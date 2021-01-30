相機推薦｜3部新手適用平價菲林相機 輕巧機身偏藍色調拍出懷舊感

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-01-30 18:00

今時今日時代進步，儘管不少新科技已逐漸取代舊有的事物，但近幾年吹起的復古風潮，讓我們又可以重新回味舊年代舊事物的獨有魅力，譬如風靡一眾文青的菲林攝影，帶有復古的色調的相片、顆粒的質感、拍攝時的不確定性，以及及等待沖曬的期待感，統統是數碼相機無法比擬的，也難怪越多越多人重新回歸瀕臨絶迹的菲林攝影行列。假如你也對菲林攝影非常好奇，但又不知從何入手，那就不妨由Point and Shoot的傻瓜機開始摸索，一步一步了解菲林攝影的趣味。

如果你剛開始接觸菲林攝影，或許會從相機開始鑽研入手，不過，市面上的菲林相機形形式式，有單鏡反光相機、旁軸相機、半格相機，而菲林底片又分為120、135規格，無攝影知識的新手難免會感到一頭霧水，而即棄式的Point and Shoot的傻瓜機就正好可以作為起步點，皆因它的操作非常簡單，相機不但已內置菲林，就連光圈、快門、對焦都同樣被設定好，所以拍攝者只需要按下快門拍攝，然後過片，兩個步驗已經可以拍攝出帶有氛圍的照片，不用煩惱裝拆菲林的問題。而且即棄式傻瓜機的體積相對輕巧，價錢便宜，更適合新手在街上練習抓拍。

網上圖片

儍瓜機難拍出靚相？

傻瓜機操作簡單，相信有不少人會擔心在不能手動調校光圈快門的情況下，是否會很難拍出高質素的相片，但事實當然不是，大部分即棄相機都是用細光圈，景深寬廣，在日間有陽光的時候拍攝都不易失焦，相反夜間拍攝就要特別注意，事關細光圈入光量少，在室內、陰雨天，以及偏暗環境拍攝需要開閃光燈才能夠拍出清晰的照片，否則很容易會出現漆黑一片的結果。

了解完傻瓜菲林機的優與劣，是時候來看看到底有哪部相機值得新手試用。以下三部傻瓜式菲林機都是非常值得推薦的款式，既有即棄式相機，亦有可重用款式。用即棄式相機練完手，不妨入手一部可重用的相機，再試試不同風格的菲林，踏上你的菲林攝影之路。

1.NINM lab I'M Fine 一次性即棄菲林相機

假如你特別鍾情菲林「留住一剎那」的概念，又假如你是不折不扣的文藝青年，那麼由 NINMl ab出品的「I'M Fine即棄菲林相機」就非常適合你了。NINM lab是一所主力推出懷舊攝影及影音產品的設計工作室，2018於Kickstarter集資推出品牌的首個產品，而今次介紹的「I'M Fine即棄菲林相機」，就是工作室的第二款產品。原意是讓用家以最簡單易用的一次性菲林相機，紀錄當下的心情。

光從「I'M Fine」的名字，就足以看到工作室藉相機表現出的浪漫情懷，一句日常的簡單問候，千言萬語之際，不如以相片來表達心情。在名字以外，機身的設計亦花上了不少心思，由粉紅到粉藍的漸變色作為主調，清新之餘又富夢幻感，而包裝盒的背面亦特地預留了空白位置，作為禮物送出時便可寫上心意字句。不止如此，機身上的快門、閃光燈、底片剩餘數量都被設計者重新命名，分別變成「Freeze a moment （凝住刹那）」、「 Spark（火花）」及「Remaining moment(s)（剩餘的刹那）」，充滿詩意及浪漫感。

