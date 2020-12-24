Dyson聖誕優惠｜4大皇牌家電/直髮器/風筒 低至6折 最多慳足$2000

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在港家喻戶曉的英國家電品牌戴森（Dyson），所研發和推出的產品不斷為消費者帶來突破性的驚喜，加上工藝技術與美感設計兼具的品牌定位，讓Dyson成為家電界的的當紅選手，風頭一時無兩。從家庭電器到頭髮護理產品，無一不引人注目，乃成為不少人求之不得的夢幻逸品。之所以稱為夢幻逸品，無非是因為Dyson產品定價一向偏高，非普遍人能輕易負擔得到，令人望而卻步。

假如您亦觀望許久，卻一直礙於預算有限，那麼不妨抓緊網購平台《一網打盡》於今年度最後一回的壓軸聖誕優惠，事關多款Dyson話題產品一律減價發售，優惠更高達6折，力度非同小可。不管是買來自用，抑或送給家人、伴侶、好友都實屬全年最佳入手Dyson時機。

提提您，聖誕優惠經已進入最後召集階段，與其繼續十五十六，不如立即把握機會，不要讓優惠白白溜走。接下來馬上閱讀更多Dyson優惠詳情！

▼ Dyson四大皇牌產品一律勁減 ▼

1.Dyson Corrale HS03 美髮直髮造型器

香港長年濕度偏高，導致頭髮容易變得黏笠偏塌，尤其是天生自然髦的朋友更是無可奈何，頭髮總是處於亂翹又毛躁的狀態。為了整理一頭亂髮，不少人都會選用直髮夾，可是假如直髮夾的品質不佳，用家便需要反覆拉夾頭髮才能達到直髮的效果，隨時適得其反，倒傷頭髮，令髮絲變得更加乾罕。

Dyson Corrale之所以從一推出便引起矚目，最大魅力莫過於是不傷髮的特性。皆因它採用由Dyson研發，史上首款的錳銅合金彈性面板，融合6種不同金屬，不論是導熱性、耐用度，還是彈性都比一般物料更為突出。比起市面上大部份的同類產品，Dyson Corrale更能抓緊髮絲，均勻受力，降低反覆拉夾的次數，從而減少50%熱傷害，讓用家在做造型同時呵護頭髮，免受高溫傷害。

除此之外，彈性面板的邊緣亦用上了電氣石，在拉夾頭髮時會釋放出負離子，減少造型過程中產生靜電而造成的毛躁，不傷髮的同時亦能幫助撫平毛躁，讓髮絲瞬間變得柔順，猶如剛做完護髮treatment，效果肉眼可見。加上超罕有的無線模式，擺脫傳統直髮夾「有線」的束縛，便利性大大提高，也難怪這款直髮夾自推出以來便深受歡迎。

想要投資一款品質更佳的直髮夾來保護秀髮嗎？那就不要錯過《一網打盡》聖誕優惠，Dyson Corrale會以優惠價$2,999發售，相較原價$3,980，足足便宜將近一千元，的確划算不少，值得考慮。

2.Dyson Airwrap Complete 多功能美髮造型器

不少女生都會根據季節、穿搭、場合來更換當天的頭髮造型，有時曲髮有時直髮，享受改變髮型所帶來的樂趣。可是天天使用熱力，加上經常轉換造型工具，傷髮之餘亦難免麻煩又花時間。既然如此，倒不如添置一個多功能造型器，減省每天弄髮型的時間，又可令髮型擁有更多變化、更富層次感。

Dyson Airwrap造型器集風筒、捲髮器及造型梳3大功能於一身，提供多個風嘴及造型配件，用家可以在乾髮或濕髮時使用，吹整頭髮同時完成造型。不論是俏麗捲髮，或是亮麗直髮，皆可隨心所欲，它的方便必然會讓女生們都愛不釋手。

