可使用，輸入優惠碼後立減¥40。優惠碼更可以與現金紅包、商家優惠券、跨店滿減等優惠同時疊加使用，換言之您的訂單金額可以一減再減，抵上加抵！

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【香港01送你淘寶獨家優惠碼】

由即日起至12月12日23:59期間，只要於淘寶購物滿¥399，結帳時輸入香港01獨家優惠碼【1212HK01】，訂單即可立減¥40！此優惠碼同樣可與現金紅包、商家優惠券、跨店滿減等疊加使用。惟需留意，以上優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單，而且數量有限，先到先得，大家記得抓緊機會，立即下單吧！

【淘寶優惠碼使用教學】

【四大不可錯過的淘寶雙12優惠玩法】

1. 現金紅包

每人每天登入即可以領取限量高達¥1212的現金紅包和金額高達¥120的運費紅包，成功領取後的現金紅包可於12月12日或之前使用，而運費紅包則可於12月31日或之前使用。按此連結立即去搶！

2. 跨店滿減

於淘寶購物總金額每滿¥200減¥25，每滿¥1000減¥50；於天貓店鋪消費每滿¥300減¥40！產品種類不拘，可跨店湊單，可拆單消費，不設封頂，換言之買得越多就減得越多。

3. 信用卡及電子支付優惠

於雙12當天，以信用卡在手機支付淘寶賬單即有機會享有滿減優惠、積分獎賞、無上限0%手續費！

4. 跨店滿¥199包郵到港

選擇帶有「香港包郵」標籤的商品，訂單總金額達¥199（可跨店湊單），並且物流方式選擇「官方集運 + 自提取件」即可享有包郵送貨到港服務。

同場加映：【香港01 x 4PX集運優惠】

由於是次的優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單，所以想享用優惠就必需使用淘寶的官方集運。想在雙12掃貨時慳得更多？現在再送你集運優惠，連運費都可以慳！

由即日起，香港01讀者只要於4PX註冊成為新會員，即可享有$100運費大禮包，內含1張$40、2張$20、2張$10的集運優惠券，每次集運都可使用一張，換言之幾乎等如免運費！

【淘寶購物會場傳送門】

1.香港淘寶主會場

2.4PX新注冊集運大禮包

3.01積分兌換4PX高達$100集運現金券

【優惠碼使用規則】

1. 優惠碼（以下簡稱Promo Code）只適用於收貨位址為香港的訂單，訂單金額滿指定門檻，輸入Promo Code後（假設優惠碼尚有可使用餘額），點擊使用即減對應額度。Promo Code可支援與紅包，商家優惠券，跨店滿減等疊加使用。 2. Promo code只可在2020年12月10日00:00:00-2020年12月12日23:59:59（中國香港時間）期間使用。 3. Promo code同時適用於天貓（不含天貓超市）和淘寶平台商品。 4. Promo code 使用數量有限，先到先得，用完即止。 5. Promo code 只支持無線端，即手機APP下單（手機淘寶以及淘寶Lite）使用。 6. Promo code 不得用於支付預售商品之尾款。 7. Promo Code不得提現。用戶蓄意利用此服務牟利或其他違規行為，一經發現，淘寶平台有權取消違規用戶享受服務的資格，同時影響其帳戶的信譽評級，必要時追究法律責任。 8. 活動過程中如發現有礙其他用戶公平參加本活動或違反本活動目的的之行為的（包括但不限於作弊領取，機器刷獎，惡意套現，刷取信譽，虛假交易等），淘寶將取消有此行為的用戶參加本次活動的資格或其因參加活動所獲取的任何利益，必要時追究法律責任。 9. 淘寶可以根據法律法規的要求或本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，相關變動或調整將公佈在活動頁面上，公佈後生效。 10. 因不可抗力因素造成的未履行服務，淘寶不承擔因此而導致的服務未履行責任。“不可抗力”指不可預見、不可避免或不可克服的客觀情況以及其他影響服務履行的客觀情況，包括但不限於全國性或區域性空中或地面交通系統管制或中斷（如天氣原因等）、或網絡系統干擾或故障、或政府行為、郵政主管部門政策變化、戰爭、地震、颱風、洪水、火災、大霧、大雨、罷工等其他類似事件。 11. 如Promo Code由第三方合作方派發，其活動規則、派發標準、領取資格（“合作方規則”）由第三方合作方決定。若用戶參加該第三方活動同意，包括在符合第三方合作方處領取Promo Code資格，但卻未能領取 Promo Code；或從第三方合作方上領取到的Promo Code因任何原因不能在淘寶平台使用，淘寶平台無須承擔任何責任，而需自行與第三方合作方解決相關糾紛。

（活動資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/11）

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