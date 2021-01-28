Switch新年親子同樂5大遊戲推薦 益智遊戲鍛鍊腦力 DIY配件考創意

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-01-28 18:42

今年的農曆新年受疫情所困，不必要的活動也要可免則免，多日假期留在家中，想好好打發時間，打機當然是最佳活動。不想打機打得太頹廢，其實還有不少運動類及益智類遊戲值得入手遊玩，除了獨樂樂自私玩，亦可以趁新年團聚齊齊同樂，當中有不少遊戲更是2020年的最暢銷作品，娛樂性及可玩度十足。這次編輯整理了4款值得在新春期間一家大細一同打發時間的Switch遊戲作品，大家一起來看看吧！

任天堂的Switch遊戲機雖然推出已逾三年多時間，但人氣至今仍然未減，全因這部遊戲機的玩法多多，當中的「體感功能」更開創了遊戲新玩法，讓用家以擺動、抖動、搖動的方式操縱遊戲角色及進程，對於一眾「坐唔定」的小機迷來說絕對新奇有趣。想在居家防疫的日子讓自己及小朋友放放電，想在新春拜年期間炒熱氣氛，就拿出你的Switch吧！

任天堂 Switch NS 紅藍配色主機

Switch迄今為止總共推出了三款主機，分別是標準版紅藍主機、電池持續時間加長版主機，以及輕量版的Switch Lite。是次套裝內的主機屬於標準版紅藍主機，玩家可通過體感、連線、多人對打等方式進行遊戲，而使用模式亦相當全面，除了可透過主螢幕，以掌機模式遊玩，亦可利用HDMI連接線及底座接駁電視機，以TV模式透過電視畫面與三五知己齊齊玩，加上具備體感功能，令不少遊戲的玩法及體驗都昇華不少。

值得一提的是，Switch是目前掌機中畫質最佳的遊戲機種，6.2吋的螢幕具備1280x720的解析，當投射到電視上則可輸出1080p的影像。除此之外，Switch亦內建32GB儲存空間，並支援Micro SD儲存卡，最多可擴充2TB容量。而電量方面則可使用2.5至6.5小時，加上採用了USB Type-C充電，因此即使是在外使用時電量不足，亦可透過行動電源替遊戲機充電。

5 款親子同樂／小朋友必玩遊戲

1.Just Dance 2021

因疫情受困在家，不止小朋友無法外出放電，相信大人也鬱到悶。想在家中做做運動，Switch的Just Dance遊戲就最適合不過了。《Just Dance 2021》是Just Dance系到本年度新作，這款遊戲收錄了40首熱門舞曲，從排行榜金曲、洗腦神曲，到新晉藝人的最新作品也應有盡有，若嫌歌曲太少，玩家亦可以免費使用「Just Dance Unlimited」訂閱服務一個月，點播超過 550 首歌曲。至於遊戲玩法當然也十分簡單，而且娛樂性亦極高，玩家只需透過擺動Joy-Con， 模仿屏幕上的舞者做出相同的舞蹈動作來完成整首歌曲，當模仿得越像，得分便會越高。

Just Dance雖然看似簡單，但遊戲中卻內建了不同的遊玩模式，讓玩家盡情享受跳舞的樂趣，譬如「合作模式」，最多可讓6位玩家一起連線比拼，而「揮汗模式」則適合想運動的玩家追蹤跳舞時燃燒的卡路里，當然亦不乏適合小朋友的「兒童模式」，舞蹈動作難度會大大降低，小朋友很容易跟上，大人亦可輕鬆地與小朋友一起唱唱跳跳，無論3歲抑或80歲都可以玩得超盡興。

2.健身環大冒險

無論大人小朋友，新年期間也會忍受不住美食的誘惑，吃太多賀年食品導致大增磅？那麼Switch上的體感運動遊戲就必定不能錯過了。提起Switch的體感遊戲，必定少不了近年最受玩家歡迎的話題之作《健身環大冒險》。全因有得玩之餘亦可同時瘦身消脂，令運動不再受天氣、地點、器材、時間而局限，加上不時有玩家實證遊戲後的減肥成果，令Ring Fit一度成為風頭無兩的人氣產品。

Ring Fit 將RPG與運動結合的健身遊戲，玩家的最終目標是要透過遊戲戰鬥拯救世界，而玩家在戰鬥中所施展的動作、技能與防守都要透過一個的柔軟健身環進行。過程中玩家需要把Joy-Con 綁到大腿上，再使用健身環做出踏步、擺動、屈膝、拉推等一系列的健身動作，以通過一個個難關打敗怪獸。除了角色扮演模式外，遊戲中還具備快速遊玩模式，玩家可透過此模式直接進行特定的肌肉鍛鍊課程。Ring Fit Adventure一共包含三個組件，包括一張遊戲光碟、一個健身環，以及一個把Joy-Con固定在大腿的綁帶。

