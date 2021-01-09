電視推薦｜2021年高清電視選購攻略 一文睇清尺寸、畫質挑選要點

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每年年頭都是送舊迎新的黃金時機，踏入2021年，加上臨近歲晚，又是時候考慮為家中老舊的電器升升級，以全新面貌迎接新一年的到來，特別是電視機，即使仍未「打柴」，但仍然有不得不換的理由，一來模擬訊號廣播已於2020年的12月正式終止，假如想在香港收看免費電視節目，就只能使用數碼電視或安裝機頂盒，加上近年的娛樂大減，留在家中的時間多了，何不更換好一點的電視機，享受更高質素的居家娛樂時光？

你也有更換電視的打算，但對電視機規格毫無認識，不知從何挑選嗎？今時今日的電視機無論是尺吋、規格都多不勝數，而且還有大量的專有名詞，難免令人一頭霧水。以下就為大家簡單介紹一下電視機的選購要點，以及推薦一些價格適中，適合一般家庭使用的電視機型號。

電視機呎寸如何選？

電視機如同電腦螢幕一樣，並非尺寸越大就越好，當然是要視乎觀看距離而定，亦即在觀看時，眼睛到電視擺放位置的實際距離，與此同時亦要將電視畫質納入考慮範圍之內。以4K電視而言，由於畫質較佳，因此以較近距離觀看亦不成問題，譬如43吋電視，最佳的觀看距離約1.3米，50吋約1.5米、55吋約1.6米、65吋約1.9米，以一般香港家庭而言，43吋至55吋都是較為普遍的選擇。至於全高清電視，觀看距離應比4K電視遠一點，譬如43吋電視，觀看距離約1.8米、50吋約2.10米、55吋約2.4米、65吋約2.8米。

（圖片來源：www.rtings.com）

4K vs 全高清畫質?

4K電視是近年的熱門話題，與主流的Full HD全高清電視相比，兩者的差別主要在於畫質及清晰度。全高清電視的解像度是1920x1080，即亦是平日常聽到的1080p，而4K的解析度則提升至3840×2160，像素可達到829萬，畫質相對較細膩精緻。不過要注意的是，即使是擁有4K電視，也需要有4K拍攝的內容，才能播放出4K畫質，否則最終只能到達Full HD的級數。

LED vs OLED vs IPS 螢幕?

雖然4K及全高清電視都可以呈現出高質素的影像，但螢幕發光技術的不同對觀影效果都有一定的影響。LED螢幕因為能局部調整光源，因此畫面呈現出來的對比度及明暗細節都會較佳，但機身會相對較厚，耗費的電力亦會較多；而OLED螢幕則可同時兼具畫質及纖薄機身，在黑色的表現上尤其出色，但在價錢上當然也更勝一籌。至於IPS 螢幕則在著重於觀賞角度，可視角比其他螢幕更廣，無論在任何平視角度觀看均不會出現色偏問題，但缺點是對比度相對較差。

什麼是HDR？

除此之外，HDR亦是近年選購電視時常見的名詞之一，指的是高動態範圍成像，這種技術能提升畫面的陰影、明暗細節及色彩層次，令影像更清晰鮮明，並貼近肉眼所見，因此搭載了HDR規格的4K電視會是現時最佳的畫質選擇。

選購電視時需要留意的規格當然不止於此，不過即使收窄了範圍，市面上的選擇仍然令人眼花瞭亂，假如無從入手，不妨考慮一下以下三個推薦型號：

1.Thomson 43吋4K智能電視

選購新電視時，螢幕尺寸、4K高清畫質固然重要，但今時今日的電視又豈止於此？近年各大品牌都相繼推出擁有不同功能及操作系統的智能電視，而與傳統電視不同的是，智能電視除了可以連接互聯網使用，機內亦搭載了不同APP，及提供APP下載功能，譬如Youtube、Netflix、Apple TV+、愛奇藝等一應俱全，用家無需連接額外裝置，已經可以觀賞影音串流平台的最新節目。

眾所周知，電視尺寸越大，售價越高，而假如同時擁有4K畫質、智能功能，價錢毫無疑問也要由三四千起跳，不過今次適逢優惠，43寸的4K 智能電視$2258已經有交易，抵玩程度實在難得一見！

Thomson 43寸智能電視採用4K全高清LED屏幕，擁有3840×2160解像度，三組HDMI高清多媒體輸入、兩個USB接口。精湛的色彩表現除了令畫面色彩更加繽紛、豐富，更可完美呈現出電影的原生色彩，細節表現上亦更加精緻。除此之外，這款電視的最大特點在於它多樣化的娛樂功能，機內搭載了Android 6.0操作系統，用家可使用Google Play下載各式各樣的應用程式、使用內建的Youtube及Netflix觀賞串流影音內容，更方便的地方是機內具備Google Cast 投射功能，用家可以直接將手機或電腦的畫面投射到電視，是非常實用的功能。

2.Samsung 40吋全高清智能電視 UA40N5000

雖然今時今日大螢幕已經變成選購電視私入門指標，不過香港地寸金尺土，蝸居家庭在礙於空間的情況下亦只能擺放尺寸較小的電視，但小尺寸亦不代表要犧牲畫質，Samsung出品的40吋全高清智能電視，相信仍然可為小戶型家居帶來影院般的觀影效果。

Samsung UA40N5000 擁有1,920 x 1,080全高清畫質，細緻度上雖然未及4K，不過當中卻搭載了不少提升畫質的技術，譬如影像過濾功能，在降低訊噪干擾的同時，加強畫面的色彩及對比度，令影像更清晰細緻，配搭升級色彩廣闊度技術，更可有效地改善畫面色彩及質素，在細緻之餘更令色彩更加豐富，更貼近現實所見。

至於在互聯網連接方面，雖然UA40N5000並不具備智能功能，不過卻具有多種連接方式及多媒體連接，包括HDMI及USB輸入，並支援AVI、ASF、MP3、JPEG等多種多媒體格式，無論是連接遊戲機，播放影片、瀏覽相片、聽音樂都不成問題。

3.Sharp 32吋高清日本屏幕智能電視

相比起以上兩款型號，接下來推薦的這款32吋就更為適合放在睡房中使用，不用再與家人「爭電視」，又能享受私人影院的體驗。

Sharp電視機採用LCD日本屏幕，具備1366 x 768高清解像度，雖然比以上兩款遜色，但對於小尺寸的睡房電視來說也相當足夠，影像細節呈現不俗，加上層次感強的動感立體聲，無論是觀影、音樂播放、打機等娛樂體驗都可以一一滿足。

雖然這款電視機的在規格上較為中規中矩，卻勝在具備智能功能。機內搭載了AndroidTM 4.4.4系統、SHARP 專屬商店，以及無線上網功能，用戶可於Google Play下載不同的影音串流及遊戲程式，讓睡房化身電影院，觀賞最新線上電影。除此之外，電視機亦具備USB 2.0多媒體播放及兩組HDMI數碼介面，可連過連接播放影片、音樂及相片，以千元的價錢來說功能相當齊全。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/08)

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