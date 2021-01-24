電腦｜2021螢幕挑選攻略 高CP值Mon推薦 在家工作必備三星智能Mon

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-01-24 18:00

新年伊始，相信有不少人都已經制定了新計劃及目標，無論是工作上、學習上，抑或是生活上的計劃，在疫情下也難免受到不同程度的影響，尤其當「在家工作」、「在家學習」、「在家抗疫」已經成為新的生活形態，無論是想趁新一年提高工作及學習效率，抑或想在娛樂上給自己更極致的體驗，除了心態上要有所調整，同時亦是時候為家中的設備升級，為抗疫留家的「長久戰」作好準備。

長時間留在家中，不管是在家工作還是消磨時間，配套和設備都是不可忽視的一部分，而電腦螢幕就是當中最關鍵的一環，畢竟它直接關係到我們的觀看體驗，而一個好的螢幕，不但可以大大提升工作及娛樂效果，亦可將觀看的沉浸感提升到一個全新水平。

無論是為長期在家作好準備，抑或想在新一年升級個人電腦，假如對螢幕規格的認識不多，以下針對一般用途的家用電腦，為大家提供一些入手小貼士。

1. 用途及預算

想選購一個適合自己的電腦螢幕，建議第一步先從用途入手，譬如是日常使用，打機娛樂用，抑或剪片執相用，用途不同，相關預算及性能亦有所分別。

假如螢幕是煲劇娛樂用，選購時可特別留意螢幕使用的面板，事關會與影像的質素息息相關，假如是打機電競用，則要留意螢幕的刷新率，刷新率越高，延遲及畫面撕裂的機會便越少；而假如是日常使用，主要用來上網及做簡單的文書工作，則可把挑選重點預算之上，一個規格中規中矩，價錢親民的螢幕已經足夠應付一般日常需求。

2. 尺寸

與電視螢幕一樣，電腦螢幕也並非越大就越好，而是要視乎座位與桌面之間的距離，如果空間細而螢幕大，使用時會令雙眼越看越吃力。由於一般香港家庭的電腦會放得相對較近，因此市面上主流的螢幕均是以以22至27吋為主，大家不妨先量度桌深尺寸，即座位與桌面的距離，假如桌深約是60cm至90cm，建議可選擇19吋至24吋的螢幕，若距離比較遠，約70cm至120cm，則可選擇27吋以上。

3. 螢幕面板有何不同？

常見螢幕面板分別有TN、VA及IPS三種，簡單來說，TN（Twisted Nematic）螢幕由於反應速度較高，因此較適合遊戲玩家使用，但可視角及色彩表現方面則明顯較其餘兩種面板遜色；而VA（Vertical Alignment）面板則無論在反應速度、可視角及色彩表現，甚至價位上都屬於中規中矩之選，若非有特別用途，一般用來做文書工作，看影片的家用螢幕選VA面板已相當足夠；至於IPS（In-Plane Switching）面板，因為擁有特別鮮明的色彩表現及寬闊的可視角度，因此非常適合用作繪圖工作及影像編輯。

4. FullHD vs 4K？

目前螢幕解像度的主流規格有Full HD全高清及4K兩種，Full HD的解像度是1920x1080，即亦是平日常聽到的1080p，但隨著技術不斷進步，現今的螢幕解像度已提升至3840×2160，像素更可達到829萬，亦即是我們說的4K，畫質明顯比Full HD較細膩精緻。不過要注意的是，4K螢幕亦需要一定的硬體規格、拍攝內容的配合，若非有繪圖、影像製作的需要，以日常使用來說其實並不實用。

(網上圖片)

即使有了初步的概念，但面對市面上林林總總、規格不一的電腦螢幕，還是覺得無從入手嗎？以下針對不同用途，直接為大家推薦三款實用型號，有需要的用家不妨參考看看：

家用之選：Viewsonic 27" SuperClear IPS 全高清顯示器

煲劇睇片是不少人下班放學後的最大娛樂，想在家中享受接近影院級的觀影質素，選購採用IPS面板的全高清螢幕就最適合不過。

ViewSonic VA2756-mh屬於27吋Full HD顯示器，設計上採用三面無邊框，令觀影時的視野更為廣闊，配合SuperClear®IPS面板，不但畫質上更顯細緻，色彩亦更為豐富，而IPS面板由於可視角度較佳，因此用家無論從哪一個方向觀看屏幕，均可看到相同的圖像質量，即使出現視角差時，也不會產生色差問題，而雙喇叭可為用家提供充滿空間的環繞聲。除了適合煲劇，亦是從事圖像及影片工作者的首選螢幕。