3.超級瑪利歐 3D 收藏輯

不少小朋友都愛玩Mario Kart，全因刺激之餘又有可愛的明星角色坐陣。假如已經玩厭了賽車遊戲，不妨轉戰《超級瑪利歐 3D 收藏輯》，這款遊戲去年於日本剛推出時銷量已勇奪第一，遊戲熱度更勝《集合啦！動物森友會》。

《超級瑪利歐 3D 收藏輯》收錄了《超級瑪利歐》系列中3款3D遊戲作品，包括 《超級瑪利歐 64（Super Mario 64）》，《超級瑪利歐陽光（Super Mario Sunshine）》及 《超級瑪利歐銀河（Super Mario Galaxy）》。

《超級瑪利歐3D收藏輯》（宣傳圖片）

在《超級瑪利歐64》中，玩家需要控制瑪利歐探索不同的封閉世界，並拯救出碧姬公主。玩家要在不同世界中解決難題、完成賽事、收集金幣及星星，而玩家收集的星星越多的，就能進一步探索遊戲中的其他部份。

至於《超級瑪利歐陽光》及《超級瑪利歐銀河》，故事則分別發生在太陽照耀的小島及稀奇古怪的星球上，玩家將會在不同的國度捉拿犯人、冒險並闖關。遊戲雖然簡單卻充滿故事性，無論大人小朋友相信都能投入其中，玩得盡興！

4.Switch 腦科學專家川島隆太博士監修 大人的腦部鍛鍊

除了體感運動遊戲外，無論想打發時間，抑或炒熱氣氛，又怎少得了一些智力挑戰類的遊戲？雖然《大人的腦部鍛鍊》是一款要針對大朋友而設的遊戲，不過遊戲當初的設計目的是為了持續鍛鍊並活化腦部，因此小朋友一起玩當然也不成問題。

《大人的腦部鍛鍊》收錄了日本腦科學專家，川島隆太博士監修的鍛鍊内容，遊戲包括了手指腦鍛鍊、對戰腦鍛鍊及手寫腦鍛鍊三個部分。玩家可透過多款小遊戲活化腦部、進行腦年齡檢查及以Joy-Con進行2人對戰。而這些小遊戲皆是按Switch的特有機能而設計，譬如以動感IR照相機讀取手指形狀、以觸控筆答題等等，在鍛鍊以外還增加了遊玩的樂趣。想一家大細進行腦力大比拼，這個遊戲就不要錯過了！

5.Nintendo Switch Labo Toy-Con 01+02+03套裝

誰說打機不可以好玩又益智？Switch的LABO系列就正正打破了電玩遊戲的既有形象，開創出全新創意玩法。與以上遊戲不同的是，LABO系列是一款由藉紙板來讓玩家DIY配件的遊戲，玩家可將紙板組合成鋼琴、釣魚桿、摩托車、機器人等組件，然後加入Joy-Con控制器，化身成遊戲主角然後進行遊戲的操作，玩家甚至可以在紙板配件繪製自己喜愛的顏色及圖案，讓它成為獨一無二的遊戲套件。

Labo Toy-Con 組合01包含了遙控車、釣魚竿、房子、摩托車及鋼琴5組套件，玩家組裝紙板後便能以配件遊玩對應的遊戲，譬如以自製的釣魚竿遊玩釣魚小遊戲，當魚吃到魚餌的那瞬間，玩家只需要拉動組合魚桿，通過轉輪便可將魚慢慢拉出水面，一邊挑戰釣魚遊戲，一邊體驗釣魚的感覺，令遊戲增添實體感，非常有趣。

而Labo Toy-Con 組合02則是機器人套裝，玩家需自行組合出機器人頭盔、背包以及手腳關節，當組裝完畢並穿上「機器人裝甲」後，Joy-Con上的傳感器便會記錄玩家手腳關節的運動，並將它們傳到Switch上。此時玩家便可同步控制機器人的動作，以不同的攻擊方式摧毀遊戲中的建築物、車輛、飛碟等等，猶如化身成機器人一樣，真實感十足，相信小朋友一定非常玩得相當沉迷。

至於Labo Toy-Con 組合03則是駕駛套裝，玩家可以動手將紙皮化身成軚盤、拉桿，並砌出腳踏。當完成後只需在適當位置插上 Joy-Con，便可以軚盤操控汽車的方向，以腳踏控制汽車速度，趣味滿分。除了駕駛汽車外，套裝內還包含飛機操控桿及潛艇控制器，小朋友可透過遊戲一嘗當小司機的滋味。

Labo系列的遊戲雖然相對簡單易操作，不過從最初組裝紙板，到最終利用道具進行的遊戲，整個過程都充滿DIY樂趣，十分適合親子一同動手遊玩。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/28)

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