假如擔心髮質會因長時間的熱力塑型而變差，那麼Dyson獨特的氣流造型技術就完美地化解以上疑慮。Dyson Airwrap有別於傳統的造型工具，主要是利用高速氣流而非熱力來改變頭髮的捲度，配合三段式風力操作、智能熱控技術和內置的加熱和冷卻系統，讓頭髮毋須承受極端高溫熱力，並打造出富有空氣感、豐盈柔順的百變髮型。

Dyson Airwrap同樣會以優惠價發售，價錢由$3,980降至$2,888，相當於原價的72折，不容錯過。

3.Dyson Supersonic HD03 升級版風筒

髮質的好壞，除了關係到平日有沒有勤於護髮，風筒亦息息相關。風筒幾乎天天都會使用，看似簡單，實情對髮質影響重大。如同直髮夾的原理一樣，假如風筒溫度過熱，便容易把頭髮及頭皮灼傷，長期使用亦會令秀髮慢慢變得暗啞無光。為了讓秀髮保持光澤順滑，就該從平時吹頭髮時養成，故選用品質佳並具備護髮功能的風筒就至關重要。

Dyson風筒就正正就針對風量、溫度，甚至是噪音、重量各方面作出不少改進，帶來更優越的機能。Supersonic HD03是HD01的升級版，風筒使用了V9數碼摩打及加入了智能溫控系統，每秒自動偵測溫度達 40 次。穩定且強大的氣流除了能令乾髮速度大大加快，減省吹髮時間；過程中亦會自動控制出風熱度，防止高溫對頭髮造成損害之餘，夏天吹髮亦不會因熱力而弄得汗流浹背。

而升級版更附送全新的柔和乾髮風嘴及新一代造型集風嘴、擴散風嘴，改善了不少用家使用時反映的風力過大的問題，令原本3段風力設定具有更多變化，在乾髮之外，亦令造型方面更加靈活。

對於重視吹整效果、吹後髮質的朋友們，Dyson風筒的表現的確令人滿意。心動不如行動，趁今年最後一回的聖誕優惠入手，即可以69折的價錢，$2,349買到手。

4.Dyson Pure Cool™ TP04 二合一智能空氣淨化風扇

除了以上三大話題造型產品，Dyson旗下的家庭電器向來也好評如潮，當中不得不提的就是無葉風扇。即使定價高昂，依然吸引到大批消費者入手。與傳統同類產品相比，不止在外觀上有顛覆性的變化，硬核技術上同樣帶來嶄新的改變。

Dyson針對無葉風扇研發的機型也不少，其中這款 TP04 二合一智能空氣淨化風扇就結合風扇及空氣清新機兩大功能。不僅可以隨時吹送涼風，配合360°密封HEPA濾網及活性炭濾網，雙管齊下還可以濾走有害氣體，其濾網有效捕捉99.95％小至PM0.1的超微粒，諸如空氣中的致敏原、污染物都可以過濾得一乾二淨，其效果亦已獲韓國過敏協會認證，適合哮喘及過敏人士使用。

機面更加入了LCD顯示屏，可以自動監測及實時顯示房間內的空氣質素指標，一切資訊一覽無遺。

值得推薦的地方也不僅如此，還具備室溫廣角模式、夜間模式、350°順暢擺動等功能。所以儘然TP04 智能空氣淨化風扇不是最新型號，但依然有其購買的價值。更何況，選購家電應視乎需求與預算，而非一昧追求最新型號。而且，現在趁《一網打盡》聖誕優惠期間購買，更可享有61折優惠，換言之只需要$3,349（原價$5,480），能夠省下足足$2,131，超級划算。

再次提提大家，《一網打盡》聖誕優惠經已進入最後倒數階段，而以上產品均提供配送服務，毋須另費運費即可安坐家中等待收貨。惟需留意產品數量有限，先到先得，售完即止，現在立即把握機會馬上下單吧！如欲購買，請按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往該產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/24）

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