ViewSonic VA2756-mh另一值得推薦的地方在於它搭載了閃屏和抗藍光護眼技術，色彩細緻之餘，亦有助於消除因長時間觀看屏幕而造成的眼睛疲勞。

電玩遊戲速度之選：Gigabyte 27" FHD 144Hz 電競螢幕 G27F

螢幕在遊戲過程中往往是最被低估的小角色，但其實只有高規格的螢幕，搭配高效能的硬體，才能完美地展現遊戲中的視覺效果，發揮遊戲效能。

GIGABYTE推出的GAMING系列顧名思義是專為電競及各種遊戲而設的螢幕。 G27F採用了27吋IPS面板，並搭載144Hz的更新率及1ms反應時間，能夠有效消除打機時畫面卡斷、撕裂、反應遲緩等情況。遊玩一些要求速度的遊戲時除了可以更快作出反應，更可保持畫面清晰。

另外，螢搭亦搭配了多款戰術型功能，方便玩家搭配不同遊戲使用，提高致勝機率。譬如Crosshair客製化準心功能可讓玩家按照個人喜好畫出各種不同的準心，並透過快捷鍵快速切換，讓玩家百發百中；而Aim Stabilizer啟動瞄準穩定器功能，則可以讓大家更快、狠、準地擊殺對手；Counter功能會在畫面上即時顯示倒數計時，讓玩家可以更容易閃招，更好地掌握蒐尋寶物的時間！

打機一打動軏就是幾個小時，長時間對住發光的螢幕難免會令眼晴感到不適，甚至傷害眼球。想減少接收電子螢幕藍光，最簡單的方法當然是改用具有抗藍光功能的大螢幕。GIGABYTE G27採用了防閃頻及通過TÜV國際認證的低藍光技術，有助消除因長時間觀看螢幕而造成的眼晴疲勞。

在家工作首選：Samsung 32" 智慧聯網螢幕 LS32AM500NCXXK-N

Samsung 的M5智能螢幕是一款功能齊全的螢幕，雖然是次將它歸類為工作及學習之選，但其實這款螢幕無論是工作、學習、娛樂的表現都相當不俗，不過價錢當然比以上的推薦更為高昂，假如想添置一個「全能型」的電腦螢幕，這款會是不錯的選擇。

M5智能螢幕的最大特點當然就是它的智能功能，除了常見的外，最實用之處在於輕鬆進行無線手機連接及無線DeX功能，即是在無需接駁電腦的情況下，只要透過螢幕及手機，或Remote功能，即可連接位於辦公室的電腦，進行遙距工作，譬如瀏覽網頁、進行視像會議、編輯文件等等。

工作以外，M5智能螢幕在娛樂方面亦有出色表現，smart tv加上內置揚聲器，讓用家可盡情享受Netflix、YouTube和Apple TV的大量串流娛樂。與此同時，用家亦可將螢幕調整至21：9比例，透過更寬廣的畫面享受電玩遊戲，譬如遊玩足球遊戲時，寬廣的遊戲畫面可讓玩家察看到球場上的一舉一動，又例如駕駛遊戲，對前方的路面情況也會更一目了然。

雖然這款螢幕並沒有搭載防藍光護眼功能，不過螢幕內置亮度感應器則可透過自主畫面修正功能自動調節亮度，即使在強光或昏暗的環境下，螢幕也能呈現出最佳的亮度，減輕雙眼負擔，使用時更感舒適。

在家學習護眼必備：Acer 24" FHD IPS 輕薄窄邊框螢幕 SA240Y

Acer是全球第4大個人電腦品牌，性價比之高非常值得推薦。這款SA240Y螢幕雖然只有24吋，但勝在規格配置相當不俗。螢幕採用了IPS面板，擁有178度IPS廣角技術具備，同時亦具備Full HD畫質及1000:1靜態對比度，透光率高之餘，高亮度的FDH LCD背光面板亦可提供均勻的光線，並同時顯示高達1670萬種色彩。

與此同時，Acer SA240Y還具備一大特點，就是輕薄。螢幕的厚度薄至6.6mm之餘，邊框厚度更只有1.5mm，不但打破了機身不能突破10mm的限制，甚至比起一部iPhone還要纖薄！另外，這款螢幕更加上了不閃頻及ComfyView技術，一來可以防眩光，其次亦可減少反射光，避免雙眼因長時間使用電腦而受到傷害。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/22)

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