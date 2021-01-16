2021最新優惠｜Logitech電競用品激罕低至64折 平價7.1耳機推薦

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「打機」以往只是娛樂的其中一種，但近年隨著「電競」地位不斷提升，打機都隨時可以成為專業高手。在勝負只差一線間的遊戲世界中，技術及反應固然是贏得遊戲的決勝點，不過與此同時，玩家的裝備其實也不能忽略，指的並非角色的裝備，而是一些可提升玩家戰鬥力的電競用品，譬如高反應的滑鼠、高刷新率的螢幕等等，當同場的兩名玩家的技術水平相近的時候，出色的裝備就是能否讓你全力發揮表現的關鍵之處。想把握假期時間打機「升呢」，以下為大家推薦多款入門級的電競裝備。

「工欲善其事，必先利其器」這個道理不僅是學習、烹飪、運動上適用，打機亦同樣如此。電競裝備之所以如此重要，在於這些裝備在設計上都有著低延遲、準確定位、反應靈敏的效果，再配合符合人體工學的設計，在舒適的手感上自然能給予玩家更多發揮空間。

不過市面上的電競裝備如此多，由入門級至高階裝備五花八門，對於不少新手及休閒型玩家來說，到底應如何選擇適合自己的電競裝備？是否越高階便越好？當然不是！其實一般玩家並不需要追求頂級的電競裝備，只要能夠滿足遊戲流暢運行的需求就已經足夠了。假如對電競裝備認識不多，以下直接為大家推薦多款產品，適合休閒型玩家使用，加上比門市實惠的價錢，大家不妨考慮考慮。

Logitech G Pro 遊戲滑鼠

在遊戲世界中，滑鼠往往扮演著相當關鍵的，卻又最容易被忽略的角色。假如滑鼠的反應不夠靈敏，角色的行動亦自自然然會有所延遲，尤其是射擊遊戲時，一旦延遲就可能造成無法挽回的局勢。因此選擇電競滑鼠時，可格外留意滑鼠的DPI，即每英吋直線距離的點數，以及IPS，兩者都與滑鼠的靈敏度相關。不過值得注意的是，FPS的數值雖然越高越好，但DPI數值則要配合電腦螢幕，如果螢幕解像度高，便可選擇DPI高的滑鼠，如此一來在角色移動及點擊方便便會越順暢、越精準。

Logitech的G系列產品專為激烈的遊戲競賽環境而設計，G Pro 遊戲滑鼠採用高規格的PMW3366光學感應器，解析度由200至12,000自由切換，回報速率快至1毫秒，具有迅速的靈敏度及精準的操作性。

除此之外，Logitech G Pro 遊戲滑鼠亦採用了機械按鍵張力系統，可增強滑鼠左右主按鍵的一致性，並有減少點按所需的力度，為每次的點擊帶來明確的反饋，操作自然更加順暢。而自訂按鍵功能當然也沒有缺席，玩家可根據自己的偏好，為六個按鈕進行完整的自訂設定。

Logitech G Pro 無線電競滑鼠

儘管Logitech G Pro遊戲滑鼠的功能及表現都相當平均，但美中不足的是它始終是有線滑鼠，雖然在連接上比較穩定，但在操作上卻不及無線滑鼠方便及靈活。假如不想再受限於滑鼠線材，Logitech G Pro 的無線電競滑鼠亦是相當不錯的選擇。

這款是Logitech與50多名職業選手合作開發，無論最是形狀、重量和手感上都具備一定水準。當中採用了LIGHTSPEED 無線及 HERO 25k 感應器技術，可追蹤速度超過 400 IPS 的瘋狂點按動作，同時亦可在 100 到 25,600 DPI下提供頂級的效能，而LIGHTSPEED 無線技術則可為玩家提供穩定且一致的無延遲體驗，加上1 毫秒回報速率，靈敏度具有一定的保證。與此同時，相對於PMW3366感應器，即G Pro有線滑鼠，無線的款式可減少耗用 10 倍的電力，無論是操作的精確、續航力都比以往的無線滑鼠改善不少。

至於在握感的設計上，G Pro無線滑鼠的可卸除左右按鈕可方便玩家雙手通用，而DPI 按鈕在安裝G HUB軟體後，亦可讓玩家自訂DPI並避免在遊戲中誤觸 DPI切換。除此之外，作為一款功能全面的電競滑鼠，G Pro無線滑鼠當然亦具備自訂按鈕設定，上文提到的機械按鍵張力系統，以及1680 萬色自訂功能等，讓玩家按個人需要製定出最適合自己遊戲風格的電競滑鼠。

Logitech g pro x7.1耳機

打機對戰的時候，技術及反應固然重要，不過聲音亦是其中一個致勝關鍵，例如玩射擊遊戲時，聲音可用來分辨敵人的位置、子彈發射方向等，因此一款出色的遊戲耳機亦至關重要，不但可以讓玩家出奇制勝，更加可以團隊合作，發揮更強實力。

選購耳機時有幾點尤其重要，其中包括耳機的分析力及音場，分析力強、音場定位準確的耳機不但能夠讓玩家收聽到敵人的腳步，更可準確地辨認出敵人身處的方位，前後左右的距離、子彈的準確發射方向等。

Logitech g pro x7.1耳機選用 7.1 環繞聲效，音場定位能力本身已經較高，加上DTS HEADPHONE X 2.0 聲音成像技術，可以在7.1 環繞聲效的基礎上再加強低音表現及音訊清晰度，無論是讓近場及遠場的音訊，腳步聲有多細碎，玩家都可輕易分辨，並比以往更加精確地定位敵人位置。至於在溝通方面，Logitech g pro x7.1使用了BLUE VO!CE 麥克風技術，有效降低噪音、增加壓縮比和消除唇齒音，令聲音表現得更清晰及飽滿，溝通上自然更有效率，對於團體戰來說非常重要。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/15)

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