至於功能， I'M Fine預載了Kodak的400 ISO Color Negative菲林，感光度為ISO 400，焦距為 35mm，全機可拍出共27張相片，菲林的曝光表現及色調用來作人像拍攝、戶外拍攝效果相信相當不錯。在操作上，I'M Fine就如一般的即棄相機一樣，只要轉動滾輪捲片，不用對焦，按下快門就能捕捉到日常的每一個畫面。操作上簡單易用，設計上亦別具心思，除自用外，「I'M Fine」亦非常適合用來向對方表達自己的心意。

2.KONO! X NINM Lab 傻瓜機 (MOONSTRUCK 特別版)

「I'M Fine」無論是名字抑或菲林風格上走的是日常小細節的路線，假如想配合不一般的心情，尋求更獨特更偏鋒的風格，NINM Lab 其後與歐洲菲林公司 KONO! 聯手推出的「MOONSTRUCK」特別版傻瓜機就不能不試了。

「MOONSTRUCK」延續了「 I’M Fine」的簡潔與浪漫風格，整部相機以月亮為設計靈感，使用代表藍月的藍色作為主調，當圖案打直看時為半彎的月亮高掛在水面上，浪漫感滿瀉。而機身的設計上與「I'M Fine」一樣別具心意，使用指示同樣將快門稱為「Freeze a moment (凝住刹那)」; 底片剩餘數量稱為「Remaining moment(s)(剩餘的刹那)」，而閃光燈則是「Spark(火花)」。

不同的是，「MOONSTRUCK」預載了KONO! MOONSTRUCK彩色負片，而這款菲林的獨特之處在於它帶有懷舊又獨特的黃藍色調，讓相片可呈現出不一樣的溫度與感覺。這款菲林的感光度為ISO 200，而機身配置了閃光燈，因此無論在陰天、 室內、音樂會上都同樣能拍出具有迷離夢幻感的照片，追求冷色系拍攝效果的用家必試！

雖然以上兩款由 NINM Lab出品的相機都屬於一次性即棄傻瓜機，不過假如是富經驗的用家，亦可在用完預載的菲林後，自行購買其他 35mm 菲林重新為相機上片，繼續使用相機去紀錄不同的畫面。

3.柯達 M35 可重用菲林傻瓜相機

傻瓜相機的款式形形色色，在文青風以外，亦有走平實可愛路線的選擇。Kodak這個牌子想必大家也不會陌生，除了生產各種專業與業餘菲林以外，Kodak還推出過不少菲林傻瓜相機，而這部Ｍ35就是備受不少用家推薦的一款。

Ｍ35外型上採用了糖果色設計，湖水綠、嫩粉色、天空藍、少女紫、柯達黃等等，搶眼的配色不但可愛得讓人想隨身攜帶，拍出來的相片當然也別具質感。 Kodak M35採用31mm不可調焦鏡頭，f10光圈、1/120s快門速度，而機身亦有搭載閃光燈，即使在較暗的地方拍攝也不成問題。要留意的是，M35是一款可重用的傻瓜相機，因此使用時必須要自行裝上菲林，手動倒片及捲片，不過它的操作相當簡單，對於新手來說絕對難度不大。

作為一部可重用菲林傻瓜相機，Ｍ35規格上雖然屬於入門級數，但透過配搭不同的菲林底片，也可以拍下風格強烈的作品，譬如Kodak的EKTAR 100菲林，對新手來說便是不錯的選擇。

Kodak EKTAR 100 彩色 35mm菲林

Kodak Ektar 100 是柯達的高階菲林之一，它是一款飽和度高、對比度高、色彩非常鮮艷，而顆粒亦相當最幼細的彩色負片。細緻的顆粒可以為菲林帶來更大的寬容度，可以更好地保留暗部細節，層次分明。加上這款菲林發色上偏暖色調，而且在逆光表現尤其出色，因此很適合用作人像拍攝及街拍，令相片散發柔和感，減少拍攝主體臉色偏黃的問題。雖然EKTAR 100並非平價的菲林，不過由於它的寬容度高，對於新手來說更易掌握，是表現相當出色的一款菲林。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/29)

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